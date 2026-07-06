El error de la presunta banda vinculada a Jackson Mora que permitió la captura de los ‘Los Arquitectos del Fraude’

La captura de ‘Los Arquitectos del Fraude’ destapó cómo una organización criminal logró apropiarse de cerca de diez millones de soles de la municipalidad de Pueblo Nuevo, Chincha, utilizando identidades falsas y una red de empresas fachada.
El caso reveló la sofisticación de la estafa que afectó al distrito más grande de Chincha Alta. Según Latina Noticias, los implicados simularon ser asesores de una congresista y presentaron documentación apócrifa para engañar a las autoridades municipales.
Jackson Mora y su hermana, Noelia Mora, quienes son vinculados al espectáculo y a las artes marciales mixtas, figuran entre los principales investigados. Ambos lideraban la empresa Aspi, que opera bajo la marca FFC (Fusion Fighting Championship) y fue utilizada para concretar la transferencia millonaria.
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Un engaño disfrazado de asesoría parlamentaria
De acuerdo con el citado medio, el grupo inició el fraude el 13 de abril de 2026, cuando Alexander, María y Carlos Raúl se presentaron en la municipalidad de Pueblo Nuevo con vestimenta formal y credenciales falsas. Decían actuar en nombre del despacho de la congresista Jenny López, quien negó cualquier relación con los hechos y aseguró que jamás solicitó una reunión con el alcalde.
El alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez, relató que los supuestos asesores plantearon temas de proyectos municipales y, durante la reunión, firmó documentos que facilitaron el acceso de los estafadores a las cuentas institucionales. La organización además empleó de manera ilícita los DNI de ciudadanos ajenos al caso, reforzando la fachada del grupo.
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El rol y error que los delató
La empresa con la marca FFC (Fusion Fighting Championship) y dirigida por los hermanos Mora, fue señalada como la destinataria del dinero sustraído. El coronel Freddy Delgado, jefe de la División de Investigación de Estafas, explicó que los criminales formalizaron la transferencia de fondos mediante facturas que simulaban pagos por bienes y servicios, justificando así las operaciones ante entidades financieras.
El 22 de abril, los falsos asesores cambiaron de estrategia y se presentaron disfrazados de trabajadores de limpieza en un edificio de la avenida Encalada, en Surco. Allí, montaron una oficina falsa con fotografías de la congresista, pero aquí venía el error: citar nuevamente al alcalde.
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Buscaban una copia de su DNI electrónico, necesaria para modificar la titularidad de las cuentas municipales. Sánchez se negó a entregar el documento, lo que llevó a los estafadores a una cochera en el centro de Lima, donde quedaron registrados por cámaras de seguridad, permitiendo su identificación.
“Su cuenta fue vulnerada. El DNI electrónico fue usado para cambiar la titularidad de los responsables de las cuentas de la municipalidad”, explicó el coronel Delgado. Los funcionarios municipales originales fueron reemplazados en los registros por integrantes de la organización criminal.
El golpe final ocurrió el 23 de abril, cuando más de nueve millones de soles fueron transferidos desde las arcas municipales, bajo la marca FFC (Fusion Fighting Championship). Usando facturas falsas, los Mora y su socio Daniel Mesones solicitaron cheques de gerencia en una agencia bancaria. Solo horas después, los trabajadores de la municipalidad detectaron que no podían acceder al sistema del Ministerio de Economía, ya que sus usuarios habían sido invalidados. Se alertó a las entidades bancarias para frenar y cancelar la transferencia, aunque parte del dinero ya había salido del circuito municipal.
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La investigación determinó que, tras recibir el dinero, Aspi transfirió parte de estos fondos a otras dos empresas. Uno de los cómplices, Félix Aldarriaga Guerrero, intentó retirar cuatrocientos mil dólares, según confirmó el coronel Delgado.
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