Primera Ministra de Japón envía carta de felicitación a Keiko Fujimori por ser electa presidenta del Perú

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, envió una carta de felicitación a Keiko Fujimori por haber sido electa como la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026 - 2031, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático esta mañana.
Según el comunicado emitido por la representación del gobierno japonés, la carta -cuyo contenido no es difundido- expresa los deseos de la ministra Takaichi de colaborar junto al nuevo gobierno liderado por Fujimori de cara al futuro.
“El 5 de julio, la Sra. Takaichi Sanae, Primera Ministra de Japón, envió una carta de felicitación a Su Excelencia la Sra. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Presidenta electa del Perú. En dicha carta, la Primera Ministra Takaichi felicitó a la Presidenta electa Fujimori y expresó su deseo de colaborar para fortalecer la excelente relación entre ambos países”, indica el comunicado del ministerio japonés.
PUBLICIDAD
Keiko Fujimori es oficializada como presidenta electa
La felicitación de la primera ministra de Japón a Keiko Fujimori fue comunicada el mismo día en el que la lideresa de Fuerza Popular fue proclamada oficialmente como la ganadora de las elecciones presidenciales por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
La resolución difundida señala que al final del proceso de conteo de votos, de observación y de impugnación de las actas de votación, “se ha constatado la inexistencia de actas observadas pendientes de resolver, así como tampoco se tiene registro de impugnación alguna en trámite que impida la proclamación”.
PUBLICIDAD
El documento legal también señala que, a estas alturas del proceso electoral, y teniendo en cuenta que se han resuelto todos los recursos presentados por ambos partidos políticos, ya no existe ningún tipo de procedimiento o acción legal que se pueda presentar para cambiar lo definido por el JNE.
“En virtud del Principio de Seguridad Jurídica, que exige predictibilidad y certeza en el ordenamiento democrático y del Principio de Preclusión, por el cual las etapas del proceso electoral adquieren el carácter de definitivas e irrevocables una vez concluidas, se declara que no existe ningún acto, trámite o cuestión pendiente de resolución por parte de este Supremo Tribunal”, se indica.
PUBLICIDAD
Nota en desarrollo...
Más Noticias
Importante intercambio vial entre La Victoria y San Luis está listo para ser inaugurado
Obras casi concluidas facilitarán recorridos urbanos y mejorarán la movilidad en sectores habitualmente congestionados de la capital
Dónde ver Brasil vs Noruega HOY en Perú: canal tv online del duelo por octavos de final del Mundial 2026
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar a un cuadro escandinavo que tiene como líder a Erling Haaland. Conoce los detalles del partido que se jugará en el MetLife Stadium
Se revelaron los 4 jugadores que no seguirán en Sporting Cristal tras evaluación de Roberto Mosquera
El DT peruano analizó el plantel ‘rimense’ y determinó los futbolistas que dejarán el club con miras al Torneo Clausura. También se conoció que la llegada de Michael Hoyos aún no está cerrada
Jaime Bayly revela que compró y revendió entradas para el Mundial: “He ganado más dinero como revendedor que como escritor”
El escritor sorprendió al relatar las decisiones que tomó luego de comprar varias entradas para los partidos del Mundial 2026 en Miami, ciudad donde radica
Crimen en San Martín de Porres: Mujer es asesinada a balazos en los exteriores de colegio
Una joven de 32 años fue atacada por sujetos armados, quienes la sacaron de un automóvil y le dispararon en horas de la noche
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD