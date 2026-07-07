Diresa Huánuco enfrenta desalojo el 10 de julio: Defensoría alerta riesgo para vacunas, vigilancia epidemiológica y salud pública

La Dirección Regional de Salud de Huánuco enfrenta un desalojo judicial programado para el 10 de julio. Composición: Infobae

La continuidad de los servicios de salud pública en Huánuco permanece bajo incertidumbre a pocos días de una diligencia judicial que podría afectar el funcionamiento administrativo y técnico de la Dirección Regional de Salud (Diresa). La situación movilizó tanto a autoridades como a trabajadores, mientras distintas entidades evalúan medidas para evitar una interrupción de funciones esenciales.

El inmueble ubicado en el jirón Dámaso Beraún N.° 1017 continúa en el centro de las gestiones entre el Gobierno Regional de Huánuco y la Sociedad de Beneficencia de Huánuco. Las negociaciones buscan alcanzar un acuerdo antes del desalojo previsto para el 10 de julio, fecha fijada por mandato judicial.

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En paralelo, la Defensoría del Pueblo intervino mediante acciones dirigidas al Poder Judicial y a las autoridades regionales, con el objetivo de advertir sobre las posibles consecuencias que tendría una paralización de actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica, el almacenamiento de vacunas y otros servicios vinculados a la salud pública.

Defensoría advierte riesgos para la continuidad del servicio

La Defensoría del Pueblo informó, mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, que el Programa de Litigio Estratégico de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales alertó al juez del Primer Juzgado Civil de Huánuco sobre los riesgos que implicaría el desalojo del inmueble ocupado por la Dirección Regional de Salud.

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Según la institución, la diligencia judicial prevista para el viernes 10 de julio podría generar una interrupción en la continuidad del servicio de salud pública. En ese contexto, también expresó preocupación por la actuación del Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco y de la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la resolución judicial N.° 00544-2019-0-1201-JR-CI-01.

La Defensoría señaló: “No obstante, llama la atención la desidia por parte del Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco y de la ‘Comisión de Seguimiento del cumplimiento de la resolución judicial n.° 00544-2019-0-1201-JR-CI-01’, pues a pesar del riesgo inminente de la afectación al derecho a la salud de las personas y la comunidad huanuqueña, hasta la fecha no han ejercido la defensa judicial ante dicha diligencia, ni han remitido información sobre la existencia del Plan de Contingencia respectivo”.

El organismo también indicó que una eventual interrupción de actividades afectaría la vigilancia epidemiológica, la supervisión sanitaria y la conservación de vacunas y otros productos biológicos, cuya eficacia depende del mantenimiento de la cadena de frío.

Asimismo, exhortó a las autoridades involucradas a adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio en beneficio de la población. La institución añadió que permanecerá vigilante de la actuación del Poder Judicial, del Procurador Público del Gobierno Regional y de la comisión encargada del seguimiento del proceso judicial, con el propósito de asegurar también la realización de pruebas diagnósticas relacionadas con enfermedades como tuberculosis, VIH/Sida, dengue, sífilis y hepatitis B.

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La Defensoría del Pueblo alertó que la medida podría afectar la continuidad de servicios esenciales de salud pública.

Negociaciones para mantener la sede de la Diresa

Mientras avanza el proceso judicial, el Gobierno Regional de Huánuco mantiene conversaciones con la Sociedad de Beneficencia para lograr un contrato de alquiler que permita a la Dirección Regional de Salud continuar en el inmueble que ocupa desde hace varias décadas.

El gerente regional, Ronald Acuña Sobrados, explicó que la administración regional sostuvo reuniones con el directorio de la Beneficencia y manifestó que la alternativa inmediata consiste en aprobar el arrendamiento del local antes de la fecha fijada para el lanzamiento judicial.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta del Gobierno Regional contempla un pago mensual de S/30 mil, mientras que la Beneficencia planteó inicialmente una renta de S/40 mil. El monto definitivo deberá ser definido por el directorio de esa entidad.

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Acuña también indicó que uno de los principales temas pendientes corresponde a la deuda acumulada por el uso del inmueble. Señaló que, al tratarse de instituciones públicas, cualquier determinación sobre ese aspecto requiere respaldo técnico y legal, por lo que el Gobierno Regional propuso que el monto sea establecido mediante arbitraje o por la vía judicial.

Trabajadores exigen una respuesta antes del desalojo

Entre los riesgos identificados figuran la interrupción de la vigilancia epidemiológica, la cadena de frío de vacunas y el almacenamiento de productos biológicos. Tu Diario

La incertidumbre frente al proceso judicial motivó una movilización de trabajadores de la Dirección Regional de Salud hacia la sede del Gobierno Regional de Huánuco. Los manifestantes solicitaron una solución inmediata frente al riesgo de perder el local institucional.

Durante la protesta, expresaron preocupación porque, según indicaron, todavía no existe una medida concreta que permita evitar el desalojo del inmueble perteneciente a la Sociedad de Beneficencia de Huánuco. También recordaron que el gobernador regional asumió el compromiso de resolver esta situación.

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Una representación de los dirigentes sindicales sostuvo una reunión con el gerente general Ronald Acuña Sobrado y otros funcionarios para evaluar las alternativas disponibles. En ese encuentro se informó que la próxima sesión del directorio de la Sociedad de Beneficencia podría definir la aprobación del alquiler del inmueble.

Acuña señaló que existen opiniones favorables de tres de los cinco integrantes del directorio para aprobar el contrato de arrendamiento por S/30 mil mensuales. Si la propuesta recibe el respaldo correspondiente, el Gobierno Regional podrá suscribir el contrato antes de la ejecución de la orden judicial.

Directorio de la Beneficencia deberá definir el siguiente paso

El presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia, Baltazar Vara Berrospi, indicó que la próxima reunión permitirá a cada integrante asumir la responsabilidad administrativa, civil y penal que corresponda frente a las decisiones relacionadas con el inmueble.

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La decisión del directorio resulta determinante para el futuro inmediato de la sede de la Dirección Regional de Salud de Huánuco, mientras el proceso judicial mantiene vigente la orden de desalojo programada para el 10 de julio y las autoridades continúan las gestiones para evitar la interrupción de los servicios que funcionan en esas instalaciones.