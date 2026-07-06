Fabio Gruber suma minutos con Mainz 05: su equipo goleó 11-0 antes del inicio de la Bundesliga

El zaguero de la Selección Peruana ingresó a los 55 minutos del amistoso que el club alemán resolvió con un 11-0 ante el TSG Pfeddersheim en el inicio de su preparación (1. FSV Mainz 05)

Fabio Gruber tuvo sus primeros minutos con Mainz 05 en una jornada de pretemporada que terminó en goleada. El zaguero de la Selección Peruana ingresó durante el amistoso que su equipo ganó 11-0 frente a TSG Pfeddersheim, en el arranque de la preparación para la próxima campaña.

El estreno del defensor se dio en el primer ensayo veraniego del club alemán bajo la conducción de Urs Fischer. Gruber entró a los 55 minutos, dentro de una serie de variantes planificadas para repartir carga y observar a distintos jugadores del plantel. El partido funcionó como punto de partida del trabajo rumbo a una nueva temporada en la Bundesliga.

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La aparición del central se produjo pocas semanas después de su incorporación procedente del 1. FC Nürnberg, en una operación que, según reportes de la prensa local, superó los tres millones de euros y contempló bonificaciones vinculadas al desempeño del futbolista.

Durante el amistoso, Mainz 05 impuso condiciones desde el inicio y construyó una diferencia amplia tanto en el marcador como en el trámite. La contundencia se reflejó en una larga lista de goleadores y en la amplitud del resultado, ante un rival de categoría inferior que no logró sostener el ritmo del conjunto de la Bundesliga.

Un estreno en el primer test del ciclo de Urs Fischer

Fabio Gruber debutó con Mainz 05 en el primer amistoso de la pretemporada. El defensor peruano ingresó a los 55 minutos y sumó sus primeras acciones en la goleada 11-0 sobre TSG Pfeddersheim. (1. FSV Mainz 05)

El encuentro ante TSG Pfeddersheim fue la primera presentación de Mainz 05 en la pretemporada y la primera oportunidad para que el nuevo cuerpo técnico empezara a poner en práctica movimientos y conceptos de juego. Con esa lógica, el entrenador realizó múltiples modificaciones a lo largo del amistoso y una de ellas fue el ingreso de Fabio Gruber, que se produjo cuando el reloj marcaba el minuto 55.

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El defensor, de 23 años, sumó así sus primeras acciones con la camiseta del club, en un compromiso sin carácter oficial, pero relevante por tratarse del inicio de la planificación de la temporada. En ese contexto, el zaguero buscó adaptarse al funcionamiento del equipo y comenzar a ganar espacio en la consideración del comando técnico.

La goleada se definió con una producción ofensiva repartida en ambos tiempos. En la primera parte convirtieron Phillip Tietz (10′), Eric Martel (21′ y 40′), Otto Ruoppi (29′) y Anthony Caci (42′). Ya en el complemento ampliaron la diferencia Nelson Weiper (45′ y 77′), Daniel Imafidom (63′), Paul Nebel (75′), William Boving (80′) y Ransford Königsdörffer (89′).

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Además del marcador, una de las novedades del partido fue la participación de Gruber con el dorsal número 3, un detalle que acompañó su primera aparición con el plantel principal.

El salto desde Nürnberg y los números que lo respaldan

Gruber llegó a Mainz 05 tras consolidarse en Nürnberg, donde fue titular habitual. Su continuidad, liderazgo y rendimiento respaldaron un traspaso que superó los tres millones de euros. (1. FSV Mainz 05)

El debut en el amistoso llegó poco después de que Mainz 05 cerrara su contratación. El pase fue adquirido desde el 1. FC Nürnberg y, de acuerdo con medios locales, el monto de la operación superó los tres millones de euros, con incentivos adicionales sujetos al rendimiento del jugador.

La transferencia significó un paso relevante en la carrera del defensor, que venía de afirmarse en la 2. Bundesliga. Durante la última temporada con Nürnberg se transformó en una pieza fija: en 2025 acumuló 41 partidos y completó 38 encuentros con los 90 minutos. Ese recorrido le permitió sostener continuidad y mostrarse en un torneo exigente, un argumento que acompañó su llegada al máximo nivel del fútbol alemán.

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En su etapa anterior también asumió responsabilidades de liderazgo. En Nürnberg llegó a portar la cinta de capitán en varias ocasiones, y antes había llevado el brazalete en SC Verl, equipo de la tercera división alemana. Ese perfil de mando fue uno de los aspectos que Mainz 05 valoró al momento de incorporarlo para reforzar la defensa.

Con la pretemporada en marcha, el objetivo inmediato del zaguero será sumar rodaje y adaptarse al nuevo entorno competitivo, con la intención de ingresar en la rotación y disputar minutos en la Bundesliga.

Agenda de pretemporada y una posible fecha para el primer partido oficial

Con la pretemporada ya iniciada, Fabio Gruber buscará ganar espacio en Mainz 05. Su posible estreno oficial podría producirse el 21 de agosto por la primera ronda de la Copa de Alemania. (1. FSV Mainz 05)

El amistoso ante TSG Pfeddersheim fue el punto de partida de la preparación de Mainz 05 para la campaña que se avecina. En ese escenario, Gruber afrontará semanas clave para ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico y pelear por un lugar en el equipo principal.

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Si la planificación se cumple, el defensor podría tener su estreno oficial el 21 de agosto, cuando Mainz 05 enfrente a VfB Krieschow por la primera ronda de la Copa de Alemania. Ese compromiso aparece como la primera ventana competitiva formal antes del desarrollo del calendario de la liga.

La llegada del zaguero a la Bundesliga también abre una expectativa en la Selección Peruana. Con minutos en una de las ligas más exigentes de Europa, el defensor buscará consolidarse en su club y convertirse en una alternativa cada vez más relevante para la zaga de la ‘Bicolor’.