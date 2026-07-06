Perú

El INPE halla drogas y licor en el penal de Chachapoyas durante requisa extraordinaria

Una intervención con 57 trabajadores revisó celdas, techos y áreas comunes del centro penitenciario, donde también se encontraron armas artesanales y pastillas que quedaron bajo custodia para investigación

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INPE traslada a internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.
INPE traslada a internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.

Una requisa extraordinaria realizada por el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal de Chachapoyas permitió incautar drogas, bebidas alcohólicas y artículos prohibidos en varias áreas del establecimiento penitenciario.

El INPE, a través de su Grupo de Operaciones Especiales (GOES), desplegó una operación especial en el penal de Chachapoyas con la finalidad de detectar e incautar sustancias y objetos prohibidos.

Según informó el INPE, la intervención contó con la participación de 57 servidores penitenciarios, entre ellos 43 agentes del GOES, 14 efectivos de la Dirección de Seguridad Penitenciaria y personal de seguridad del propio establecimiento.

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El INPE realizó una requisa extraordinaria en el penal de Chachapoyas para detectar e incautar sustancias y objetos prohibidos.
El INPE realizó una requisa extraordinaria en el penal de Chachapoyas para detectar e incautar sustancias y objetos prohibidos.

La revisión abarcó los pabellones de máxima, mediana y mínima seguridad, además del Régimen Cerrado Especial en sus etapas A, B y C. Durante la inspección, los agentes examinaron celdas, camas, servicios higiénicos, pertenencias de los internos, pasadizos, áreas comunes, techos, ventanas, barrotes, puertas y rejas.

Objetos y sustancias

El resultado de este operativo fue el decomiso de 16 bolsas de marihuana, dos envoltorios circulares con una sustancia pulverulenta con características similares a pasta básica de cocaína, un objeto punzocortante de fabricación artesanal, un cincel, cinco pipas artesanales, una botella de plástico de 1,5 litros con bebida fermentada, seis botellas de 600 mililitros con bebida fermentada, seis botellas de 500 mililitros con bebida destilada, cinco tabletas de sildenafil, diez tabletas sin identificación y cinco resistencias eléctricas artesanales.

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El INPE detalló que todas las sustancias y objetos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente para las diligencias e investigaciones correspondientes. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna y contribuir a la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la información oficial entregada por el instituto.

Los agentes del INPE revisaron celdas, camas, servicios higiénicos, pertenencias de internos, pasadizos, áreas comunes, techos, ventanas, barrotes, puertas y rejas.
Los agentes del INPE revisaron celdas, camas, servicios higiénicos, pertenencias de internos, pasadizos, áreas comunes, techos, ventanas, barrotes, puertas y rejas.

Seguridad y protocolos

Durante el desarrollo del operativo, el INPE aseguró el control permanente del establecimiento penitenciario, siguiendo de manera estricta los protocolos institucionales vigentes. De acuerdo con el reporte de la institución, el operativo se ejecutó sin incidentes y permitió identificar los puntos vulnerables en los que los internos intentaban ocultar objetos y sustancias prohibidas.

El Grupo de Operaciones Especiales es una unidad especializada que responde a situaciones de alto riesgo dentro de los penales peruanos. Según el comunicado del INPE, su intervención en el penal de Chachapoyas se inscribe en una estrategia nacional para intensificar las requisas y prevenir la proliferación de actividades ilícitas en los centros penitenciarios del país.

El INPE reafirmó que continuará intensificando las requisas en los diferentes establecimientos penitenciarios, en el marco de las acciones orientadas a garantizar la seguridad interna. Estas intervenciones buscan reducir la incidencia de delitos cometidos desde el interior de los penales y evitar que sustancias ilícitas y objetos peligrosos circulen entre la población penitenciaria.

El operativo en Chachapoyas permitió incautar marihuana, una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína, bebidas alcohólicas y artículos prohibidos.
El operativo en Chachapoyas permitió incautar marihuana, una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína, bebidas alcohólicas y artículos prohibidos.

De acuerdo con la información difundida por el propio INPE, las requisas extraordinarias forman parte de un plan de acción que involucra la revisión periódica de los ambientes y la coordinación entre diversas áreas de seguridad penitenciaria. El operativo realizado en el penal de Chachapoyas se suma a otras acciones similares ejecutadas en diferentes regiones del país.

Autoridades y procedimientos

El destino final de las sustancias y objetos decomisados será determinado por las autoridades judiciales y policiales, quienes realizarán las investigaciones correspondientes para identificar responsabilidades y establecer posibles vínculos con redes de tráfico ilícito al interior del penal.

Por su parte, la Dirección de Seguridad Penitenciaria y el personal de seguridad del establecimiento mantuvieron la vigilancia y el orden durante toda la intervención, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

El INPE reiteró su compromiso con la seguridad penitenciaria y la legalidad, señalando que las intervenciones extraordinarias continuarán ejecutándose en diferentes establecimientos penitenciarios del país como parte de la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado.

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