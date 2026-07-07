Alejandra Baigorria le recuerda a Magaly el pasado de Alfredo Zambrano: “Nunca estaría con alguien que en el break estuvo con otra”

En una explosiva entrevista, Alejandra Baigorria se defiende de los comentarios de Magaly Medina, a quien califica como la mujer "más machista" que conoce y le pide que sea consecuente con sus palabras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Alejandra Baigorria eligió una respuesta que fue más allá de los argumentos habituales. Ante las críticas de Magaly Medina por haber decidido perdonar a su esposo Said Palao tras el episodio del yate en Argentina, la empresaria lanzó una frase que los conductores de ‘Amor y Fuego’ interpretaron de inmediato como una indirecta dirigida a la propia vida sentimental de la conductora.

“Yo, Alejandra, nunca estaría con alguien que en el break que tuvimos o en el término que tuvimos estuvo con otra mujer. Yo, Alejandra. Pero si ella lo hace, perfecto”, afirmó Baigorria, quien aclaró que respeta la decisión de Medina, pero que no acepta que se le juzgue por las suyas. La frase no necesitó más explicación para quienes siguen el historial mediático de Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

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Los conductores Rodrigo González y Gigi Mire conectaron de inmediato el comentario con el romance que Zambrano mantuvo con la cantante de cumbia Giuliana Rengifo durante un período de separación con Medina, episodio que estalló públicamente en 2021 y que generó una de las polémicas más recordadas del espectáculo peruano.

El romance que Magaly no quiso llamar relación

El episodio Rengifo-Zambrano se remonta a aproximadamente 2015, cuando Alfredo Zambrano y Magaly Medina atravesaban una separación. Durante ese período, el notario mantuvo un romance con Giuliana Rengifo que duró cerca de un mes y medio, según la propia cantante.

Alejandra Baigorria respondió a Magaly Medina con una indirecta sobre Alfredo Zambrano y el romance que tuvo con Giuliana Rengifo, tras las críticas por perdonar a Said Palao.

La historia permaneció soterrada durante años hasta que, en noviembre de 2021, Rengifo la confirmó públicamente en ‘Amor y Fuego’, revelando que había guardado silencio por temor al peso mediático de Medina y por recomendaciones de su entorno de negarlo.

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Rengifo fue directa al describir lo ocurrido: aclaró que ambos estaban solteros en ese momento, que la relación fue corta y que terminó cuando ella viajó a Estados Unidos por trabajo. También criticó a Zambrano por no haber aclarado la situación oportunamente y lo llamó “sinvergüenza” por haberla dejado recibir insultos del público sin salir a defenderla.

Su frase más recordada de aquel episodio fue una respuesta a las indirectas de Medina, quien había calificado ese tipo de vínculos como algo sin importancia para el hombre: “No me considero un snack. En todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar”. Zambrano, por su parte, admitió el romance pero lo minimizó.

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Señaló que solo intentaba superar a Medina durante la separación y que no lo consideraba una relación formal, afirmando que en su vida solo ha tenido dos relaciones serias: su exesposa y la conductora.

La paciencia de Alejandra Baigorria llegó a su límite. Harta de los calificativos, Alejandra Baigorria responde con firmeza a Magaly Medina, asegurando que tiene derecho a defenderse y que no tolerará más insultos ni que la tilden de 'criminal'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Medina reaccionó enviando cartas notariales a Rengifo y restando importancia al episodio, aunque sus comentarios sobre las mujeres que “creen tener una relación cuando para el hombre no es nada” fueron leídos por muchos como una referencia directa a la cantante.

“Cada uno tiene sus límites”: la respuesta de Baigorria a las críticas de Magaly

El contexto que llevó a Baigorria a lanzar esa indirecta fue la postura pública de Medina tras el episodio del yate, donde Said Palao fue captado en una situación comprometida durante una despedida de soltero.

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Medina no solo cuestionó que Baigorria decidiera perdonar a su esposo, sino que la tildó de “cobarde” y afirmó repetidamente que ella jamás toleraría una situación similar. Baigorria respondió a esa postura con la misma lógica que Medina aplica a los demás: si la conductora opina sobre las decisiones sentimentales ajenas, también puede recibir opiniones sobre las propias.

“Si quiere decirme que he tenido relaciones, que terminé, que me mandé, eso a mí no me hace ni más ni menos. Soy una persona normal, un ser humano que comete errores. Pero tampoco voy a dejar sobrepasar cosas”, afirmó la empresaria.

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La batalla mediática entre Alejandra Baigorria y Magaly Medina llega a un nuevo nivel. Descubre los audios, las indirectas y las fuertes declaraciones que mantienen a todos en vilo. Video: Willax TV / Amor y Fuego

En ‘Amor y Fuego’, González y Mitre debatieron el alcance de la indirecta. El conductor aclaró que el episodio de Zambrano con Rengifo ocurrió durante una separación y no dentro de la relación, lo que lo diferencia del episodio del yate.

“Hasta donde se sabe también fue en una etapa de separación. Dice: ‘Yo no regresaría con alguien’. Pero no fue durante la relación”, precisó González. Mitre coincidió y añadió: “Cada uno tiene límites distintos”, reconociendo que la frase de Baigorria apunta a esa zona gris donde cada quien traza su propia línea.

Lo que quedó claro en el intercambio es que Baigorria no está dispuesta a seguir siendo el blanco de comparaciones sobre vida sentimental sin devolver el argumento.

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“Si ella no, no haría lo que yo estoy haciendo, ya no importa, pero no me tiene que decir ni coj*** ni imbécil, ni usar adjetivos, ni chancar a mis empresas ni nada por el estilo”, cerró la empresaria, dejando en claro que la indirecta sobre Zambrano fue solo una de las cartas que tiene disponibles si el enfrentamiento con Medina continúa escalando.