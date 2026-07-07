Matías Martínez, el joven delantero peruano que se abre un camino en Europa al fichar por Gil Vicente

Matías Martínez da inicio a su nueva historia. - Crédito: Gil Vicente

Matías Martínez, de 18 años, ha visto muy rápido cumplido el sueño de emigrar hacia Europa. El joven delantero, crecido en Sporting Cristal, ha firmado un contrato a largo plazo con Gil Vicente para que culmine su formación y, dependiendo de su desempeño, luche por un sitio con el plantel que disputa la Liga NOS.

El club luso se interesó por Martínez tras realizar un proceso de scouting durante los últimos meses. Sus características en ataque, los números conseguidos en las categorías menores de Cristal y su innegable proyección permitieron que las tratativas avanzaran de la mejor manera hasta abrochar un acuerdo.

PUBLICIDAD

Matías Martínez formará parte de la estructura U23. - Crédito: Gil Vicente

Detalladas las condiciones, perfilados los números y cruzados los documentos entre instituciones, Matías procedió a marcharse del Perú con destino a Portugal, aunque antes de cruzar el charco decidió despedirse del club ‘cervecero’ con un sentido mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram.

Está más que claro que Martínez deberá picar piedra en la Liga Revelacao U23, donde será uno de los delanteros del Gil Vicente, aunque la condición de titular será algo por lo que tendrá que luchar. Y es que cuando eres extranjero, la obligación es perseverar el doble para así imponerte frente a los locales.

PUBLICIDAD

Confianza

De un tiempo a esta parte, Gil Vicente ha demostrado un respaldo único hacia el talento peruano. Su primera gran apuesta se dio con Jesús Castillo, a quien se le dio pista por un buen tiempo hasta que perdió espacio por un declive en su nivel. Posteriormente se intentó una estrategia formativa con Didier La Torre, aunque el movimiento no dio los frutos esperados.

A pesar de ese mal paso, la entidad de Barcelos siguió insistiendo en su búsqueda por jóvenes futbolistas peruanos con potencial y encontró revancha al sumar a sus filas reservistas a Bassco Soyer, a quien habían examinado con demasiado detenimiento de la mano de su área de scouting.

PUBLICIDAD

Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA

En las oficinas del Gil Vicente pasaron del seguimiento a la negociación formal cuando atestiguaron el desenvolvimiento sobresaliente de Soyer con Perú en el Campeonato Sudamericano U20. Regalando tres años, el mediocentro fue el punto más alto de una estructura que no pasó de la Fase de Grupos.

La contratación acabó transformándose en un éxito notable. A los pocos meses que se unió a la disciplina U23, Bassco dio muestra de sus aptitudes goleadoras y condiciones como asistente. De sus pies surgieron varias anotaciones que contribuyeron para la consecución de la Taca Revelacao 2026. Ahora hay una intención clara de mantener esa tendencia por el material peruano emergente con la llegada de Matías Martínez.

PUBLICIDAD

Ilusión

Gil Vicente concluyó la temporada 2025/26 posicionándose en la sexta plaza de la Primeira Liga, una ubicación que reflejó el nivel superior mostrado por el equipo respecto a campañas previas. El club logró consolidar una mejora sostenida, estableciéndose como uno de los conjuntos más regulares del campeonato portugués.

Pese al crecimiento alcanzado, la dirigencia de Gil Vicente decidió mantener el impulso y apostó por la llegada de un nuevo entrenador. El elegido fue Luís Pinto, quien asumirá la conducción técnica con el objetivo de sostener y potenciar el proyecto deportivo de la institución.

Luís Pinto, de 37 años, es el nuevo entrenador de Gil Vicente. - Crédito: Difusión

Uno de los primeros lineamientos definidos por Luís Pinto ha sido el impulso a los futbolistas con mayor proyección dentro de las áreas formativas. Entre los nombres destacados figura Bassco Soyer, seleccionado peruano que ha llamado la atención del nuevo comando técnico por su potencial y capacidades.

PUBLICIDAD

A partir de este nuevo ciclo, Soyer afrontará el desafío de rendir en cada entrenamiento para captar la atención del director técnico. Su objetivo será ganarse un lugar en la consideración del CT Pinto y así iniciar su carrera en la élite del fútbol portugués.