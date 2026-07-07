Mario Irivarren se sincera tras su reconciliación con Alejandra Baigorria y asegura que el distanciamiento "no fue algo tan grave"

Tras un notorio distanciamiento, Alejandra Baigorria y Mario Irivarren finalmente se reconciliaron. En este reportaje, ambos dan sus versiones sobre el fin de su pelea y el emotivo abrazo que selló nuevamente su amistad. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Casi un año de distanciamiento quedó atrás con un abrazo. Mario Irivarren rompió su silencio tras reconciliarse con Alejandra Baigorria en el pódcast ‘La Manada’ y dejó en claro que, desde su perspectiva, el conflicto nunca tuvo las dimensiones que el entorno mediático le atribuyó.

“Yo no lo veo como algo tan grave. Creo que eran como diferencias, situaciones manejables. Como yo dije en el programa, nunca guardé ningún tipo de cólera o rencor hacia Alejandra”, declaró el conductor ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

El reencuentro entre ambas figuras del espectáculo peruano sorprendió a sus seguidores por la naturalidad con la que se produjo. Baigorria llegó al programa de streaming de Irivarren sin que la reconciliación estuviera planificada como tal, y fue en ese espacio donde ambos reconocieron los errores que llevaron al alejamiento y se dieron paso a una nueva etapa.

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“Yo no guardo rencor. Creo que estuvo bien, ambos aceptamos cosas que hayamos hecho negativas por el otro y bueno, fluyó. Yo venía con la pata en alto”, contó la empresaria al ser abordada por las cámaras del mismo programa.

Mario Irivarren afirmó que su reconciliación con Alejandra Baigorria no respondió a un conflicto grave y sostuvo que nunca le guardó rencor.

El abrazo que Irivarren no quiere llamar llanto

El momento más comentado del reencuentro fue la reacción emocional de Irivarren durante el abrazo. Baigorria reveló que el exchico reality derramó algunas lágrimas, algo que la sorprendió dado el perfil reservado que él suele mantener ante los medios.

“No es de lagrimear, eso me sorprendió, es duro. Bueno, lo que nosotros hemos vivido durante más de 14 años pesa mucho más que cualquier otra cosa“, señaló la empresaria, quien lleva más de una década y media de amistad con Irivarren.

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El propio Irivarren prefirió no confirmar las lágrimas, aunque tampoco lo negó con firmeza. Su argumento fue coherente con la imagen que proyecta habitualmente: “No soy una persona muy emotiva y eso es algo que todo el mundo que me conoce lo sabe. No me tomo las cosas tan a pecho ni personal y es por eso que no me gusta tener rencillas. Era incómodo tener esas diferencias”, explicó.

La frase resume bien su postura ante el episodio: más que una reconciliación emotiva, lo describe como el cierre lógico de una situación que siempre consideró transitoria. Baigorria, por su parte, fue más directa al valorar la sinceridad de las palabras de su amigo.

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Alejandra Baigorria llegó al podcast de Mario Irivarren y se reconcilian. YouTube: La Manada.

“Yo lo conozco 15 años, sé cuando Mario miente, cuando no, y Mario no es una persona que te va a pedir disculpas ni que te va a invitar para que vengas a hacer programa como para apaciguar las cosas si es que no las siente“, afirmó la empresaria, descartando que el gesto haya sido calculado o motivado por intereses mediáticos.

Una amistad de 15 años que pesó más que el conflicto

Irivarren explicó que siempre tuvo la certeza de que el reencuentro con Baigorria llegaría de forma natural, dada la red de vínculos que comparten. “Imaginé que era algo que se iba a dar de manera orgánica porque finalmente compartimos muchos círculos en común, muchos amigos en común, muchos años de amistad”, señaló.

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Esa convicción lo llevó a no forzar ningún acercamiento previo y a esperar el momento adecuado. La reconciliación, precisó, no implica que todos los temas entre ellos estén resueltos. Baigorria admitió que quedan conversaciones pendientes, pero dejó en claro que esas charlas no tendrán lugar frente a las cámaras.

“Las cosas más personales creo que se van a hablar en cuatro paredes y yo creo que es lo más importante”, señaló la empresaria, marcando una distinción entre lo que ya se hizo público y lo que prefiere mantener en el ámbito privado. Irivarren cerró su postura con una frase que sintetiza su visión del episodio: “Si ya se dio el abrazo de la reconciliación, todo lo que pasó que quede en el pasado y de aquí para adelante”.

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El episodio cerró con un abrazo entre ambos, luego de un intercambio de disculpas y aclaraciones sobre su alejamiento. YouTube: La Manada.

La declaración llegó acompañada de la expectativa de retomar la dinámica habitual entre ambos: compartir espacios grupales con amigos en común, sin la incomodidad que el distanciamiento generó durante los últimos meses.

El conflicto entre Irivarren y Baigorria se había originado en el marco de la polémica que rodeó a Onelia Molina, expareja del conductor, aunque ninguno de los dos ha detallado públicamente los términos exactos del desencuentro. Lo que sí dejaron en claro ambos es que los quince años de historia compartida terminaron por pesar más que cualquier diferencia puntual.