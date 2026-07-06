Julio Velarde admite que “tal vez no hubiera aceptado” seguir en el BCRP si Keiko Fujimori perdía la Presidencia

Julio Velarde consideró no continuar como presidente del BCRP si Keiko Fujimori no resultaba elegida presidenta

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, confirmó este lunes que barajaba la opción de no continuar en el cargo si Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, no resultaba elegida jefa de Estado en el balotaje del pasado 7 de junio.

El economista ofreció una breve declaración a la prensa tras una reunión privada con la mandataria electa, quien le planteó seguir al frente del BCRP por cinco años más, propuesta que aceptó de inmediato.

“Tengo la posibilidad de felicitar personalmente a la presidenta por su elección. Segundo, agradecerle por haber venido al Banco Central personalmente, es una deferencia que agradecemos profundamente”, indicó.

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“Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado. He aceptado con el mejor gusto y pienso dedicarme lo máximo posible para poder cumplir con la tarea que me estoy encargando”, añadió.

Velarde aceptó la propuesta de Fujimori para seguir al frente del Banco Central por cinco años más tras una reunión privada

La continuidad de Velarde había sido cuestionada por el excandidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien perdió ante Fujimori y advirtió que, de llegar al poder, prescindiría del titular de la institución monetaria al tener discrepancias sobre su gestión.

Posteriormente, modificó esa postura y aseguró que respetaría la autonomía del banco emisor. “De mi boca jamás ha salido. Son especuladores que venden pánico financiero y que tienen la sartén por el mango para crearlo, tienen los medios, la banca y el control del tipo cambiario”, dijo antes de la segunda vuelta en una entrevista con la agencia EFE.

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El líder de Juntos por el Perú señaló además que no tenía inconveniente en sentarse a dialogar con el economista, quien ejerce el cargo desde hace 20 años y es el rostro personificado de la estabilidad monetaria del sol peruano, para expresarle tres discrepancias principales: el bajo porcentaje de reservas de oro en Perú pese a ser productor, la compra de deuda del Tesoro estadounidense por sus bajos intereses y el pago de altos intereses por préstamos del mismo origen.

El economista manifestó sentirse honrado por el pedido y se comprometió a cumplir con la nueva gestión

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) señaló, por su parte, que su “sonrisa se debe a esta presentación tan optimista” brindada por Velarde, en un contexto donde el país enfrenta la preocupación por el fenómeno de El Niño y la necesidad de adoptar medidas preventivas para evitar desastres.

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“En el caso del Perú, y como es de público conocimiento, las cifras de el manejo de la inflación, de estabilidad monetaria, eh, son muy exitosas. Y eso se debe a la labor de un gran hombre que está sentado acá a mi lado. Y por eso he querido venir a pedirle que nos pueda acompañar cinco años más”, afirmó.

“Yo creo que esta noticia (...) va a ser saludada por los peruanos y también por las entidades financieras que valoran y aplauden la gran labor del Banco Central de Reserva del Perú, encabezado por Julio Velarde. No esperaba una respuesta tan rápida, pero me alegra muchísimo la claridad, la firmeza y la forma en que has tomado esta decisión, es una gran noticia para el Perú”, concluyó.

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