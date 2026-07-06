Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 6 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,4 soles peruanos, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior, también de 3,4, lo que implica una variación porcentual del 0,08% en comparación con la sesión previa, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,26%, mientras que en el ámbito interanual presenta una caída del -4,52%.

El tipo de cambio del dólar a sol peruano muestra una tendencia positiva tras un día de incrementos en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 3,12%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,81%, lo que indica estabilidad en el mercado cambiario.

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