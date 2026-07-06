Rafael López Aliaga anuncia encuentro con Keiko Fujimori: “Quiero visitarla para ponernos a su disposición”

Rafael López Aliaga anunció que buscará reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori para ofrecer apoyo y coordinación en seguridad ciudadana

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este domingo que “en los próximos días” sostendrá una reunión con la presidenta electa Keiko Fujimori con el objetivo de ponerse a “disposición” para colaborar en temas de seguridad ciudadana.

Durante un evento partidario en el distrito del Rímac, el exalcalde capitalino explicó que busca saludar a Fujimori por su triunfo presidencial y coordinar el encuentro, ya que él mismo regresó recientemente de Europa, donde atendió asuntos financieros.

“Acabo de llegar de viaje allá ayer de madrugada, pero quiero ir a visitarla para ponernos a su disposición justamente. ¿Para qué? Para el tema de seguridad ciudadana”, afirmó frente a sus simpatizantes.

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Sostuvo que para enfrentar la criminalidad y la inseguridad se requiere inyectar mil millones de dólares de forma inmediata y sin límites presupuestarios. “Si tenemos que endeudarnos, nos endeudamos”, señaló.

El exalcalde propuso destinar mil millones de dólares de manera inmediata para combatir la criminalidad, sin restricciones presupuestarias, y priorizó el uso de tecnología avanzada como la geolocalización y las recompensas ciudadanas

Remarcó seguidamente que entre las prioridades se encuentra el uso de tecnología avanzada, como sistemas de geolocalización y recompensas ciudadanas, para fortalecer la capacidad de acción del Estado.

“Tenemos que tener inteligencia, así se desarrolla esta patria. Tener geolocalización, dónde la llamada procedió, tener la ubicación justamente con las recompensas ciudadanas, que nos dan información (...) si no tenemos un Estado paralelo de sinvergüenzas y asesinos”, afirmó.

“El Estado tiene que imponerse y meter a esos delincuentes. Con un gobierno de rojos, claro, normalizan ese doble Estado. Pero un gobierno de una derecha cristiana, que es lo que nosotros vamos a llevar al Perú de todas maneras”, agregó.

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El excandidato presidencial también afirmó que su bancada en el Congreso se volvió indispensable. “Antes éramos de adorno, ahora ya no. Ahora sí necesitan a Renovación Popular”, concluyó.

Fujimori sostuvo la semana pasada una reunión con el alcalde de Lima y aliado político de López Aliaga, Renzo Reggiardo, y le expresó su respaldo a la iniciativa de establecer una Policía Municipal Metropolitana en Lima durante su próximo gobierno.

Keiko Fujimori ya expresó su respaldo a la creación de una Policía Municipal Metropolitana en Lima, una iniciativa impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo y apoyada por López Aliaga

En diálogo con la prensa luego del encuentro, el burgomaestre indicó que la mandataria electa expresó preocupación por las acciones recientes en la ciudad, en especial por los trabajos en los ríos Lurín, Chillón y Rímac para prevenir desbordes y reducir riesgos.

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“La señora presidenta de la República ha visto también con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una guardia municipal, de una guardia metropolitana, de una policía municipal”, señaló.

“Está ella con la mejor disposición, pero evidentemente esto tiene que ir madurando en las próximas semanas y los próximos meses, sobre todo una vez que ella pueda ya asumir funciones a partir del 28 de julio”, puntualizó.

Se trata de un proyecto presentado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la comuna en noviembre de 2025, que propone la transformación del Serenazgo en una Policía Municipal Metropolitana, concebida como un cuerpo profesional, civil y armado, con facultades claramente definidas.

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“La PNP enfrenta la inseguridad con recursoslimitados. Los municipios, que contamos con más de 13 000 serenos en Lima Metropolitana, no podemos seguir siendo actores pasivos. Es momento de convertirnos en el soporte operativo que el país necesita”, afirmó entonces la gerenta del área, Mariella Falla.