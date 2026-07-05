Roberto Sánchez anuncia jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el Perú para este 28 de julio

Roberto Sánchez convocó movilizaciones “pacíficas” en todo el país para el 28 de julio, coincidiendo con la asunción de Keiko Fujimori

El excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció este domingo una jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el país para el 28 de julio, fecha central de las fiestas patrias y día en que Keiko Fujimori recibirá el mando tras vencerlo en el balotaje.

En una rueda de prensa, el dirigente explicó que estas acciones buscan respaldar a ciudadanos y dirigentes de su agrupación denunciados por participar en protestas previas.

“Así como han encausado a otros de nuestros dirigentes, líderes sociales, pues nos estamos organizando porque vamos a defenderlos con toda la fuerza de la ley, con toda la movilización de nuestros pueblos”, afirmó.

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“Este mes de la fiesta patria activaremos ese sentimiento patrio del rojo y blanco con sendas protestas pacíficas, movilizaciones a lo largo y ancho del país”, agregó.

Condicionó cualquier diálogo con Fujimori a la derogación de las llamadas ‘leyes procrimen’ y a la creación de una comisión que investigue muertes en protestas

Sánchez también dirigió un mensaje al jefe de Estado transitorio, José María Balcázar, para solicitar que no promulgue una ley aprobada por el Congreso que permite que policías y militares sean procesados únicamente por un tribunal castrense cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones, en contra de la recomendación emitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó a su no aprobación.

“Ellos tienen que pagar. Esa ley los quiere limpiar de polvo y paja, porque si la justicia civil es para los policías que infringen la ley, ahora se les ha pasado al fuero militar. La propia Naciones Unidas ha rechazado eso y hoy está en el despacho del gobierno de encargatura. Y estaremos atentos y vigilantes, porque lo sensato es no promulgar”, sostuvo.

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Seguidamente, reiteró su negativa a dialogar con Fujimori mientras no se deroguen las llamadas ‘leyes procrimen’, un conjunto de normas aprobadas por el Legislativo que, según expertos, debilita la lucha contra el crimen organizado y favorece la impunidad.

También condicionó cualquier diálogo a la excarcelación del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y la instalación de una “comisión de la verdad” destinada a investigar las protestas iniciadas a fines de 2022 contra el gobierno de Dina Boluarte, que dejaron más de medio centenar de fallecidos, incluyendo la masacre de Juliaca —con al menos 18 muertos en un solo día— y otros decesos en Ayacucho y Apurímac.

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Sánchez insistió en que el futuro gobierno de Fujimori “nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza y con un rechazo por la mayoría de los territorios” del país.

Sánchez pidió al presidente transitorio que no promulgue una ley que otorga fuero militar a policías y militares acusados de delitos en funciones

Reiteró que impugnaron el resultado electoral porque “no ha habido transparencia total, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta”, en referencia al cambio de procedimiento de la llegada y conteo del voto en el exterior.

“Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar”, recordó.

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Además, agregó que son conscientes de la responsabilidad de liderar un proyecto democratizador de la justicia, la riqueza y los derechos de todos los pueblos.

“La política significa también reparar, dialogar, conversar. Ahora hay que poner claramente lo que es el interés nacional, de los pueblos, el interés para recuperar la sana justicia, porque nuestros compatriotas siguen muriendo sin que nadie diga nada”, concluyó.