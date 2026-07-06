Resultados del Mundial 2026 HOY, 6 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canales TV en Perú

La jornada de este lunes 6 de julio ofrecerá dos atractivos duelos por los octavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

El Mundial 2026 continúa hoy, lunes 6 de julio, con una jornada atractiva correspondiente a los octavos de final. Cuatro selecciones saltarán al campo en busca de un lugar entre las ocho mejores del torneo que se disputa en Norteamérica, en una fecha que ha generado gran expectativa por la calidad de los cruces.

La programación del día incluye dos encuentros de alto nivel competitivo que concentran la atención internacional por el peso de las selecciones involucradas y el contexto decisivo del campeonato. Portugal y España protagonizarán el clásico ibérico, mientras que Estados Unidos y Bélgica se medirán en otro choque de alta exigencia en la fase de eliminación directa.

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A continuación, te compartiremos todos los detalles de los partidos de hoy, con horarios, sedes y canales de transmisión para Perú. Esta jornada será determinante en el camino hacia el título, ya que cada encuentro define la clasificación a cuartos de final o la eliminación definitiva de la competencia.

Resultados de hoy, lunes 6 de julio del Mundial 2026

- Portugal vs España

Hora: 14:00 (Perú)

Estadio: AT&T Stadium, Dallas

Canales TV: América TV, tvGO, DSports y DGO

- Estados Unidos vs Bélgica

Hora: 19:00 (Perú)

Estadio: Lumen Field, Seattle

Canales TV: DSports y DGO

Portugal y España se reencuentran en el campo. Crédito: REUTERS/Michaela Stache

El primer encuentro de la jornada enfrenta a dos selecciones europeas de gran tradición. Portugal y España llegan a esta instancia tras superar con éxito la fase de dieciseisavos de final y ahora disputan un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026. El duelo ha generado gran expectativa por el nivel de ambas plantillas y por el contexto de eliminación directa.

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El segundo encuentro del día enfrentará al anfitrión Estados Unidos y a Bélgica, dos selecciones que lograron instalarse en esta fase del torneo tras recorridos distintos, con los norteamericanos mostrando mayor regularidad y los europeos superando mayores exigencias. En Seattle, ambos combinados se jugarán el pase a los cuartos de final en un choque de alta tensión.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 EN VIVO en Perú?

Los dos encuentros de la jornada contarán con transmisión en televisión y plataformas digitales para el público peruano. El atractivo clásico ibérico entre Portugal y España podrá seguirse EN VIVO por América TV en señal abierta y también a través de tvGO, la plataforma digital del canal.

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Asimismo, DSports emitirá los dos compromisos programados para este lunes mediante su señal de televisión por suscripción. Los aficionados que prefieran seguir la acción vía streaming podrán hacerlo a través de DGO, servicio que ofrecerá tanto el Portugal vs España como el Estados Unidos vs Bélgica.

De esta manera, los hinchas tendrán distintas opciones para no perderse ninguno de los partidos que marcarán el cierre de una nueva jornada de octavos de final del Mundial 2026.

DSports y DGO transmitirán el Portugal vs España y Estados Unidos vs Bélgica. Crédito: DirecTV

Una jornada que define a dos nuevos cuartofinalistas

La fase de octavos de final entra en un momento decisivo, ya que cada encuentro es de eliminación directa y no ofrece margen para el error. Solo una victoria permitirá a las selecciones mantenerse con vida en el Mundial 2026 y seguir en la lucha por el título, mientras que el equipo derrotado se despedirá de la competencia.

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En ese escenario, el Portugal vs España sobresale como el partido más esperado de la jornada por la jerarquía de ambos planteles y la rivalidad que protagonizan desde hace décadas. Por su parte, Estados Unidos intentará aprovechar su condición de anfitrión para imponerse a una Bélgica que buscará hacer valer su experiencia en este tipo de instancias.

Al término de la jornada, los dos equipos vencedores asegurarán su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 y se unirán al grupo de las ocho mejores selecciones del campeonato, cada vez más cerca del sueño de conquistar la Copa del Mundo.

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