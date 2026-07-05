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Primera Ministra de Japón envía carta de felicitación a Keiko Fujimori por ser electa presidenta del Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón anunció la comunicacióni entre Sanae Takaichi y la mandataria electa esta mañana

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Primera Ministra de Japón envía carta de felicitación a Keiko Fujimori por ser electa presidenta del Perú
Primera Ministra de Japón envía carta de felicitación a Keiko Fujimori por ser electa presidenta del Perú

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a Keiko Fujimori por haber sido electa como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026 - 2031, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático esta mañana.

Según el comunicado emitido por la representación del gobierno japonés, la carta -cuyo contenido no es difundido- expresa los deseos de la ministra Takaichi de colaborar junto al nuevo gobierno liderado por Fujimori de cara al futuro.

“El 5 de julio, la Sra. Takaichi Sanae, Primera Ministra de Japón, envió una carta de felicitación a Su Excelencia la Sra. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Presidenta electa del Perú. En dicha carta, la Primera Ministra Takaichi felicitó a la Presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de colaborar para fortalecer la excelente relación entre ambos países”, indica el comunicado del ministerio japonés.

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Keiko Fujimori es oficializada como presidenta electa

La felicitación de la primera ministra de Japón a Keiko Fujimori fue comunicada el mismo día en el que la lideresa de Fuerza Popular fue proclamada oficialmente como la ganadora de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNEcon una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo de presidenta del Perú a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes
La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo de presidenta del Perú a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

La resolución difundida señala que al final del proceso de conteo de votos, de observación y de impugnación de las actas de votación, “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.

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El documento legal también señala que, a estas alturas del proceso electoral, y teniendo en cuenta que se han resuelto todos los recursos presentados por ambos partidos políticos, ya no existe ningún tipo de procedimiento o acción legal que se pueda presentar para cambiar lo definido por el JNE.

“En virtud del Principio de Seguridad Jurídica, que exige predictibilidad y certeza en el ordenamiento democrático y del Principio de Preclusión, por el cual las etapas del proceso electoral adquieren el carácter de definitivas e irrevocables una vez concluidas, se declara que no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, se indica.

Nota en desarrollo...

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