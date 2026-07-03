Julio Velarde señala que Perú superó a EE.UU., Japón, Reino Unido y Europa en desempeño respecto a la inflación

Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), sostuvo que la decisión de mantener una meta de inflación de 2% influyó en un tipo de cambio más estable y facilitó el trabajo de la autoridad monetaria. El funcionario hizo esas afirmaciones este jueves, durante su discurso al recibir el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Andina del Cusco, en una ceremonia en la que puso el foco en la autonomía institucional del ente emisor.

Velarde remarcó que el BCR se ha concentrado en un objetivo definido: la estabilidad de precios. “Creo que ha facilitado mucho la labor que el Banco Central tenga un objetivo claro: la estabilidad de precios, a eso nos hemos dedicado y segundo la autonomía que hemos tenido”, afirmó, al referirse a los factores que, desde su perspectiva, explican los resultados alcanzados en política monetaria.

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Inflación, choques externos y tipo de cambio

Velarde sostuvo que el país atraviesa el período de baja inflación más largo de América Latina entre los países con moneda propia. “Ahora, la estabilidad de precios que hemos conseguido, estamos con el periodo de baja inflación, más largo de toda América Latina, en los países que tienen moneda propia”, afirmó.

Además, señaló que en 2024 y 2025 la inflación fue menor que la de Japón, Reino Unido, Estados Unidos y Europa. A la vez, explicó que el aumento actual de precios se relaciona con choques como el precio internacional del petróleo, la interrupción del gas natural en el país y el probable efecto del Fenómeno El Niño en los alimentos.

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Julio Velarde expone sobre el desempeño de Perú frente a la inflación, comparándolo con Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, representado con banderas y gráficos económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El tener una meta de 2% también ha influido en un tipo de cambio más estable”, enfatizó. En esa línea, afirmó que el sol se fortaleció frente al dólar en casi 5% desde el 2000.

Al referirse a los combustibles, sostuvo que los fondos de estabilización ayudan a enfrentar choques externos, y agregó: “Pero bueno a la larga felizmente ya están comenzando a corregir los precios de los combustibles y esperamos que se revierta casi todo este año, si la situación de paz obviamente con Irán se mantiene”.

Además, advirtió sobre el daño económico de la hiperinflación y lo ejemplificó con un dato de ingresos: “Para que tengan ustedes una idea, recién en el 2003 recuperamos el ingreso per cápita de 1967”, puntualizó.

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Autonomía del banco central y decisiones de largo plazo

En su intervención, Velarde calificó como “sumamente importante” la autonomía para la toma de decisiones del banco central, al considerar que permite privilegiar el largo plazo en un terreno donde los incentivos políticos suelen ser distintos de los económicos. “El ciclo político es diferente al económico”, explicó, y advirtió sobre el riesgo de medidas orientadas a estimular la demanda para obtener resultados inmediatos.

Según su argumentación, las políticas que buscan popularidad pueden generar una reacción de corto plazo en la actividad, pero luego derivar en inflación. “Si uno trata de estimular la demanda y ser popular, da resultados a corto plazo, la economía responde pero después viene la inflación, entonces el ciclo político no corresponde muchas veces con la mejor decisión a largo plazo”, señaló.

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En esa línea, subrayó que la adopción de bancos centrales autónomos se extendió en distintos países. “De ahí que la mayor parte de los países de Europa y América hayan adaptado brindar autonomía a sus bancos centrales”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de su edificio sede en Lima, Perú 16 de junio de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

La política monetaria y la relación con los gobiernos

Velarde también buscó diferenciar el rol del banco central frente a las administraciones de turno. Sostuvo que las decisiones de política monetaria no se toman como un gesto de oposición política, sino como parte de la responsabilidad institucional frente a la inflación.

“Simplemente no es que se esté contra el gobierno, sino que está tomando la decisión para que los precios sean estables, la inflación sea baja y muchas veces no corresponde al ciclo político”, explicó. En su planteo, la prioridad del banco central debe ser la estabilidad monetaria aun cuando esa tarea no coincida con los tiempos y objetivos de la política.

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Meritocracia y selección técnica dentro del BCR

Otro de los ejes del discurso fue la educación y la meritocracia como base del reclutamiento de personal técnico. Velarde sostuvo que el BCR incorpora profesionales a través de la selección de los mejores estudiantes de Economía de distintas universidades del país, quienes realizan cursos previos en el ente emisor.

En ese contexto, afirmó que la institución logró aislarse de presiones políticas. “Felizmente hemos conseguido aislarnos de presiones políticas. Felizmente no he tenido siquiera la oportunidad de decir no. Sencillamente porque no se han atrevido a pedir una recomendación para que nombre a alguien”, dijo.

Velarde insistió en que el ingreso debe responder a capacidades y méritos individuales. “Lo que queremos realmente es que el que entre, sea por sus propios méritos, por su capacidad, no por la recomendación de alguien, por ser pariente de alguien, amigo de alguien”, agregó.

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