Municipalidad de SJL ofrece 20 empleos para personas con secundaria completa: sueldo es de S/ 2.200

Los sueldos varían según el cargo, ubicándose entre S/ 1.800 y S/ 2.500. Foto: Municipalidad de SJL

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) abrió una nueva convocatoria de trabajo CAS dirigida a personas con secundaria completa que deseen incorporarse al sector público. En total, la comuna busca contratar 20 fiscalizadores de transporte, quienes recibirán una remuneración mensual de S/ 2.200.

La oferta laboral representa una oportunidad para quienes cuentan con experiencia en fiscalización o transporte y buscan un empleo con contrato vigente hasta finales de 2026. El proceso de selección incluye evaluación curricular, pruebas psicológicas y entrevista personal, por lo que los postulantes deberán cumplir con todos los requisitos establecidos y presentar su expediente dentro de las fechas señaladas.

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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Juan de Lurigancho?

Cada vez son más los conductores y operadores que cumplen con las normas para realizar el servicio de transporte público. (ATU)

La convocatoria corresponde al proceso CAS N.° 009-2026, mediante el cual la Municipalidad de San Juan de Lurigancho contratará 20 fiscalizadores de transporte para realizar labores de control y fiscalización en la jurisdicción del distrito.

Estos son los principales requisitos del puesto:

Cargo: Fiscalizador de transporte.

Número de vacantes: 20.

Nivel de estudios: Secundaria completa.

Remuneración mensual: S/ 2.200 .

Modalidad de contratación: Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Duración del contrato: Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 .

Lugar de trabajo: Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima.

Además del nivel educativo, los postulantes deberán acreditar:

Seis meses de experiencia laboral general en el sector público o privado.

Tres meses de experiencia específica en funciones relacionadas con el puesto.

Tres meses de experiencia específica en el sector público.

También se requiere contar con conocimientos de:

Ofimática básica.

Manejo de equipos tecnológicos básicos.

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Reglamento Nacional de Tránsito.

Decretos Supremos N.° 017, 055 y 058-2003-MTC.

Procesos de fiscalización del transporte.

En cuanto a las competencias personales, la municipalidad valorará habilidades como trabajo en equipo, responsabilidad, puntualidad, honestidad y autocontrol.

Asimismo, los postulantes no deberán registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales. En caso de acceder a bonificaciones por discapacidad, licenciatura en las Fuerzas Armadas, retiro de la Policía Nacional, condición de bombero activo o deportista calificado, deberán presentar la documentación que lo acredite.

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¿Cuáles serán las funciones del fiscalizador de transporte?

Un fiscalizador de Sutran registra una infracción F.1, la más común en el transporte informal, como parte de los operativos para combatir esta problemática que pone en riesgo la seguridad vial en Perú. (SUTRAN)

Los profesionales seleccionados tendrán como misión fortalecer las acciones de fiscalización del transporte terrestre dentro del distrito de San Juan de Lurigancho.

Entre las principales funciones destacan:

Fiscalizar el transporte terrestre de pasajeros y carga.

Realizar operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Supervisar paraderos y puntos considerados críticos.

Levantar papeletas por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito.

Elaborar informes técnicos y reportes de fiscalización.

Ejecutar acciones de ordenamiento vehicular para reducir la congestión.

Cumplir otras funciones relacionadas con la misión del área que sean asignadas por la jefatura inmediata.

La jornada será presencial y el horario será establecido por la entidad contratante.

¿Cómo postular a la convocatoria de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho?

Una agente de la Policía Nacional y un fiscalizador de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao son parte de un operativo en la capital. (Andina)

Las personas interesadas deberán presentar su expediente únicamente los días 15 y 16 de julio de 2026, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.

La recepción de documentos será presencial en:

Palacio Municipal de San Juan de Lurigancho.

Dirección: Jr. Los Amautas 180, urbanización Zárate, puerta N.° 1.

Es importante revisar previamente todos los anexos, formatos y documentos exigidos en las bases, ya que la presentación incompleta o fuera del plazo establecido será motivo de descalificación.

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Así será el proceso de selección

La convocatoria contempla varias etapas eliminatorias para seleccionar a los mejores postulantes.

El cronograma incluye:

15 y 16 de julio: Presentación presencial de expedientes.

17 y 20 de julio: Evaluación curricular.

22 de julio: Evaluación psicológica (resultado APTO o NO APTO).

27 de julio: Entrevista personal, que podrá desarrollarse de manera presencial o virtual.

31 de julio al 5 de agosto: Firma de contrato e incorporación de los seleccionados.

Para aprobar el proceso será necesario alcanzar un puntaje mínimo de 71 puntos sobre un máximo de 100.

La evaluación curricular tendrá un valor máximo de 50 puntos y requerirá un mínimo de 40 para continuar en el proceso. La entrevista personal también otorgará hasta 50 puntos, siendo necesario obtener al menos 35.

Bonificaciones para determinados postulantes

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho aplicará bonificaciones establecidas por la normativa vigente para determinados grupos de postulantes.

Entre ellas figuran:

Licenciados de las Fuerzas Armadas: 10% adicional sobre el puntaje total, o 20% en plazas relacionadas con seguridad ciudadana.

Miembros de la Policía Nacional en situación de retiro: 15%.

Bomberos activos con más de 36 meses de servicio: 10%.

Personas con discapacidad: 15%.

Licenciados de las Fuerzas Armadas con discapacidad: 25%.

Jóvenes de hasta 29 años con formación técnica o profesional: bonificaciones sobre la entrevista y el puntaje final, según la experiencia acreditada.

Deportistas calificados: entre 4% y 20%, dependiendo del nivel alcanzado en competencias oficiales.

Asimismo, en caso de empate, tendrán prioridad las personas con discapacidad, conforme a la legislación vigente.

La municipalidad también informó que el proceso puede declararse desierto si no se presentan postulantes que cumplan el perfil requerido o cancelarse por razones presupuestales o por la desaparición de la necesidad del servicio. Por ello, recomienda revisar cuidadosamente las bases antes de presentar la documentación y verificar que se cumplan todos los requisitos exigidos para participar en esta convocatoria laboral.

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