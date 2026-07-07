Julio Velarde y el nuevo camino que deberá seguir para su ratificación en el BCRP: ¿Deberá ser aprobado por senadores y diputados?

El economista Julio Velarde asumirá un quinto periodo al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tras la invitación formal de la presidenta electa Keiko Fujimori.
El reconocido banquero aceptó la propuesta para continuar en el cargo durante el periodo 2026-2031, en un contexto donde la atención se centra en cómo operará el proceso de designación bajo el nuevo esquema bicameral aprobado para el próximo Congreso de la República. ¿Deberá ser ratificado por senadores y diputados a la vez?
Julio Velarde: continuidad, trayectoria y reconocimiento al frente del BCRP
Julio Velarde dirige el BCRP desde septiembre de 2006. Bajo su liderazgo, Perú ha registrado el periodo de inflación más bajo y estable de América Latina, con una meta sostenida del 2%.
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Esta gestión ha sido reconocida internacionalmente. Velarde ha subrayado que la autonomía del banco no fue una creación del fujimorismo, sino que proviene de la Constitución de 1979.
La capacidad de los directorios para mantener la independencia de la entidad frente a presiones políticas es uno de los aspectos más valorados por analistas y organismos multilaterales.
- 2006: Nombrado presidente del BCRP por el entonces mandatario Alan García.
- 2011: Ratificado por Ollanta Humala.
- 2016: Ratificado por Pedro Pablo Kuczynski.
- 2021: Ratificado por Pedro Castillo.
- 2026: Keiko Fujimori anuncia su continuidad para un quinto mandato.
Durante estos años, el BCRP ha sido clave para proteger la moneda peruana y evitar episodios de inflación descontrolada, superando incluso a países desarrollados en el control de precios.
Actualmente, el directorio está conformado por seis miembros: Julio Velarde Flores (presidente), Germán Alejandro Alarco Tosoni, Roxana María Irma Barrantes Cáceres, Inés Marylin Choy Chong, Diego Macera Poli y José Ignacio Távara Martín.
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El economista Carlos Augusto Oliva Neyra, quien ejercía como vicepresidente, falleció en mayo pasado, sin que su cargo sea relevado debido a la proximidad del cambio de mando.
¿Cómo se designará al presidente y directores del BCR con el nuevo Congreso bicameral?
La restauración de la bicameralidad en el Congreso peruano, que regirá desde el periodo 2026-2031, no modifica en concreto el proceso de selección de las autoridades en el ente emisor. El titular del BCRP seguirá siendo propuesto por el presidente de la República y ratificado únicamente por la Comisión Permanente.
Los otros tres directores asignados por el Ejecutivo no requieren ratificación. Por su parte, los tres candidatos del Parlamento serán elegidos exclusivamente por el Senado. La Cámara de Diputados queda excluida de todas estas etapas.
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El directorio del BCRP se compone así:
- Presidente: Propuesto por el Ejecutivo y ratificado por la Comisión Permanente.
- Directores del Ejecutivo: Tres, designados por la presidencia de la República, sin ratificación.
- Directores del Congreso: Tres, elegidos y ratificados por el propio Senado.
Este sistema busca preservar la autonomía técnica y operativa de la entidad, excluyendo injerencias políticas, de acuerdo con la Ley Orgánica del BCRP y la Constitución Política del Perú.
Requisitos y restricciones para ser director del BCRP
La Ley Orgánica del BCRP establece que los directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer amplia experiencia en economía y finanzas. No pueden representar intereses particulares y deben velar únicamente por la finalidad y funciones del banco.
Principales requisitos y prohibiciones:
- Nacionalidad peruana.
- Solvencia moral y experiencia en economía y finanzas.
- No haber sido condenado por delitos dolosos.
- No estar en estado de quiebra o tener deudas tributarias mayores a 5 UIT (S/5,150 en 2026).
- No pueden ser funcionarios o empleados del banco, salvo el presidente.
- No pueden participar en instituciones financieras con conflictos de interés o ser familiares directos de otros directores.
- Deben presentar declaración jurada de bienes y rentas antes de asumir y al dejar el cargo.
Fujimorismo, cuotas políticas y el debate por la autonomía
El directorio del BCRP entre 2016 y 2021 fue objeto de controversia. El Congreso, con mayoría fujimorista, eligió como directores a Elmer Cuba, José Chlimper y Rafael Rey.
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Tanto Rey (sin formación en economía) como Chlimper (excandidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular) recibieron críticas de la oposición, que los consideró cuotas políticas en una entidad que debe preservar su independencia.
Ahora, con Keiko Fujimori en la presidencia, el debate sobre la autonomía del banco y la composición del directorio se reactiva frente a una nueva etapa política.
El reto inmediato: inflación y estabilidad monetaria para 2026-2027
El principal objetivo del BCRP es controlar la inflación. Según el Reporte de Inflación publicado por la entidad en junio de 2026, se proyecta una inflación anual de 3,8 % para este año, por encima del rango meta de entre 2 % y 3 %, debido al alza del precio internacional del petróleo.
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Se espera un retorno a la meta en 2027, con una proyección de inflación de 2,0 %. La autoridad monetaria advierte que el control de la inflación sigue siendo la prioridad, ya que el tipo de cambio es una consecuencia de la estabilidad de precios y no un objetivo en sí mismo.
La continuidad de Julio Velarde al frente del BCRP busca mantener la confianza en la política monetaria y la estabilidad macroeconómica, en un escenario donde las presiones inflacionarias y el entorno internacional desafían la economía peruana.
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