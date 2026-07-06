Diputada de Obras señala que han tenido conversaciones con Fuerza Popular “para la Mesa Directiva”

Senado y Cámara de Diputados: cómo funcionará el Congreso Bicameral desde 2026| Foto: Gemini IA

El Partido Obras confirmó que abrió conversaciones con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del Congreso y dejó planteado su criterio para esa negociación: apoyar lo que, a su juicio, favorezca la gobernabilidad y el “desarrollo” del país.

Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.

En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.

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Durante la entrevista, la diputada electa fue consultada de manera directa sobre si las reuniones apuntaban a respaldar a Fuerza Popular en la disputa por la Mesa Directiva. Su respuesta no confirmó un apoyo cerrado, pero confirmó que la conversación existe y que la evaluación interna está en marcha.

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

“Estamos ahí evaluando nuestros líderes políticos. Y además yo creo que es una cosa muy importante, que hay que buscar el desarrollo, el crecimiento y no ser un partido que obstruye el crecimiento y desarrollo del país”, afirmó Medina.

La parlamentaria retomó esa idea al desarrollar qué entiende su partido por gobernabilidad. Según dijo, la posición de Obras no se definirá por afinidades previas, sino por el contenido de las políticas que se pongan sobre la mesa.

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“Manejamos una forma de trabajo un poco distinta, que en sí es según nosotros avancemos y según las propuestas, las políticas públicas que se estén presentando, vamos a buscar nosotros siempre lo mejor para el país”, señaló. La congresista electa añadió que las decisiones de su agrupación se tomarán “según las propuestas también que sean más viables para el país”.

La infografía muestra la composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú, destacando la distribución de asientos entre seis partidos políticos y sus líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos mesas directivas en el Congreso

A partir del retorno de la bicameralidad en el Congreso para el periodo 2026 - 2031, cada cámara (diputados y senadores) tendrá su propia mesa directiva independiente que será elegida en un proceso de votación que se producirá durante el primer pleno que se producirá al inicio de la nueva legislatura.

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En conversación con Exitosa, la senadora electa de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, afirmó que la votación para la Mesa Directiva sería el 26 de junio, cuando se definirán las conducciones de ambas cámaras: “Sí, aparentemente sería el 26 ya que se tendría que votar la mesa directiva de ambas cámaras”.

La senadora electa agregó que cada cámara tendrá su propia conducción y que se prevé un esquema alternado en la presidencia del Legislativo. “Cada cámara va a tener una mesa directiva y van a ir rotando, entiendo, las presidencias para que presidan el Congreso, entre la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados“, afirmó.

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