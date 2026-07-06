Kenji Fujimori considera que el Perú está “en modo reactivo” y que prima “el compadrazgo” en el Gobierno

Kenji Fujimori sostuvo que Perú atraviesa una crisis permanente y actúa de manera reactiva ante los problemas, mientras en el Gobierno predomina el compadrazgo sobre la meritocracia

El excongresista Kenji Fujimori, hermano de la presidenta electa Keiko Fujimori, consideró el último miércoles que el Perú permanece “en modo reactivo” y que dentro del Gobierno predomina “el compadrazgo” en lugar de la meritocracia.

Durante la última edición de su programa digital Tampoco Tampodcast, donde entrevistó al exjefe de asesores de Gabinete, Felipe Cantuarias, el exlegislador señaló que, al igual que los “33 millones de peruanos”, su percepción es que el país “vive en constante crisis”.

Mencionó la proximidad del fenómeno de El Niño, la presencia de “conflictos sociales, crisis económicas e inseguridad ciudadana”, situaciones que, según su opinión, muestran que la nación responde “siempre de manera reactiva y nunca de forma preventiva”.

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Cantuarias respondió que se trata de un “tema complejo”, ya que no existe “planificación de ningún tipo”, ni “gente talentosa gestionando” en el Ejecutivo.

En su programa digital, entrevistó a Felipe Cantuarias, quien señaló la falta de planificación y de personal calificado en la gestión pública

“En mi experiencia trabajando en el primer y segundo gobierno de tu papá, trajimos a la gente más talentosa. Parte de mi chamba era traer chicos que estaban estudiando afuera, me los traía a trabajar al gobierno. En el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura”, dijo.

Kenji añadió que la administración estatal falla porque prioriza “no la meritocracia sino el compadrazgo, el ‘pata’ (amigo)”, mientras que Cantuarias remarcó que existe “una total indiferencia de los principales líderes” peruanos.

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“El sector empresarial tiene una responsabilidad que tiene que asumir con nuestro país. Si los mejores talentos están en el sector privado, pues el sector privado tiene que comprometerse y no basta con decir: yo pago mis impuestos o hago obras por impuestos. Bueno, ¿qué estamos haciendo para resolver el problema de liderazgo y de talento en el gobierno?”, cuestionó.

“Todo el mundo le rehúye a la política, porque como hablamos al principio, se han roto todos los códigos. Es tal el nivel de desinstitucionalización en la política que nadie quiere entrar”, avanzó.

El exjefe de asesores añadió que, ahora que Keiko Fujimori ha sido elegida presidenta, Perú debe “dejar de lado las ideologías (...) de izquierdas y derechas”, mientras que Kenji destacó “la importancia de mantener los puentes”, sin importar “que tú eres de izquierda, derecha, rojo o no sé qué”.

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Kenji Fujimori reiteró que no participará en política ni apoyará a ningún partido, postura que alimentó versiones sobre un quiebre dentro de la familia Fujimori

“La mejor forma de construir decisiones es sobre la base de las diferencias. Si tú construyes consensos sobre las diferencias, esa decisión va a ser sostenible y legítima”, avanzó Cantuarias.

La última aparición pública del exlegislador, menor de la familia Fujimori, ocurrió durante la Marcha del Orgullo 2026, ocasión en la que un periodista le consultó sobre el triunfo de su hermana, aunque evitó responder porque, según dijo, no quiere saber “nada de política”.

En agosto del año pasado, anunció que no apoyaría a ninguna agrupación política en las elecciones generales y aclaró que no se encuentra inscrito en Fuerza Popular ni en otro partido. “No me van a ver en ningún estrado ni mitin”, afirmó entonces en RPP.

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El legislador más votado en las elecciones de 2011 y reelecto en 2016 afirmó que prefería aclarar los rumores y asegurar que no respaldaría ninguna candidatura, hecho que se interpretó como una ruptura dentro de la familia.