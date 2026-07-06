Carlos Cacho le recuerda a Tilsa Lozano que Magaly Medina la ayudó a exponer a Jackson Mora: "Magaly te hizo un bien"

Carlos Cacho afirmó que Magaly Medina alertó a Tilsa Lozano sobre Jackson Mora antes de su detención por presunto fraude millonario.

La detención de Jackson Mora Rodríguez como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Arquitectos del Fraude’ no solo generó reacciones en el ámbito policial, sino también en el mundo del espectáculo.

El conductor Carlos Cacho fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente, y lo hizo con un mensaje directo a Tilsa Lozano: a su juicio, fue ‘Magaly TV La Firme’ quien alertó a tiempo a la modelo sobre la verdadera naturaleza de su entonces esposo.

Cacho recordó que, antes de que se conociera la vinculación de Mora con una organización criminal, fue la conductora Magaly Medina quien difundió el testimonio de Andrés Rodríguez Hoyos, exsocio colombiano del exboxeador, quien aseguró que Mora le había sido infiel a Lozano durante un viaje de trabajo a Colombia.

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Según el relato de Hoyos, el empresario habría pasado una noche con una mujer en un hotel de Bogotá, y no lo habría ocultado ante su círculo cercano. “Lo siento por Tilsa, aquí en Colombia le pusieron los cachos”, llegó a afirmar el denunciante en aquella oportunidad.

“Magaly trabajó para ti”: el mensaje de Cacho a Tilsa

Ante ese antecedente, Cacho fue contundente al valorar el rol de Medina en el desenlace de la relación entre Mora y Lozano. “Aunque no lo creas, Magaly te hizo un bien desenmascarándolo y diciéndole al Perú entero y a ti de qué calaña este sujeto era”, señaló el conductor.

Carlos Cacho no se guardó nada y le envió un contundente mensaje a Tilsa Lozano tras la detención de su exesposo Jackson Mora, asegurando que Magaly Medina le hizo un favor al exponerlo. Video: TikTok @showpeoficial_

Y fue más lejos: “Al final, Magaly trabajó para ti (...) Hay que ser agradecidos con las personas que nos sacan la basura de la casa y eso hizo Magaly contigo”.

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Cacho también expresó alivio por el divorcio de Lozano, concretado el 11 de junio de 2025 tras casi tres años de matrimonio. “Tilsa Lozano, en hora buena te sacudiste de esto (...) Me alegro de que hayas tomado la decisión, aunque fue dura”, añadió.

La postura de Cacho retoma un episodio que en su momento generó controversia. Cuando el informe de ‘Magaly TV La Firme’ salió al aire, Mora negó categóricamente las acusaciones y descalificó al denunciante: “¿Cómo le puedes hacer caso a ese m\? Es un retraso mental eso. No, nunca. Si ella sabe todos mis pasos, es mi esposa. Nunca le he sido infiel”, declaró ante las cámaras.

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Su empresa FFC LATAM emitió además un comunicado en el que denunció una campaña de desprestigio y anunció acciones legales por difamación. Tilsa Lozano, por su parte, no se pronunció públicamente en ese momento, aunque eliminó fotos junto a Mora de su cuenta de Instagram.

La detención y el peso de las deudas que dejó el matrimonio

El 2 de julio de 2026, agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) detuvieron a Jackson Mora en su domicilio de San Borja. La investigación fiscal apunta a que, junto a su hermana Noelia Mora Rodríguez y otros integrantes de la banda, habría concertado la transferencia de S/9.984.793 desde los fondos del canon minero de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, hacia cuentas de su empresa FFC MMA SAC.

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El estilista Carlos Cacho no se guardó nada y expresó su total indignación por el escándalo que envuelve al exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, a quien acusa de tener una doble vida y de manchar la imagen de la modelo con sus presuntos negocios turbios. Video: TikTok @showpeoficial_

Al momento de su captura, Mora preguntó a los agentes: “¿Me van a enmarrocar? (...) ¿producto de qué, por favor? Quisiera saber por qué”. Las consecuencias del matrimonio para Lozano habían quedado expuestas antes de la detención. La modelo relató en el pódcast ‘La Manada’ que el vínculo con Mora le dejó deudas y cuentas bancarias congeladas por documentos que firmó durante la convivencia.

“Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, afirmó la conductora. Tras la detención de Mora, la Fiscalía evalúa citarla como testigo en el proceso judicial.

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