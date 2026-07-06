Roban placa de bronce de 82 años del cuartel de bomberos del Callao: voluntarios juntaron dinero para ofrecer recompensa por información

Un ladrón sustrajo la placa fundacional de bronce de la Compañía de Bomberos Voluntarios La Punta N°34, un símbolo de más de ocho décadas de historia institucional. El hecho ocurrió en la avenida Coronel Bolognesi, la vía principal del distrito de La Punta, y quedó registrado por cámaras de seguridad del entorno.
Las imágenes muestran al sospechoso —descrito como un joven de contextura delgada y estatura alta— aproximarse a la fachada del cuartel, verificar que no hubiera personal en el lugar y, con una palanca, desprender la pieza del muro. Tras arrancarla, el individuo se retiró caminando con normalidad, sin señales de apuro.
PUBLICIDAD
La placa tiene una antigüedad de 82 años: fue instalada el 15 de noviembre de 1945 y constituye la primera distinción oficial de la compañía. Según explicaron los propios bomberos, la pieza es de bronce macizo y representa el acta de nacimiento simbólica de la institución.
Para los integrantes de la Compañía N°34, la pérdida va más allá del valor material del metal. Una de las voluntarias lo expresó con la voz quebrada: “Esa placa es de esta creación de bomberos”, y subrayó que su significado no tiene equivalente dentro del cuartel.
El jefe de la unidad precisó el alcance histórico del objeto: se trata de la primera placa que recibió la compañía, fundada hace más de ocho décadas, y su valor simbólico supera cualquier tasación económica. La institución opera con voluntarios que no perciben remuneración alguna por su labor.
PUBLICIDAD
La búsqueda del sospechoso y la recompensa ofrecida
Ante la falta de cámaras propias en la fachada del cuartel, los bomberos voluntarios iniciaron la revisión de los sistemas de vigilancia privados de las viviendas y negocios ubicados en las inmediaciones para obtener imágenes que permitan identificar al ladrón.
En paralelo, los integrantes de la compañía organizaron una colecta interna para financiar una recompensa a quien aporte información sobre el paradero de la placa o de quien la haya adquirido. “Mis compañeros hemos hecho una ‘chancha’ [colecta], porque saben que a nosotros no nos pagan, somos voluntarios y lo hacemos de corazón”, señaló una de las voluntarias.
Cómo contactar a los bomberos
Quienes tengan información pueden comunicarse directamente con la Compañía de Bomberos La Punta N°34 al número 429-9898. También es posible llamar al 116, la línea nacional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), desde donde se canalizará el contacto con la unidad afectada.
PUBLICIDAD
Los voluntarios hicieron un llamado directo a quienes hayan comprado la pieza: que se acerquen al cuartel o llamen a esos números, con la garantía de que la información será tratada con reserva.
Pedido a las autoridades locales
La compañía también elevó un reclamo formal a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Municipalidad de La Punta para que refuercen la presencia policial y la cobertura de cámaras en la zona. El cuartel se ubica sobre una de las arterias más transitadas del distrito, lo que hace más llamativo que el robo haya ocurrido sin que nadie interviniera.
Los bomberos esperan que el caso impulse medidas de seguridad sostenidas en el tiempo, no solo una respuesta reactiva al hecho puntual. Por ahora, la fachada del cuartel permanece con el espacio vacío donde estuvo la placa durante más de ocho décadas.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Eva Bracamonte comparte su nueva vida lejos del Perú: vive con su esposo, su novia y su hija en España
La hija de Myriam Fefer reapareció en redes sociales donde compartió un video en el que muestra como es su nueva vida en otro continente
¿Adiós a los bancos? SBS aprueba nuevo reglamento BaaS y usuarios en Perú podrán solicitar créditos desde fintech y apps
El sistema financiero peruano se prepara para una nueva etapa donde los créditos podrán obtenerse desde aplicaciones, gracias al marco aprobado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
“No tenemos ni para comer”, pescadores enfrentan grave escasez por efectos del fenómeno de El Niño
Pescadores artesanales de Chorrillos narran que la pesca diaria se ha reducido a niveles mínimos y que la falta de especies, insumos y recursos ya pone en riesgo el sustento de sus familias tras el avance del fenómeno de El Niño
¿Cómo estará el clima en Arequipa este lunes 6 de julio? Esta es la última proyección meteorológica
La probabilidad de lluvia para este lunes en Arequipa es de 8% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. En tanto, la nubosidad será del 5% en el transcurso del día y del 9% en el curso de la noche
El INPE halla drogas y licor en el penal de Chachapoyas durante requisa extraordinaria
Una intervención con 57 trabajadores revisó celdas, techos y áreas comunes del centro penitenciario, donde también se encontraron armas artesanales y pastillas que quedaron bajo custodia para investigación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD