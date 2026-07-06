Perú

Emergencia en Plaza San Miguel: incendio en la chimenea de un restaurante movilizó a bomberos

El reporte oficial precisó que las unidades M83-1 y M36-1 acudieron al centro comercial tras recibir la alerta

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Bomberos atendieron una emergencia en el centro comercial Plaza San Miguel. Composición: Infobae
Bomberos atendieron una emergencia en el centro comercial Plaza San Miguel. Composición: Infobae

Un incidente movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la tarde del domingo 5 de julio en el centro comercial Plaza San Miguel, ubicado en el distrito limeño de San Miguel. La alerta motivó la atención de la emergencia dentro de uno de los establecimientos del recinto.

La información preliminar difundida por los bomberos permitió identificar el tipo de incidente y el punto específico donde se registró el hecho. El reporte también precisó las unidades desplazadas para atender la situación.

Bomberos atendieron una emergencia en un restaurante de Plaza San Miguel

De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia correspondió a un “INCENDIO / OTROS / CHIMENEA”. La incidencia se registró en la calle Río Mantaro, en el distrito de San Miguel.

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Según la información proporcionada por las personas cerca al lugar, la alerta indicó una “inflamación de chimenea en restaurante La Bistecca, tercer piso de Plaza San Miguel”.

El registro oficial de la emergencia señaló que las máquinas M83-1 y M36-1 acudieron al lugar tras recibir el aviso. El reporte quedó registrado a las 6:46 p. m. del 5 de julio de 2026.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

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Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

Noticia en desarrollo...

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