Presidente del JNE advierte que las elecciones de octubre serán ‘aún más complejas’ que las presidenciales: “Cerca de cien mil candidatos”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sostuvo que las próximas elecciones regionales y municipales serán las más complejas realizadas en el país debido a la participación de cerca de 100 mil candidatos. Además, advirtió que la principal preocupación del organismo es la seguridad en las regiones. Kábal

Las próximas elecciones regionales y municipales representan uno de los mayores desafíos para el sistema electoral peruano. Así lo aseguró el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien advirtió que el proceso será incluso más complejo que las recientes elecciones generales debido al elevado número de listas y candidatos que participarán en todo el país. Sin embargo, más allá de la organización del proceso, el magistrado puso énfasis en una preocupación que considera prioritaria: la seguridad.

Durante una entrevista con Mónica Delta, Burneo fue consultado sobre si el organismo electoral implementará nuevas exigencias o modificaciones para afrontar las elecciones municipales y regionales, considerando la experiencia adquirida en los últimos procesos.

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La periodista recordó que, durante la segunda vuelta, el sistema electoral estuvo bajo una constante observación y preguntó si para los próximos comicios habría cambios en los procedimientos o si se mantendría la misma fórmula de trabajo.

Frente a ello, el presidente del JNE explicó que el escenario que se aproxima será mucho más exigente. "Bueno, estas elecciones que se vienen también son sin precedentes, son de las más grandes de la historia del país, si no la más grande. Si la anterior era más o menos compleja, esta es aún más compleja“, afirmó.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

JNE explica por qué las elecciones regionales y municipales serán más complejas que las generales

Las declaraciones dieron pie a que Mónica Delta le preguntara cuáles eran las razones que convierten a este proceso en uno de los más difíciles de organizar.

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Burneo respondió que la principal diferencia radica en la enorme cantidad de postulantes que competirán en las distintas circunscripciones del país.

"Porque tenemos más de diez mil listas de candidatos, es decir, cerca de cien mil candidatos. En elecciones generales tuvimos menos de diez mil candidatos“, precisó.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

La conductora confirmó que esa cifra correspondía al total de postulantes, a lo que el titular del organismo electoral continuó detallando el panorama que enfrentará el sistema.

Según explicó, la complejidad no solo se refleja en la cantidad de participantes, sino también en el número de organizaciones políticas y en la diversidad de competencias que se desarrollarán de manera simultánea en todas las regiones.

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"Acá tenemos alrededor de ochenta organizaciones políticas a nivel nacional y la particularidad es que la complejidad se da en cada región. Cada región, porque estamos hablando de que van a cambiarse las autoridades regionales, distritales y provinciales. Así que la complejidad es en regiones“, sostuvo.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

El presidente del JNE asegura que el sistema electoral está preparado para afrontar el proceso

Ante esta explicación, Mónica Delta comentó que el organismo electoral parecía haber enfrentado todos los escenarios posibles durante este año debido a la magnitud de los procesos desarrollados.

"Han sacado todos los tickets este año ustedes“, señaló la periodista.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

Burneo reconoció que el equipo del JNE era consciente de que enfrentaría dos procesos electorales de enorme magnitud y aseguró que la institución trabajó anticipadamente para responder a ese reto.

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"Bueno, sí, hemos visto, sabíamos que se venían dos procesos enormes, complejos. Nos hemos preparado grandemente en torno a ello. Hay muchas particularidades que, como hemos dicho, no se habían visto antes“, manifestó.

El presidente del organismo remarcó que la preparación ha estado enfocada en fortalecer los distintos componentes del sistema electoral para responder a un proceso sin precedentes. No obstante, reconoció que existen factores externos que requieren especial atención.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

La seguridad se convierte en la principal preocupación para las próximas elecciones

Mónica Delta le preguntó directamente cuáles consideraba que eran los "talones de Aquiles" del proceso electoral y qué aspectos requerían una vigilancia especial, teniendo en cuenta que el propio presidente del JNE había señalado que estas elecciones serían más complejas que las anteriores.

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En respuesta, Burneo transmitió confianza respecto al funcionamiento del sistema electoral, aunque dejó claro que existe un aspecto que genera especial preocupación.

"Bueno, tengan la seguridad que el sistema va a mejorar todos los procesos. Los talones de Aquiles yo lo veo más, o las preocupaciones son mayores en torno a la seguridad“, indicó.

La periodista buscó precisar si esa preocupación estaba relacionada con la protección del material electoral o con la movilización de personal.

"La seguridad del material, la seguridad de los... la cantidad de personas“, comentó.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

Burneo respondió que el problema va mucho más allá de la custodia del material utilizado durante la jornada electoral.

"Del material, de los procesos, de las competencias que hay en regiones, porque el nivel de violencia que hay en torno a la seguridad ciudadana es muy grande y es muy preocupante y pueden haber incidencias que lamentar. Nosotros podemos garantizar como sistema la articulación, el aspecto logístico, el aspecto recreativo, el aspecto jurisdiccional, pero...“, expresó.

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Con estas declaraciones, el titular del JNE dejó entrever que la principal amenaza para el desarrollo normal de los comicios no proviene de la organización electoral, sino del contexto de violencia e inseguridad ciudadana que se vive en distintas zonas del país.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.

Roberto Burneo pide garantizar la integridad de candidatos y ciudadanos durante los comicios

Ante este escenario, Mónica Delta preguntó qué solicita el Jurado Nacional de Elecciones al próximo gobierno para afrontar los riesgos que podrían presentarse durante las elecciones, especialmente en aquellas regiones donde existen conflictos sociales o mayores índices de inseguridad.

La periodista señaló que algunos municipios y gobiernos regionales podrían convertirse en escenarios de protestas o hechos violentos que terminen afectando el normal desarrollo del proceso electoral.

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Frente a ello, Burneo evitó realizar un pedido específico a las futuras autoridades y prefirió hacer un llamado que, según dijo, representa el deseo de todos los peruanos.

"No, lo que le solicitamos todos los peruanos, queremos todos seguridad, queremos que nadie, sea por un tema político o por lo que sea, se vea afectado en su vida, en su integridad. No queremos lamentar nada en estas elecciones de nadie. O sea, eso lo pedimos todos“, manifestó.

Roberto Burneo afirma que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia del Perú. Captura: Latina.