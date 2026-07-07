El liderazgo que necesitarán las empresas en la era de la IA

La inteligencia artificial transforma la forma en que las empresas operan, toman decisiones y desarrollan talento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas operan, toman decisiones y desarrollan talento. Lo que hasta hace poco parecía una tendencia tecnológica hoy se ha convertido en una realidad que está redefiniendo modelos de negocio completos.

Según el World Economic Forum (WEF), la mitad de los empleadores a nivel global está reorientando su estrategia para capturar las oportunidades que genera la inteligencia artificial. Nuevos roles, automatización de procesos y estructuras más ágiles ya forman parte del escenario actual.

Los cambios no son menores. El WEF proyecta que el 22% de los empleos actuales será transformado antes de 2030, con 170 millones de nuevos puestos creados y 92 millones desplazados. Al mismo tiempo, cerca del 40% de las habilidades que serán relevantes hacia el final de la década aún no son las que predominan hoy en el mercado laboral.

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Frente a este escenario surge una pregunta fundamental para líderes y áreas de recursos humanos: ¿estamos identificando de manera objetiva a las personas que tendrán la capacidad de liderar nuestras empresas en el futuro?

Durante años, muchas decisiones de sucesión, promoción y desarrollo se apoyaron principalmente en la experiencia acumulada, el desempeño histórico o la percepción de quienes lideraban los equipos. Sin embargo, el contexto actual exige una mirada más amplia.

El éxito pasado sigue siendo importante, pero ya no es suficiente para anticipar quién podrá desenvolverse con éxito en entornos caracterizados por el cambio permanente, la incertidumbre y la rápida evolución tecnológica.

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Por eso, cada vez más empresas están incorporando herramientas de evaluación objetiva y datos que les permitan comprender no solo lo que una persona ha logrado hasta ahora, sino también su capacidad para aprender, adaptarse y asumir desafíos futuros.

La experiencia acumulada y el desempeño histórico ya no alcanzan para anticipar el liderazgo en entornos de cambio permanente y evolución tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad es urgente. Según McKinsey, el 87% de los CEOs ya enfrenta o anticipa brechas críticas de habilidades dentro de sus empresas. En este contexto, identificar el potencial de las personas deja de ser una ventaja competitiva para transformarse en una condición necesaria para sostener el crecimiento.

Pero el desafío no es únicamente técnico. Mientras las empresas avanzan en sus procesos de transformación, las personas necesitan más claridad, contención y dirección para enfrentar escenarios que cambian constantemente.

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Esto exige líderes capaces de movilizar equipos, generar confianza, construir relaciones sólidas y tomar decisiones incluso cuando no cuentan con toda la información disponible. Líderes que sepan gestionar la incertidumbre sin trasladarla a sus equipos.

Por esta razón, el desarrollo y la sucesión ya no pueden abordarse como conversaciones aisladas o iniciativas que se activan únicamente cuando surge una vacante crítica. Requieren procesos continuos, apoyados en información objetiva y alineados con las capacidades que el negocio necesitará en el futuro.

Las empresas que logren anticiparse serán aquellas capaces de identificar tempranamente el potencial de sus líderes, comprender qué competencias serán críticas en los próximos años y desarrollar esas capacidades antes de que el entorno las vuelva indispensables.

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En un mundo donde la tecnología evoluciona cada vez más rápido, la capacidad de aprender, adaptarse y evolucionar comienza a ser tan relevante como la experiencia técnica. Y probablemente, esa será una de las principales ventajas competitivas de las empresas que liderarán el futuro.