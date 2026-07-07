Municipalidad clausura hotel en Cusco tras intoxicación de 11 turistas: encontraron alimentos en mal estado y problemas sanitarios

La Municipalidad Provincial del Cusco clausuró el hotel donde se intoxicaron 11 turistas extranjeros. Composición: Infobae

La Municipalidad Provincial del Cusco dispuso la clausura de un hotel ubicado en el Centro Histórico de la ciudad luego del incidente que afectó a 11 turistas extranjeros durante la noche del 4 de julio. La medida llegó tras una nueva inspección realizada por las autoridades municipales, que evaluaron las condiciones de funcionamiento del establecimiento y el estado de las áreas destinadas a la atención de los huéspedes.

El caso movilizó a distintas instituciones desde que se reportó la emergencia. Personal de salud, efectivos de la Policía Nacional del Perú y miembros del Cuerpo General de Bomberos participaron en la atención de los visitantes afectados, quienes fueron trasladados a un establecimiento médico para recibir tratamiento. Según la información oficial, todos quedaron fuera de peligro.

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La Municipalidad Provincial del Cusco informó que personal de las áreas competentes realizó una intervención en el hotel “Nodo”, situado en la calle Santa Teresa, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento y revisar la documentación exigida para la atención de huéspedes.

Durante la fiscalización, los inspectores constataron que el establecimiento contaba con Licencia de Funcionamiento y Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) vigentes. Sin embargo, la revisión también incluyó una inspección sanitaria desarrollada en coordinación con el Centro Médico Municipal.

De acuerdo con el reporte municipal, la evaluación permitió identificar deficiencias en las zonas de preparación y almacenamiento de alimentos, además de problemas en habitaciones destinadas al hospedaje. La inspección también detectó alimentos en descomposición, insumos considerados no aptos para el consumo y utensilios en malas condiciones.

Frente a esos hallazgos, la comuna dispuso la clausura inmediata del establecimiento y el decomiso de los productos encontrados, los cuales serán destruidos conforme al procedimiento correspondiente.

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Investigación continúa sobre el origen de la intoxicación

La inspección detectó alimentos en descomposición, insumos no aptos para consumo y utensilios en malas condiciones. Facebook: Municipalidad de Cusco

La Municipalidad Provincial del Cusco precisó que el motivo de la intoxicación todavía forma parte de las investigaciones. Según la información proporcionada por los propietarios y administradores del hotel, el incidente tendría relación con una presunta manipulación inadecuada de sustancias durante un servicio de fumigación ejecutado por otra empresa en fechas recientes.

Esa versión aún no cuenta con una determinación oficial. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias que provocaron la emergencia y determinar las responsabilidades correspondientes.

En los primeros reportes difundidos tras el incidente, las investigaciones apuntaban a una posible exposición a cipermetrina, un insecticida utilizado para el control de plagas que presuntamente fue aplicado durante una fumigación en el hospedaje. Entre los efectos asociados a una exposición accidental figuran mareos, náuseas y dificultades respiratorias.

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Once turistas recibieron atención médica

Once turistas de nacionalidad colombiana, española, brasileña y estadounidense, entre ellos una menor de edad, resultaron intoxicados en hotel. (Foto: Difusión)

La emergencia ocurrió cerca de las 10:47 de la noche del 4 de julio. Entre los afectados figuraban turistas procedentes de Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, además de una menor de edad.

Tras la alerta, personal de la Policía Nacional del Perú, bomberos y servicios de emergencia acudió al establecimiento para asistir a los visitantes. Los pacientes fueron trasladados al Hospital de Contingencia Antonio Lorena, donde recibieron atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte del equipo de salud, todos los afectados permanecieron fuera de peligro luego de recibir estabilización y monitoreo médico.

La Municipalidad Provincial del Cusco también destacó la participación del personal de Serenazgo, cuya coordinación con la Policía Nacional permitió el traslado de los turistas hacia el establecimiento de salud en el menor tiempo posible.

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Autoridades refuerzan acciones de fiscalización

Luego de la intervención, la Municipalidad Provincial del Cusco indicó que las labores de control continuarán a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización.

Según el comunicado oficial, el objetivo consiste en verificar que los establecimientos dedicados al hospedaje cumplan las normas sanitarias y los requisitos exigidos para su funcionamiento, con la finalidad de garantizar condiciones adecuadas para visitantes nacionales y extranjeros.

La medida aplicada al hotel forma parte de ese proceso de supervisión, luego de la emergencia registrada durante el fin de semana y de los resultados obtenidos en la inspección sanitaria desarrollada por el personal municipal.

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