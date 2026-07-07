Alejandra Baigorria acusa a Magaly Medina de haberla insultado durante 14 años: “Me dijo coj***”, pero ‘Amor y Fuego’ no halla pruebas

En una explosiva entrevista, Alejandra Baigorria se defiende de los comentarios de Magaly Medina, a quien califica como la mujer "más machista" que conoce y le pide que sea consecuente con sus palabras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Alejandra Baigorria no solo respondió a los recientes calificativos de Magaly Medina, sino que amplió el alcance de sus declaraciones para trazar un historial que, según ella, se extiende por catorce años.

En su aparición en ‘Amor y Fuego’, la empresaria afirmó que la conductora la ha insultado de forma reiterada durante ese período, llegando a usar palabras como “coj***” e “imbécil” en su contra. “Hace poco me dijo coj***, imbécil, y siempre está usando adjetivos contra mí”, señaló Baigorria, quien subrayó que su paciencia llegó a un límite.

La declaración generó una reacción inmediata en los conductores del programa. Rodrigo González y Gigi Mire reconocieron no haber encontrado registros de esos insultos en los archivos que revisaron.

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“Hemos intentado buscar los archivos y nunca hemos encontrado en algún lugar, espacio, entrevista, en donde Magaly Medina llame coj*** a Alejandra Baigorria. Y lo ha dicho tres veces, por eso nos puso a dudar”, señaló González.

La producción del programa incluso se comunicó con Baigorria para pedirle que precisara en qué programa o plataforma había ocurrido, pero la empresaria no recordó la fecha ni el espacio exacto.

Alejandra Baigorria acusa directamente a Magaly Medina de haberla insultado con duros calificativos en su programa. Sin embargo, los conductores de 'Amor y Fuego' investigan y no encuentran registro de dichas palabras. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Catorce años de roces: de los negocios a la vida personal

Más allá de los insultos puntuales, Baigorria describió un patrón sostenido de ataques que abarca distintos aspectos de su vida. “Ella puede opinar, pero ¿por qué faltar el respeto? Ella puede opinar que ella no hubiera perdonado lo que ella quiera. A mí no me importa, jamás le he dicho nada, pero ya me comió la paciencia”, afirmó la empresaria, quien añadió que aguanta críticas de todo el mundo pero que hay una línea que no está dispuesta a dejar cruzar.

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El historial entre ambas figuras registra episodios en distintos frentes. Medina ha cuestionado reiteradamente las decisiones sentimentales de Baigorria, en particular tras el episodio del yate en Argentina donde Said Palao, esposo de la empresaria, fue captado en una situación comprometida durante una despedida de soltero.

La conductora no solo criticó que Baigorria decidiera perdonar a su pareja, sino que la tildó de “cobarde” y afirmó que ella jamás toleraría una situación similar. Cuando Baigorria defendió a Said ante la prensa en una conferencia de su emprendimiento, Medina fue más lejos: “No es tu hijo, es tu marido”, le dijo en televisión.

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Los ataques también alcanzaron el terreno empresarial. Medina acusó a Baigorria de victimizarse ante las críticas a sus negocios y cuestionó la legitimidad de sus acciones sociales, comparando sus obras de caridad con “sorteítos” para recaudar dinero del público.

La paciencia de Alejandra Baigorria llegó a su límite. Harta de los calificativos, Alejandra Baigorria responde con firmeza a Magaly Medina, asegurando que tiene derecho a defenderse y que no tolerará más insultos ni que la tilden de 'criminal'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

“Cuando hago obras sociales, es con mi bolsillo, no hago sorteítos”, llegó a decir la conductora. En otro episodio, Medina también opinó sobre la relación de Baigorria con su madre, señalando que la empresaria “ejerce el rol de madre hacia su propia progenitora”, lo que calificó como un error emocional.

Alejandra a Magaly: “Ella puede opinar desde periodista, pero hasta ahí nada más”

Baigorria dejó en claro en ‘Amor y Fuego’ que no cuestiona el derecho de Medina a opinar, pero trazó una línea entre la crítica y el insulto. “Ella puede dar su punto desde, no sé, opinóloga o lo que ella quiera, está bien, pero hasta ahí nada más. Pero no tiene derecho a insultar, ni a señalar, ni a hacer que su opinión sea la correcta”, sostuvo.

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La empresaria también apuntó a una contradicción que, a su juicio, define la postura de Medina: “Como ella tanto dice: ‘No, que mujeres, se apoyan entre mujeres’. Nada, ella es la mujer más machista que conozco en el planeta”.

Baigorria también cuestionó la práctica de Medina de emitir lo que calificó como “diagnósticos psicológicos” sobre figuras públicas. “Ella no puede hacer eso, ella puede dar su punto de opinión desde periodista. Bueno, no sé si terminó la carrera, pero ella puede dar su punto desde, no sé, opinóloga o lo que ella quiera”, señaló, en una frase que no pasó desapercibida entre los conductores del programa.

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Alejandra Baigorria acusó a Magaly Medina de insultarla durante 14 años y afirmó que la llamó “coj***” e “imbécil”, pero 'Amor y Fuego' no encontró evidencia de ello.

Rodrigo González cerró el análisis del episodio con una reflexión sobre el doble estándar que, a su juicio, aplica Medina cuando es ella quien recibe presión.

“También lo hace cuando ve que alguien hace público lo que ella quisiera esconder. También amenaza con demandar, también envía cartas notariales y conmigo lo ha hecho. Entonces, que no diga que Alejandra Baigorria no puede hacer algo que ella también ha hecho”, afirmó el conductor, quien recordó que Medina le envió una carta notarial cuando él cuestionó su cobertura de ciertos temas.

Mitre, por su parte, reconoció que el dato de los insultos la sorprendió. “Oye, la verdad que yo no sabía que le había dicho imbécil y coj***. Eso no lo he escuchado”, admitió, aunque dejó abierta la posibilidad de que hubiera ocurrido en algún comentario en redes o plataformas digitales que no llegó a ver.

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