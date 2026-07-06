Gigi Mitre arremete contra Alejandra Baigorria por callar a Said Palao:“Él estaba dando la cara, y que tu pareja lo calle, no lo deja bien”

La reciente aparición pública de Alejandra Baigorria y Said Palao terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula peruana. Lo que debía ser una conferencia de prensa para presentar una nueva campaña publicitaria acabó generando un intenso debate luego de que la empresaria interrumpiera a su esposo cuando este estaba por responder una pregunta relacionada con la polémica del yate en Argentina.
El hecho ocurrió durante un evento realizado en una de las estaciones del tren eléctrico, donde la pareja presentó el lanzamiento de la publicidad de ‘Agarra tu Gringa’, negocio de Alejandra Baigorria que ahora tendrá presencia en uno de los vagones de este importante medio de transporte público.
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Alejandra Baigorria frenó a Said Palao cuando le preguntaron por la polémica del yate en Argentina
Sin embargo, la presentación tomó un rumbo inesperado cuando una periodista decidió consultar a la empresaria sobre el recordado episodio ocurrido meses atrás en Argentina, donde Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi fueron captados disfrutando de una fiesta en un yate junto a varias mujeres, imágenes que en su momento generaron una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.
Ante la consulta, Said Palao intentó responder y explicar su versión de los hechos. No obstante, Alejandra Baigorria intervino de inmediato y evitó que su esposo continuara hablando, dejando en claro que no deseaba volver a tocar ese tema.
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La reacción de la denominada ‘Gringa de Gamarra’ no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre si actuó por proteger a su pareja o si terminó exponiéndolo aún más al impedirle responder.
Gigi Mitre criticó que Alejandra Baigorria callara a Said Palao durante la conferencia de prensa
Uno de los programas que analizó ampliamente este episodio fue Amor y Fuego, espacio donde Gigi Mitre expresó su desacuerdo con la actitud de la empresaria, al considerar que Said Palao debía tener la oportunidad de contestar por sí mismo frente a los medios de comunicación.
La conductora señaló que la escena proyectó una imagen poco favorable del exchico reality y sostuvo que la intervención de Alejandra Baigorria terminó restándole protagonismo justo cuando él intentaba afrontar las preguntas de la prensa.
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“Creo que debió dejarlo hablar. Un poco más y le dice: ‘Oye, tú, ¡cállate!’. Él estaba dando la cara a la prensa, y que tu pareja lo calle, no lo deja bien”, indicó la conductora del programa ‘Amor y Fuego’.
Para Gigi Mitre, el problema no fue que la empresaria quisiera defender a su esposo, sino la manera en que decidió hacerlo frente a las cámaras y los periodistas presentes.
Gigi Mitre comparó a Alejandra Baigorria y Said Palao con Ollanta Humala y Nadine Heredia
La conductora también recordó que Alejandra Baigorria siempre se ha caracterizado por tener una personalidad fuerte y un temperamento directo, aunque consideró que, en esta oportunidad, habría ido demasiado lejos al impedir que Said Palao se expresara.
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Fue entonces cuando lanzó una comparación que rápidamente llamó la atención de la audiencia y comenzó a circular en redes sociales. Gigi Mitre hizo referencia a la relación entre el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia, una pareja que durante su permanencia en el poder fue objeto de constantes comentarios sobre la supuesta influencia política que ella ejercía sobre el entonces mandatario.
“Sé que ella es intensa, de carácter fuerte, pero creo que se le está pasando la mano. Al otro lo deja como un babas. Parece Humala con Nadine. El nuevo cosito 3.0”, remarcó Gigi Mitre.
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Las declaraciones de la conductora no tardaron en generar diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes debatieron sobre si la comparación era acertada o exagerada.
Rodrigo González destacó la forma en que Alejandra Baigorria defiende a Said Palao
Durante el mismo programa, Rodrigo González ofreció una lectura diferente sobre el incidente. El conductor resaltó la firmeza con la que Alejandra Baigorria enfrenta las críticas y la manera en que respalda públicamente a la persona con la que comparte su vida.
Aunque reconoció que la empresaria suele responder con determinación cuando se trata de defender su relación sentimental, consideró que esa actitud también refleja la confianza que tiene en Said Palao, incluso después de las controversias que ambos han afrontado como pareja.
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“Quien no quiere alguien que te defienda, como defiende Alejandra Baigorria a lo que ama. Ella conoce la fortaleza de la persona que ama y sus debilidades”, remarcó el director general de ‘Amor y Fuego’.
Pese a las diferentes opiniones expresadas por los conductores, el episodio volvió a colocar a Alejandra Baigorria y Said Palao en el centro de la conversación pública. Lo que inició como la presentación de una campaña para promocionar ‘Agarra tu Gringa’ en el tren eléctrico terminó eclipsado por un momento que sigue generando comentarios en redes sociales y en los programas de espectáculos, reavivando el debate sobre la forma en que las parejas manejan las crisis mediáticas frente a la prensa.
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