Hallazgo arqueológico en Áncash revela la dinámica sociocultural de la sociedad Huaylas en antiguos asentamientos de la Cordillera Negra

La Unasam inició un proyecto arqueológico para estudiar la sociedad Huaylas en la Cordillera Negra, Áncash. Unasam

La investigación arqueológica continúa ampliando el conocimiento sobre las antiguas poblaciones que ocuparon el territorio peruano. En Áncash, un nuevo proyecto universitario concentra sus esfuerzos en obtener evidencias científicas que permitan examinar aspectos de la vida cotidiana y la organización de una sociedad que ocupó el Callejón de Huaylas durante el Periodo Intermedio Tardío.

La iniciativa se desarrolla en la Cordillera Negra, un espacio con numerosos vestigios prehispánicos que todavía ofrece oportunidades para ampliar el conocimiento sobre las poblaciones que se asentaron en esa zona. El trabajo de campo incorpora excavaciones sistemáticas y el análisis de materiales arqueológicos con el propósito de complementar la información disponible a partir de documentos históricos.

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El proyecto reúne a investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam), institución que busca fortalecer la producción científica regional mediante investigaciones autorizadas por el Ministerio de Cultura y desarrolladas con el respaldo de la población local.

Investigación arqueológica busca ampliar el conocimiento sobre la sociedad Huaylas

La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo inició un proyecto de investigación arqueológica en la Cordillera Negra con el propósito de estudiar la organización social y las dinámicas socioculturales de la sociedad Huaylas. Las labores se concentran en cinco sitios arqueológicos ubicados en la Comunidad Campesina de Huamarín.

El proyecto lleva por nombre Los contextos domésticos y las dinámicas socioculturales de las sociedades del Callejón de Huaylas durante el Periodo Intermedio Tardío en la Cordillera Negra–Huaraz. La ejecución corresponde al Vicerrectorado de Investigación de la Unasam y la dirección está a cargo del docente e investigador Mag. Ilder Cruz Mostacero.

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El Ministerio de Cultura autorizó el desarrollo de la investigación mediante la Resolución Directoral N.° 000539-2025-DCIA-DGPA-VMPCIC/MC, documento que concede el permiso para realizar investigaciones arqueológicas durante un año.

Las excavaciones comenzaron aproximadamente hace un mes con la intervención del primero de los cinco sitios considerados dentro del proyecto. En esta etapa participan estudiantes del décimo ciclo, egresados y tesistas de la Escuela Profesional de Arqueología de la Unasam.

Las actividades incluyen excavaciones, registro de información y análisis de los materiales recuperados durante el trabajo de campo. Estas tareas permiten documentar cada evidencia encontrada para su posterior evaluación dentro del estudio científico.

La participación académica forma parte del desarrollo del proyecto y permite que futuros profesionales intervengan directamente en investigaciones arqueológicas vinculadas con la historia regional.

Evidencias permitirán contrastar la información histórica existente

Las investigaciones se realizan en cinco sitios arqueológicos ubicados en la Comunidad Campesina de Huamarín. Unasam

De acuerdo con el responsable del proyecto, uno de los principales objetivos consiste en ampliar el conocimiento científico sobre la sociedad Huaylas mediante evidencias obtenidas en excavaciones arqueológicas.

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Según explicó el Mag. Ilder Cruz Mostacero, “uno de los principales objetivos de la investigación es generar evidencias científicas que permitan comprender con mayor precisión a la sociedad Huaylas”. También indicó que gran parte de la información disponible procede de fuentes documentales y crónicas, mientras existe un número reducido de sitios excavados que permita comparar esos registros con evidencias materiales.

El estudio busca aportar información obtenida directamente del registro arqueológico para fortalecer las investigaciones sobre las poblaciones que ocuparon el Callejón de Huaylas.

Las evidencias recuperadas durante la primera etapa ofrecen información preliminar sobre distintos aspectos de la sociedad Huaylas. Entre los elementos identificados figuran espacios domésticos, áreas productivas, sectores urbanos y ambientes ceremoniales.

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Los investigadores también registraron distintos tipos de residencias e instrumentos relacionados con actividades especializadas. Estos materiales forman parte del análisis que desarrolla el equipo para conocer la forma en que esta población organizó sus actividades y sus espacios de ocupación.

Durante las excavaciones también aparecieron materiales correspondientes a la época inca. El estudio de estos hallazgos permitirá examinar la relación entre ambas sociedades y aportar nuevos datos sobre el interés que mostró el Estado inca por el Callejón de Huaylas.

La Comunidad Campesina de Huamarín participa en el desarrollo del proyecto

El objetivo es obtener evidencias científicas que complementen la información procedente de crónicas y documentos históricos. Unasam

El trabajo arqueológico cuenta con el respaldo de la Comunidad Campesina de Huamarín, cuya colaboración permitió la ejecución de las labores de campo previstas para esta etapa de la investigación.

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Los cinco sitios arqueológicos incluidos en el proyecto se localizan dentro de esta comunidad, ubicada en la Cordillera Negra, zona que forma parte de la Cordillera Occidental de los Andes peruanos y se encuentra casi en su totalidad dentro del departamento de Áncash.

La Cordillera Negra se extiende aproximadamente 230 kilómetros de norte a sur y presenta un ancho que varía entre 25 y 40 kilómetros. El río Santa marca la separación con la Cordillera Blanca, mientras los ríos Pativilca y Casma delimitan otros sectores de esta cadena montañosa.

En la actualidad, la Cordillera Negra mantiene una población mayoritariamente quechua dedicada a actividades agrícolas en zonas de gran altitud. Además, el territorio posee recursos minerales como oro, plata y cobre, características que forman parte del entorno donde se desarrolla esta investigación impulsada por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

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