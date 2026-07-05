El exfutbolista peruano se pronunció por la llegada del 'Bambino' al cuadro 'crema'. (Video: PBO Campeonísimo)

En medio de las semanas clave para la definición del plantel de Universitario de Deportes con vistas al Torneo Clausura 2026, la llegada de Gianluca Lapadula ha generado una enorme expectativa. Y es que tras varios años de carrera en el fútbol italiano, se convirtió en el fichaje estelar del mercado nacional, justo cuando la ‘U’ busca consolidar su propuesta deportiva para la segunda mitad del año.

La incorporación del atacante no solo ha sido motivo de celebración entre los hinchas, sino también de análisis en el entorno futbolístico nacional. Entre las voces más críticas se encuentra la de Gerónimo Barbadillo, quien representó a Perú en el Mundial de España 1982 y observa con preocupación el contexto actual del balompié local.

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‘Patrulla’ no duda en señalar la brecha de nivel en la Liga 1. “Lapadula en el fútbol peruano puede jugar tranquilamente y va a continuar a hacer goles, porque el ritmo de fútbol peruano es bajísimo”, afirmó en PBO Campeonísimo, poniendo en duda la competitividad que encontrará el delantero en el campeonato local.

Para el exseleccionado, el arribo de figuras como el ‘Bambino’ no solo responde a la búsqueda de títulos, sino también a una tendencia de los equipos grandes a priorizar la experiencia sobre la juventud. “En los equipos grandes como la ‘U’, Alianza o Cristal, prefieren tener jugadores de experiencia y le quitan espacio a aquel joven que puede tener capacidad”, subrayó el exfutbolista, quien considera que esta política limita el surgimiento de nuevos talentos.

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“Gianluca Lapadula va a hacer goles en la Liga 1 porque el ritmo es bajísimo”: la cruda opinión sobre el ‘9′ estrella de Universitario. - créditos: Universitario

En su análisis, Gerónimo Barbadillo lamentó que los jóvenes no tengan continuidad suficiente para desarrollarse. “¿Cómo un joven puede mejorar su calidad futbolística si no tiene la continuidad? Entonces, todo eso, al joven se le echa a perder”, advirtió. Para el exfutbolista, son pocos los que logran consolidarse como titulares a los 18 o 19 años y atribuye esta dificultad a la preferencia por futbolistas experimentados.

Este diagnóstico es compartido en distintos ámbitos, donde se observa que la competencia interna en clubes como Universitario obliga a buscar refuerzos con trayectoria, relegando la promoción de juveniles. “El fútbol peruano puede haber jóvenes jugadores que están ahí en la soria, pero no les dan la posibilidad para poder ser titulares de la selección y en estos equipos grandes”, sostuvo.

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¿Por qué Gianluca Lapadula no entrenó esta semana en Universitario?

Durante la última semana, la ausencia de Gianluca Lapadula en los entrenamientos de Universitario generó inquietud entre los hinchas. Según el periodista Gustavo Peralta, el delantero solicitó permiso para viajar a Italia y atender asuntos personales. El entrenador Héctor Cúper y su comando técnico aprobaron este pedido, que ya había sido pactado antes de la firma del contrato.

La directiva informó que la ausencia fue comunicada desde el inicio de las negociaciones y que el futbolista tiene un plan de trabajo individual durante su estadía fuera del país. El retorno de ‘Lapa’ a las prácticas en Campo Mar está previsto para el lunes 6 de julio, cumpliendo así con el acuerdo de llegar con diez días de anticipación al inicio del vínculo contractual.

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El delantero estuvo ausente en los entrenamientos de Universitario para atender temas personales en Italia. (Colectivo WORLD)

Los próximos fichajes extranjeros de Universitario

Por otro lado, el técnico Héctor Cúper ha definido junto a la administración que los dos cupos restantes de extranjeros se destinarán a reforzar el mediocampo y la defensa de Universitario. Con la salida del ecuatoriano José Carabalí, la prioridad es incorporar un lateral izquierdo foráneo, considerado urgente para fortalecer la última línea.

El otro puesto será ocupado por un volante de marca. Entre los nombres que han sonado figuran los colombianos Matheus Uribe y Edwin Cardona, ambos con experiencia en Atlético Nacional. Según el periodista Gustavo Peralta, la expectativa es que al menos uno de los refuerzos esté entrenando con el equipo en los próximos días, para completar la plantilla antes del inicio del Torneo Clausura.

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