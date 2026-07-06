Perú

“No tenemos ni para comer”, pescadores enfrentan grave escasez por efectos del fenómeno de El Niño

Pescadores artesanales de Chorrillos narran que la pesca diaria se ha reducido a niveles mínimos y que la falta de especies, insumos y recursos ya pone en riesgo el sustento de sus familias tras el avance del fenómeno de El Niño

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“No tenemos ni para comer”, pescadores enfrentan grave escasez por efectos del fenómeno de El Niño. Latina

En el muelle de Chorrillos, al sur de la ciudad de Lima, la jornada inicia con incertidumbre. Más de diez pescadores han regresado del mar con redes casi vacías y relatan cómo el fenómeno de El Niño ha reducido drásticamente la captura diaria, poniendo en riesgo su sustento. Según un reporte de Latina, los trabajadores del mar enfrentan una de las temporadas más difíciles de los últimos años, con una disminución alarmante de especies y una escasez sin precedentes de insumos clave.

De acuerdo con Latina, la pesca artesanal en Chorrillos se ha visto golpeada durante las últimas semanas, con jornadas de hasta quince horas que rinden apenas una docena de pejerreyes y algo más de cachema. “Esto es lo que hemos conseguido desde anoche, desde las seis de la tarde”, relató uno de los pescadores, mostrando el resultado de una faena de más de doce horas. “Es algo totalmente anormal. Antes de que se presente el fenómeno de El Niño, conseguíamos mucho más”, agregó el trabajador.

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Los pescadores explican que el calentamiento del agua ha alterado la presencia de especies. “El agua caliente atrae peces grandes, como la sierra, que se comen a los más pequeños”, afirmó uno de ellos a Latina. Además, la llegada de especies del norte ha desplazado a las habituales de la zona, afectando toda la pesca artesanal.

Pescadores rechazan olayapark
Olaya Park afirma que la asociación que organizó la protesta no tiene validez en cuanto a permisos - crédito Infobae Perú / Carlos Diaz

Algunos trabajadores han tenido que duplicar sus jornadas para intentar cubrir las pérdidas. “Muchos compañeros hacen doble turno para alcanzar algo de pesca”, señalaron. La presencia de lobos marinos, que descienden desde la isla Palomino, también agrava la situación. “Vienen hasta la orilla y no dejan lanzar las redes. Nos peleamos con ellos por los pocos peces que quedan”, describió un pescador.

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La crisis alimentaria también afecta a los propios hogares de los pescadores. “Llevamos semanas sin tener ni para comer. Estamos en emergencia”, expresó un representante de la Asociación de Pescadores de Chorrillos. El pedido de auxilio se dirige a la presidenta Keiko Fujimori, recordando el apoyo que el gremio le brindó en campañas anteriores.

Escasez de insumos y efecto en cadena

Otro desafío crítico es la falta de carnada, elemento esencial para la pesca artesanal. “El muymuy, que antes recogíamos de la orilla, ha desaparecido”, relató una colaboradora encargada del acopio. Los pescadores ahora deben traerlo desde lugares lejanos como Chilca, Mala o Chincha, en condiciones riesgosas y a precios elevados. “Arriesgan su vida por un poco de muymuy”, añadió.

parque OlayaPark
El OlayaPark tendrá el espacio suficiente para prácticar deportes acuáticos - crédito Infobae Perú / Calros Diaz

Esta escasez de recursos se traduce en un incremento de los costos y una reducción de las especies disponibles para la venta. “Ahora solo trabajamos con cachema. No hay anchoveta, y sin anchoveta los lobos marinos buscan otra fuente de alimento, que termina siendo nuestra pesca”, explicaron a Latina.

El efecto en cadena afecta tanto a los pescadores como a los comercios locales. “Aquí todos dependemos del mar. Lo que pasa con la pesca impacta en las familias, en los negocios del mercado artesanal de Chorrillos y en los precios para los consumidores”, puntualizó el reporte. La reducción de especies y la menor oferta han provocado un alza en los precios que repercute en toda la comunidad costera.

Pérdidas económicas y llamados de auxilio

Las pérdidas económicas golpean con fuerza a los pescadores artesanales. “Hace un mes que no ganamos ni cincuenta soles al día. A veces conseguimos veinte, treinta, incluso diez soles, o nada”, lamentó uno de los trabajadores. Esto repercute directamente en la capacidad de sostener a sus familias y cubrir la canasta básica.

Vista aérea de un mapa de la costa peruana sobre una mesa. Zonas en rojo y naranja intenso marcan anomalías térmicas. Una mano con manga gris señala el área más afectada. Se aprecia el logo del SENAMHI.
Un mapa conceptual del SENAMHI muestra las áreas costeras de Perú con anomalías térmicas destacadas en rojo y naranja, mientras una mano señala la región más afectada por el fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Pescadores de Chorrillos insiste en la necesidad de apoyo estatal. “Pedimos a la presidenta que nos ayude, así como nosotros la apoyamos cuando nos visitó. Ahora necesitamos respaldo”, reiteró el portavoz durante la cobertura de Latina.

El fenómeno de El Niño ha desatado una crisis que afecta a toda la cadena productiva y social de la pesca artesanal en la costa limeña. Los testimonios recogidos en el muelle reflejan una problemática que se extiende más allá del mar, alcanzando a familias enteras y pequeños negocios que dependen de la pesca diaria.

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