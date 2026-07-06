Diputada electa de Juntos por el Perú, Jacqueline Tapullima, llegó al Congreso con documento presuntamente falso

Peritajes oficiales señalan que la firma y la huella en la declaración jurada de Tapullima no le pertenecen. El caso, revelado por Cuarto Poder, ha abierto una investigación fiscal sobre su acceso al Parlamento

La diputada electa por la región San Martín, Jacqueline Tapullima, está bajo investigación penal por presunta falsificación de documento que le habría permitido acceder a una curul en el Congreso por el partido Juntos por el Perú, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder.

Un reporte de la Policía Nacional (PNP) presentado al Ministerio Público y citado en el dominical señala que la declaración jurada que respaldó su postulación tiene una firma y una huella digital que no serían suyas.

Un peritaje dactiloscópico determinó que la huella impresa en el documento oficial no coincide con la de Tapullima, lo que sugiere que “otra persona” estampó la huella para la inscripción. “Esta impresión dactilar no proviene del dedo índice de la titular”, señaló el perito policial Julio Espejo.

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La ley exige que la declaración jurada de los candidatos incluya la firma y huella del interesado como muestra de su voluntad para postular. El análisis pericial detectó diferencias en el conteo de crestas y puntos nucleares entre la huella cuestionada y la original registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que descarta coincidencia biométrica. “Sus huellas son únicas”, subrayó el experto.

La investigación penal, revelada por Cuarto Poder, se inició tras un informe de la Policía Nacional y fue asumida por el Ministerio Público

Un estudio grafológico también detectó discrepancias entre la rúbrica entregada para la inscripción y la registrada oficialmente. El perito indicó que la firma observada fue hecha por “imitación servil” y que el trazo no corresponde al habitual de Tapullima.

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Consultada por el dominical, la diputada electa solo respondió que esperaría la emisión del reportaje y que iba “a esperar la investigación”, pese a que no acudió a las citaciones policiales para las pericias, solicitó reprogramaciones e invocó su derecho a guardar silencio, siempre según el informe.

La investigación indica que la política carece de estudios superiores, experiencia partidaria y antecedentes como candidata, además de no registrar ingresos ni propiedades. Fuentes oficiales dijeron al programa que su candidatura habría buscado únicamente cumplir con el requisito de paridad en la lista partidaria.

“En todo el tiempo que siempre he estado realizando estas diferentes campañas con la gente que conocemos y no le conocían, tampoco nos sabían. Solamente decían Jackeline, pero no sabíamos quién era”, declaró Victoria Mejía, simpatizante de la agrupación.

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El Ministerio Público abrió el caso a fines de mayo; de confirmarse la falsificación, Tapullima podría enfrentar una condena de seis a ocho años de prisión por delito contra la fe pública

“También había colgado algunas fotos en las redes sociales, aparentando para poder este, engañar de esa manera, falsamente, engañar a la gente diciendo que ella hizo campaña. Ella no hizo campaña en ningún momento y siempre voy a ser clara y decir las cosas como son. Ella siempre ha dicho que no tiene plata para la campaña”, agregó.

El Ministerio Público abrió la investigación a finales de mayo pasado. Si se confirma la falsificación, Tapullima enfrentaría cargos por delito contra la fe pública, penado con entre seis y ocho años de prisión.

La legisladora ya recibió sus credenciales y se prepara para jurar el cargo, mientras la investigación fiscal continúa. La bancada de Juntos por el Perú, partido que postuló a la presidencia a Roberto Sánchez, tampoco ofreció declaraciones adicionales.

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Sánchez dijo en esta jornada que la mandataria electa, Keiko Fujimori, asumirá un gobierno ilegítimo y anunció que encabezará un frente patriótico con el objetivo de restaurar la democracia en el país.