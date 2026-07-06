Roban placa de bronce de 82 años del cuartel de bomberos del Callao: voluntarios juntaron dinero para ofrecer recompensa por información

Roban histórica placa de bronce de la Compañía de bomberos de La Punta. América TV

Un ladrón sustrajo la placa fundacional de bronce de la Compañía de Bomberos Voluntarios La Punta N°34, un símbolo de más de ocho décadas de historia institucional. El hecho ocurrió en la avenida Coronel Bolognesi, la vía principal del distrito de La Punta, y quedó registrado por cámaras de seguridad del entorno.

Las imágenes muestran al sospechoso —descrito como un joven de contextura delgada y estatura alta— aproximarse a la fachada del cuartel, verificar que no hubiera personal en el lugar y, con una palanca, desprender la pieza del muro. Tras arrancarla, el individuo se retiró caminando con normalidad, sin señales de apuro.

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Ladrones robaron la placa fundacional de 82 años de una compañía de bomberos voluntarios en La Punta. Captura América TV

La placa tiene una antigüedad de 82 años: fue instalada el 15 de noviembre de 1945 y constituye la primera distinción oficial de la compañía. Según explicaron los propios bomberos, la pieza es de bronce macizo y representa el acta de nacimiento simbólica de la institución.

Para los integrantes de la Compañía N°34, la pérdida va más allá del valor material del metal. Una de las voluntarias lo expresó con la voz quebrada: “Esa placa es de esta creación de bomberos”, y subrayó que su significado no tiene equivalente dentro del cuartel.

El jefe de la unidad precisó el alcance histórico del objeto: se trata de la primera placa que recibió la compañía, fundada hace más de ocho décadas, y su valor simbólico supera cualquier tasación económica. La institución opera con voluntarios que no perciben remuneración alguna por su labor.

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Ladrones robaron la placa fundacional de 82 años de una compañía de bomberos voluntarios en La Punta. Captura América TV

La búsqueda del sospechoso y la recompensa ofrecida

Ante la falta de cámaras propias en la fachada del cuartel, los bomberos voluntarios iniciaron la revisión de los sistemas de vigilancia privados de las viviendas y negocios ubicados en las inmediaciones para obtener imágenes que permitan identificar al ladrón.

En paralelo, los integrantes de la compañía organizaron una colecta interna para financiar una recompensa a quien aporte información sobre el paradero de la placa o de quien la haya adquirido. “Mis compañeros hemos hecho una ‘chancha’ [colecta], porque saben que a nosotros no nos pagan, somos voluntarios y lo hacemos de corazón”, señaló una de las voluntarias.

Quienes tengan información pueden comunicarse directamente con la Compañía de Bomberos La Punta N°34 al número 429-9898. También es posible llamar al 116, la línea nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), desde donde se canalizará el contacto con la unidad afectada.

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Ladrones robaron la placa fundacional de 82 años de una compañía de bomberos voluntarios en La Punta. Captura América TV

Los voluntarios hicieron un llamado directo a quienes hayan comprado la pieza: que se acerquen al cuartel o llamen a esos números, con la garantía de que la información será tratada con reserva.

Pedido a las autoridades locales

La compañía también elevó un reclamo formal a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Municipalidad de La Punta para que refuercen la presencia policial y la cobertura de cámaras en la zona. El cuartel se ubica sobre una de las arterias más transitadas del distrito, lo que hace más llamativo que el robo haya ocurrido sin que nadie interviniera.

Los bomberos esperan que el caso impulse medidas de seguridad sostenidas en el tiempo, no solo una respuesta reactiva al hecho puntual. Por ahora, la fachada del cuartel permanece con el espacio vacío donde estuvo la placa durante más de ocho décadas.

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