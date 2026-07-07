Joao Grimaldo vuelve a entrenar con el Sparta Praga: inicia la pretemporada en Alemania buscando consolidarse como titular

Tras un descanso en Lima, el extremo peruano vuelve a la disciplina del club checo en una fase en la que se ajustan jerarquías y se miden alternativas, con la exigente concentración en Baviera como primer filtro (AC Sparta Praha)

Joao Grimaldo retomó los trabajos de pretemporada con el Sparta Praga tras pasar unos días de descanso en Lima, en el inicio del plan de preparación para la campaña 2026/27. El extremo peruano se reincorporó con el objetivo de afianzarse en el primer equipo y ganar espacio en la consideración del comando técnico.

El club checo activará su puesta a punto con un campamento de 12 días en Grassau, en la región de Baviera, Alemania, donde el plantel desarrollará una fase de entrenamientos intensivos antes del comienzo de la temporada oficial.

Para Grimaldo, el regreso a la rutina marca un tramo clave: llega después de haber sumado continuidad en la última campaña durante su etapa en el Riga FC de Letonia, un recorrido que le permitió competir con regularidad y sostener ritmo de juego.

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El plan de trabajo en Alemania para la campaña 2026/27

Joao Grimaldo inició la pretemporada con Sparta Praga en un campamento de 12 días en Alemania. El extremo peruano buscará aprovechar esta etapa para llegar en óptimas condiciones al nuevo curso. (AC Sparta Praha)

La pretemporada del Sparta Praga tendrá como eje inicial un periodo de concentración de 12 días en Grassau, localidad situada en Baviera, donde el plantel realizará sesiones de alta exigencia como parte de la preparación previa al arranque del calendario oficial.

La reintegración de Grimaldo se dio luego de sus días libres en Lima y coincide con el comienzo formal de los entrenamientos del equipo granate. En ese contexto, el futbolista afrontará un periodo determinante para fortalecer su presencia dentro del grupo y buscar un rol más estable de cara a los compromisos venideros.

La planificación del club apunta a consolidar al plantel en esta etapa de trabajo intensivo, con miras a los retos de la temporada 2026/27, un curso en el que el Sparta Praga deberá sostener rendimiento tanto en el plano doméstico como en el internacional.

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La competencia interna y el objetivo de ganarse un lugar

El extremo peruano buscará convencer al cuerpo técnico durante la preparación. La competencia interna marcará el camino hacia un lugar estable en el plantel principal del club checo. (AC Sparta Praha)

Grimaldo encara esta fase como una oportunidad para convencer al cuerpo técnico y convertirse en una alternativa concreta dentro del primer equipo. La pretemporada, por sus características, suele ser el espacio donde se definen jerarquías, se prueban variantes y se ajustan automatismos que luego condicionan el reparto de minutos durante el semestre.

El extremo llega a esta etapa tras su paso por el Riga FC, un tramo que le permitió sostener continuidad durante la última campaña. Esa experiencia, sumada al retorno a la disciplina del Sparta Praga, se convierte en un punto de partida para intentar afirmarse en una plantilla que empezará a perfilar su estructura en los días de concentración en Alemania.

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En paralelo, el jugador asume un nuevo escenario dentro del vestuario: será el único futbolista peruano del plantel tras la salida de Oliver Sonne, quien regresó al Burnley una vez concluido el préstamo que lo vinculaba con el club checo.

Declaraciones sobre su futuro

Mientras se prepara con Sparta Praga, Grimaldo también habló sobre su futuro. El extremo dejó abierta la posibilidad de volver al fútbol peruano y expresó un objetivo pendiente con Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

En una conversación reciente en el programa de YouTube Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el nombre de Grimaldo volvió a colocarse en el centro del debate por la posibilidad de un retorno al fútbol peruano en el futuro y por su disposición a evaluar distintas alternativas.

Ante una consulta directa sobre Sporting Cristal, el futbolista respondió: “Sí”. Durante el intercambio, también dejó una frase que definió su postura sobre el hinchaje y la identificación con los clubes: “Yo soy hincha del equipo que juego”.

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El diálogo derivó en nuevas preguntas sobre escenarios hipotéticos en la Liga 1 y el extremo mantuvo una posición abierta. “No cierro la puerta a nada”, afirmó, al ser consultado por la posibilidad de vestir otra camiseta en Perú.

En el mismo espacio, al referirse a su prioridad profesional y a los factores que influyen en las decisiones de carrera, remarcó: “Monedas son monedas”. Además, al hablar de un objetivo pendiente con el cuadro celeste, precisó: “Salir campeón con Cristal, jugando. Salí dos veces campeón, pero en banca o no en lista. Jugando me falta salir campeón con Cristal”.

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Farfán también intervino con un comentario en tono de broma tras la respuesta sobre la identificación con el club: “Ya veo que a este le gusta la plata. Yo también pensaba igual. Claro, donde te pagan tú eres hincha”, dijo entre risas.

Mientras esas declaraciones alimentaron el intercambio en redes sociales, Grimaldo inició en paralelo su etapa más inmediata: el reinicio de los entrenamientos con el Sparta Praga y el desafío de consolidarse en la temporada 2026/27, con el campamento en Alemania como primer examen de la preparación.