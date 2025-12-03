Perú

Julio Velarde pone en suspenso su continuidad en el BCR: “Estaría contento si me voy y contento si me quedo”

El economista evitó confirmar si continuará al frente del BCR después del cambio de gobierno previsto para 2026. Señaló que todavía no ha decidido si seguirá en el cargo y que estará conforme con cualquiera de los escenarios

Fuente: La Voz

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, declaró este martes que aún “no sabe” si continuará en el cargo que ocupa desde el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), y donde ha sido ratificado en tres ocasiones.

“Realmente no lo sé (si continuaré). Estaría contento si me voy y totalmente estaría contento si me quedo. Tendría que pensar en ese momento”, respondió en una entrevista con el medio argentino La Voz, al ser consultado sobre el tema.

Velarde asumió la presidencia del BCRP por primera vez en 2006 y fue ratificado consecutivamente por los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Pedro Castillo (2021-2022).

En noviembre de 2021, el experimentado economista, de 73 años, juró nuevamente por un cuarto periodo de cinco años, y recientemente la ministra de Economía, Denisse Miralles, declaró que ya está “preparando a su equipo técnico para sucederlo” en cuanto deje el cargo.

Velarde ha sido ratificado por cuatro presidentes consecutivos (Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo)

El presidente del BCRP es designado por el jefe de Estado al inicio de su mandato de cinco años, tras lo cual debe ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso.

El próximo gobierno peruano asumirá funciones el 28 de julio, después de las elecciones generales previstas para abril de 2026, con una eventual segunda vuelta presidencial en junio.

Velarde, reconocido en 2015 como ‘Banquero Central del año’ y en 2020 como ‘Banquero Central de las Américas’ por la revista The Banker, ha señalado en entrevistas pasadas que entre sus posibles sucesores podrían estar el gerente de asuntos económicos, Adrián Armas, o el gerente general del BCRP, Paul Castillo.

Añadió que existen otras dos personas que también podrían asumir la conducción del banco, aunque no reveló sus nombres.

Sobre el panorama de la economía peruana

En la misma entrevista con La Voz, Velarde destacó el desempeño económico peruano y proyectó que este año el país podría cerrar con un crecimiento de 3,3 % o 3,4 %. Afirmó que esta cifra situaría al país entre las economías de mayor expansión en la región —solo detrás de Argentina y Paraguay— en un contexto de bajo crecimiento en América Latina.

La ministra de Economía, Denisse Miralles, ha declarado que ya se está preparando a su equipo técnico para sucederlo

“Este año deberíamos estar en 3,3 o 3,4 %. No es una mala situación. De hecho, después de Argentina y Paraguay, creo que vamos a ser el país que más crece; pero en una región que, en general, crece poco. Diría que, excepto en 2021, cuando tuvimos al presidente más izquierdista y radical de nuestra historia (por Pedro Castillo), y pese a los cambios políticos, el régimen económico ha sido similar”, declaró.

Agregó que Perú mantiene una de las inflaciones más bajas de la región, un factor que contribuye a sostener un entorno predecible para las inversiones. Además, explicó que la institución sigue una estrategia orientada a fortalecer las reservas internacionales y preservar la confianza de los inversionistas.

Subrayó que la independencia del BCR, la disciplina monetaria y la acumulación de reservas son claves para enfrentar la volatilidad global, contener presiones sobre el tipo de cambio y mantener expectativas económicas estables.

