Niño genio que representó al Perú y ganó oro en Olimpiadas de Matemáticas en Singapur ahora apunta al campeonato nacional

Fabio Isaac Bravo Acosta, de 9 años, ganó la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur. Composición: Infobae / Instagram: @Soyfabioisaac

Un niño de apenas nueve años logró posicionar al Perú en lo más alto del ámbito académico internacional tras obtener la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas de Matemáticas Copernicus, realizada en Singapur. El resultado no solo destacó por el nivel de exigencia del certamen, sino también por la edad del participante y la magnitud del desafío que enfrentó en representación del país.

El protagonista es Fabio Bravo, un menor de origen venezolano que vive en Lima desde pequeño y que ha desarrollado su formación académica y deportiva en el Perú. Su participación en la competencia internacional reunió a estudiantes de más de 50 países y lo colocó frente a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo.

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Tras su triunfo en Asia, el menor ya tiene un nuevo objetivo inmediato: competir en el campeonato nacional de natación en el Perú, una disciplina que forma parte central de su rutina diaria. El salto de una medalla internacional al escenario deportivo local refleja la doble exigencia que marca su vida a tan corta edad.

Desde Perú hasta Singapur, este joven campeón demuestra que el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa. Acompaña su emotiva celebración al recibir la medalla de oro en matemáticas. TikTok: @Soyfabioisaac

El nuevo reto de Fabio: competir en el campeonato nacional de natación

El siguiente desafío de Fabio Bravo será el campeonato nacional de natación, programado pocos días después de su retorno de Singapur. La competencia representa una nueva prueba en su calendario deportivo, donde ya acumula una amplia trayectoria pese a su corta edad.

Durante una entrevista con RPP Noticias, el menor adelantó su siguiente participación con naturalidad. “En dos días tengo el nacional”, señaló al referirse a la competencia que afrontará en el país.

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Su preparación no se detuvo tras el viaje internacional. Luego de más de 30 horas de desplazamiento hacia Singapur, con escalas en distintos países, el menor retomó su rutina de entrenamiento con la misma disciplina que lo caracteriza desde pequeño.

Una vida entre números y agua: así entrena y estudia niño genio

La vida de Fabio Bravo se divide entre dos mundos exigentes: las matemáticas y la natación. Su rutina diaria incluye cerca de dos a tres horas de entrenamiento físico y aproximadamente una hora de estudio matemático, un equilibrio que ha mantenido desde los primeros años de su formación.

En conversación con RPP Noticias, explicó cómo organiza su tiempo. “En matemáticas ahí estudio de vez en cuando, como una hora”, indicó.

Un pequeño gigante sube al escenario para demostrar sus increíbles talentos. No solo es un campeón de natación, sino que también se preparó para el mundial de matemáticas| Video: Hablando Huevadas

En el ámbito deportivo, el menor también mostró una disciplina poco habitual para su edad. En entrevista con ATV Noticias, contó detalles de su rutina familiar y entrenamiento. “Yo soy el que los levanta a las seis, que me lleven a las cinco y media de la mañana para entrenar”, relató entre risas, dejando ver el nivel de compromiso que mantiene con la natación.

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Un talento que combina matemáticas y alto rendimiento deportivo

El interés de Fabio Bravo por las matemáticas surgió cuando tenía apenas cuatro años. Según ha contado en distintas entrevistas, empezó a ver los números como un juego, lo que facilitó su aprendizaje temprano. A los cinco años ya resolvía operaciones básicas y con el tiempo avanzó hacia problemas de mayor complejidad.

“Desde los 4 años yo tomé las matemáticas no como algo para aprender, sino como un juego”, recordó el menor en diálogo con RPP Noticias.

Fabio Bravo, un niño venezolano de 8 años, ha destacado tanto en matemáticas como en natación desde temprana edad. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Ese enfoque lúdico lo llevó a competir internacionalmente, primero en Nueva York y luego en Singapur, donde alcanzó la medalla de oro en la Olimpiada Copernicus.

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Su desempeño académico se complementa con una destacada carrera en la natación, disciplina en la que acumula decenas de medallas de oro. De acuerdo con lo señalado por el propio menor en ATV Noticias, suma alrededor de 85 preseas, resultado de años de constancia en competencias locales e internacionales.

El caso de Fabio Bravo resume una historia marcada por la disciplina, la precocidad y la doble excelencia en el deporte y la ciencia. A sus nueve años, ya combina el rigor de las matemáticas con la exigencia del alto rendimiento deportivo, mientras se prepara para un nuevo desafío en el campeonato nacional.

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