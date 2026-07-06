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Alejandra Baigorria niega haber callado a Said Palao y explica por qué impidió que respondiera a la prensa: “No me gusta que me defiendan”

La modelo respondió por primera vez a las críticas tras el polémico momento en el que impidió que su esposo contestara a una periodista. La empresaria aseguró que nunca quiso silenciar a su esposo y explicó que la pregunta estaba dirigida únicamente hacia ella

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Alejandra Baigorria se sincera en una reveladora entrevista sobre el polémico video de su esposo Said Palao. La empresaria cuenta por qué decidió perdonarlo, reafirma su confianza en él y asegura que luchará por su matrimonio a pesar de las críticas. ATV/ Día D

Después de varios días de críticas y comentarios en redes sociales, Alejandra Baigorria decidió romper su silencio sobre el incómodo momento que protagonizó junto a Said Palao durante una conferencia de prensa. La empresaria brindó una entrevista exclusiva al programa Día D, donde negó haber impedido que su esposo respondiera a una periodista y aseguró que todo se trató de un malentendido.

La polémica surgió luego de que, durante un evento público, Said Palao intentara responder una pregunta relacionada con la recordada controversia del yate en Argentina. Sin embargo, Alejandra Baigorria intervino antes de que él hablara, un gesto que fue interpretado por muchos como un intento de silenciarlo frente a los medios de comunicación.

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Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron un intenso debate tanto en redes sociales como en programas de espectáculos. Incluso, diversas figuras de la televisión cuestionaron la actitud de la denominada ‘Gringa de Gamarra’, señalando que la escena daba la impresión de que era ella quien tomaba el control absoluto de la situación.

Ahora, frente a las cámaras de Día D, la empresaria explicó cómo vivió ese momento y cuál fue su verdadera intención al intervenir cuando Said Palao estaba por responder.

“Es que todo el mundo entendió eso. La periodista me preguntó a mí, se achoró conmigo. Soy una mujer a la que no le gusta que me defiendan. Ella me preguntó a mí y me ataca a mí. Yo le respondo a ella y cuando Said intenta defenderme, yo le dije que no”, señaló.

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Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

Alejandra Baigorria asegura que tiene la capacidad para responder sola a la prensa

Durante la entrevista, la empresaria insistió en que siempre ha sabido enfrentar a los medios de comunicación y que no necesitaba que Said Palao interviniera para responder una pregunta que la involucraba directamente.

Según explicó, su reacción obedeció únicamente al deseo de asumir personalmente la responsabilidad de contestar a la periodista, ya que consideró que el cuestionamiento no estaba relacionado con su esposo.

“No es que no le dejara hablar, sino que la persona no le preguntó a él, fue directo a atacarme a mí. Yo considero que tenía la suficiente capacidad para responderle a ella”, agregó.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

Alejandra Baigorria niega que controle a Said Palao en su matrimonio

Otro de los temas abordados durante la conversación fue la percepción que algunos sectores tienen sobre la dinámica de su relación con Said Palao. Luego de que diversos comentarios señalaran que ella sería quien “lleva los pantalones” en el matrimonio, la empresaria rechazó categóricamente esa idea.

Para Alejandra Baigorria, esa imagen no corresponde a la realidad y aseguró que su esposo posee una personalidad firme que siempre ha admirado.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

“Así no es. Said tiene un carácter bastante marcado y no es que lo dirija. No me podía enamorar de alguien que maneje como un muñeco”, afirmó.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

Alejandra Baigorria revela qué fue lo que realmente perdonó a Said Palao tras la polémica del yate

Durante la entrevista, Alejandra Baigorria también volvió a referirse al recordado episodio del yate en Argentina, una controversia que marcó a la pareja durante los últimos meses y que continúa siendo motivo de preguntas por parte de la prensa.

La empresaria reiteró que desde un inicio sabía que Said Palao asistiría a una despedida de soltero y dejó en claro que ese aspecto nunca fue un problema para ella.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

No obstante, reconoció que sí hubo una situación que terminó afectándola personalmente por la exposición mediática que generó el episodio.

“No justifico cosas que no se debió hacer. No quiero decirlo porque va a ser tomado a mal. Estamos bien, la confianza está intacta (...) Lo que perdoné fue la situación que pasé (...) Mi decisión es mía y, si me equivoco, también es mía (...) Asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer”, respondió.

Además, sostuvo que la decisión de continuar con su relación fue completamente personal y que está dispuesta a asumir las críticas que puedan surgir por ello.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

Alejandra Baigorria asegura que la confianza con Said Palao permanece intacta

En la parte final de la entrevista, la empresaria reiteró que su matrimonio atraviesa un buen momento y que, pese a las especulaciones, la confianza entre ambos no se ha visto afectada.

Asimismo, reconoció que cada vez le resulta más incómodo volver sobre el tema debido a la manera en que fue presentado públicamente y a las constantes críticas que recibe por ser una figura mediática. “A veces no me gusta hablar del tema porque ya se vendió de una manera”, finalizó.

Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.
Alejandra Baigorria responde a las críticas y niega que controle a Said Palao: “No me enamoraría de un muñeco”. Captura: Día D.

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