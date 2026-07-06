Joao Grimaldo confesó un sueño pendiente en Sporting Cristal, pero no descartó fichar por otro club peruano: “Monedas son monedas”

La irrupción de Joao Grimaldo en el fútbol europeo ha elevado las expectativas sobre su futuro. El actual jugador de Sparta Praga en la República Checa se perfila como uno de los talentos con mayor proyección internacional del Perú y ya es considerado uno de los futuros referentes de la selección nacional. Su reciente participación en el programa de YouTube Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, reavivó el debate sobre su posible regreso a Sporting Cristal y su disposición a vestir la camiseta de otros clubes peruanos.
Durante la conversación, la atención se centró en el posible retorno del extremo al club ‘celeste’. La ‘Foquita’ fue directo: “¿Volverás a Sporting Cristal?”, a lo que Grimaldo respondió sin dudar: “Sí”. El ‘10 de la calle’, sin ocultar sus preferencias, intentó persuadirlo para que considere otra opción: “A mí me gustaría verlo en Alianza, no te voy a mentir”. ‘Cucurucho’, por su parte, sumó humor a la charla al imaginar a Grimaldo dando una asistencia de gol en Matute y desatando la locura en las tribunas.
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¿Joao Grimaldo es hincha de Sporting Cristal?
El hinchaje de Joao Grimaldo surgió como uno de los temas más comentados de la entrevista. Jefferson Farfán quiso saber si el talentooso futbolista sentía una conexión especial con Sporting Cristal. La respuesta fue honesta y reveladora: “Yo soy hincha del equipo que juego”. Esta declaración, lejos de ser evasiva, expone una postura profesional en la que la lealtad se define por el presente y los compromisos asumidos.
El propio Farfán bromeó con la respuesta. “Ya veo que a este le gusta la plata. Yo también pensaba igual. Claro, donde te pagan tú eres hincha”, soltó entre risas, aludiendo a la realidad de muchos futbolistas que viven el presente con intensidad, pero sin ataduras sentimentales hacia un solo club.
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Joao Grimaldo sobre su cuenta pendiente en Sporting Cristal
El tema de las asignaturas pendientes no tardó en aparecer en la charla. Roberto Guizasola preguntó directamente cuál era esa meta personal que aún le quedaba por cumplir con la camiseta celeste. Joao Grimaldo fue claro: “Salir campeón con Cristal, jugando. Salí dos veces campeón, pero en banca o no en lista. Jugando me falta salir campeón con Cristal”.
Mientras tanto, Farfán y Guizasola insistieron en la idea de verlo con la camiseta de Alianza Lima. Ambos destacaron las cualidades de Grimaldo, considerándolo un jugador con el perfil ideal para el equipo ‘blanquiazul’. “Es un jugador hecho para Alianza, ¿no te das cuenta? Picardía, show, espectáculo”, recalcó Guizasola, mientras Farfán coincidía: “Está hecho para Alianza y para Barrunto. Sería espectacular”.
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El propio Grimaldo, aunque agradeció los elogios, mantuvo la mirada en su objetivo con Sporting Cristal, sin dejarse seducir por las propuestas de los conductores.
Joao Grimaldo sobre jugar en otro club peruano
La pregunta sobre la posibilidad de defender los colores de otro club peruano fue inevitable como en la mayoría de episodios del podcast. Jefferson Farfán planteó el escenario de que Joao Grimaldo fiche por una institución distinta a Sporting Cristal. El futbolista, fiel a su actitud abierta, respondió: “No cierro la puerta a nada”.
Esta declaración resume su visión profesional. Grimaldo no descarta futuros movimientos en la Liga 1 y se muestra receptivo a las oportunidades que puedan surgir, sin comprometer su futuro a una sola institución. Ante la insistencia de los conductores, el extremo de 23 años dejó en claro que prioriza su desarrollo y estabilidad laboral. “Monedas son monedas”, afirmó, subrayando que en el fútbol, las decisiones suelen estar ligadas tanto a lo deportivo como a lo económico.
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