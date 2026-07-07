Día Mundial del Cacao y del Chocolate: por qué se celebra cada 7 de julio y cuáles son los motivos detrás del homenaje global

Cada 7 de julio se conmemora el Día Mundial del Cacao y del Chocolate. La efeméride se estableció en 2010, con el objetivo de reconocer la relevancia del cacao y sus derivados, y se convirtió en una jornada de difusión sobre su recorrido histórico, su presencia en distintas culturas y su papel en la cadena productiva.
El calendario marca el 7 de julio como una jornada dedicada al cacao y al chocolate desde 2010. Ese año, la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros impulsaron la distinción. La intención fue rendir tributo a la materia prima y a su producto más popular, con foco en sus propiedades y beneficios.
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En la práctica, el día funciona como una vidriera para actividades que van desde encuentros temáticos y campañas informativas hasta degustaciones y acciones de difusión en torno a la historia del cacao, su transformación industrial y la variedad de usos gastronómicos que derivan de la semilla.
Desde cuándo se celebra y quiénes la instituyeron
El Día Mundial del Cacao y del Chocolate se celebra cada 7 de julio y comenzó a conmemorarse en 2010. Ese origen se asocia a una proclamación impulsada por dos actores del sector: la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de los Maestros Chocolateros y Confiteros.
En esa misma jornada del calendario se superpone otra efeméride ampliamente difundida: el Día Mundial del Chocolate, también fijado el 7 de julio en múltiples países. En algunos enfoques, la elección de la fecha se vincula a una referencia histórica que sitúa la introducción del chocolate en Europa en 1550, aunque la observancia moderna del Día Mundial del Chocolate se remonta, al menos, a 2009.
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La coexistencia de ambas celebraciones refuerza la visibilidad del cacao y del chocolate en el espacio público. A partir de ese cruce, la jornada del 7 de julio suele concentrar iniciativas de comunicación y actividades centradas tanto en el grano como en sus derivados.
Por qué el cacao ganó una fecha global en el calendario
El 7 de julio se planteó como una oportunidad para destacar el valor del cacao en distintos planos. La conmemoración busca reconocer su importancia histórica y cultural, y también su peso económico, al poner el foco en la producción y en el consumo.
El cacao aparece presentado como una semilla con trayectoria milenaria, ligada a civilizaciones mesoamericanas durante siglos. En ese recorrido, el producto se asocia a usos y significados que exceden la alimentación, con referencias a prácticas sociales, simbólicas y rituales.
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Con el paso del tiempo, la fecha también se conectó con conversaciones sobre prácticas agrícolas responsables y criterios de consumo con mayor información. El día se utiliza como marco para instalar mensajes vinculados a sostenibilidad y a condiciones de producción.
En paralelo, el calendario habilita que el cacao y el chocolate sean abordados como tema de interés general, con acciones de divulgación y actividades que buscan ampliar el conocimiento público sobre su procedencia, su transformación y su lugar en hábitos contemporáneos.
Cómo se celebra y qué actividades suelen organizarse
El Día Mundial del Cacao y del Chocolate se expresa en actividades diversas que, en general, combinan difusión, gastronomía y propuestas temáticas. Entre las prácticas mencionadas para la jornada aparecen eventos, degustaciones y campañas informativas orientadas a resaltar el valor del cacao y de sus derivados.
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La jornada suele incluir ferias, congresos y encuentros que apuntan a darle espacio al cacao en conversaciones sobre mercados, cultura y salud. En esa misma línea, se desarrollan acciones que ponen el acento en el origen del producto y en la cadena que lo conecta con su consumo final.
El 7 de julio también se presta para propuestas vinculadas a la cocina, como lanzamientos de productos, retos culinarios y concursos de recetas. En algunos casos, el enfoque se traslada a la educación, con talleres sobre el recorrido de la semilla hasta el chocolate.
Además del plano global del 7 de julio, existen celebraciones nacionales. En Perú, por ejemplo, se celebra el Día del Cacao y del Chocolate Peruano el 1 de octubre, una fecha instituida por el Ministerio de Agricultura y Riego. En ese marco, se difundió que el país cuenta con 60% de las variedades de cacao que existen en el mundo.
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