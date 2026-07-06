¿Se imagina que las pistas de su barrio mejoren gracias a proyectos universitarios? Así funcionan los “distritos de innovación”

El modelo de distrito de innovación parte de problemas urgentes del barrio, como pistas, parques, colegios, seguridad y apoyo a emprendedores.

Los problemas entre vecinos y gobiernos subnacionales podrían haber encontrado una solución con la instalación de los denominados distritos de innovación, una propuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) para acercar la universidad, la municipalidad, las empresas y los vecinos en la búsqueda de respuestas a necesidades cotidianas.

¿Cómo funciona? En lugar de esperar que todo venga del gobierno central, en un distrito de innovación todos se organizan para mejorar cosas cotidianas como las pistas, los parques, la seguridad o el apoyo a emprendedores, usando ideas nuevas y el conocimiento de estudiantes y expertos.

Esta propuesta, de acuerdo con la PUCP, busca que el cambio comience desde abajo y se sienta directamente en la vida diaria de la gente.

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La universidad como motor de presión y cambio local

Según Eduardo Ísmodes, vicerrector de investigación de la PUCP, la clave está en que las universidades salgan del aula y trabajen directamente en los problemas reales de los distritos.

Esto significa que los estudiantes pueden ayudar a los microempresarios locales a mejorar sus ventas, trabajar en proyectos para arreglar parques o calles, o colaborar con la municipalidad para integrar cámaras de seguridad.

De acuerdo con lo explicado a Infobae, en el distrito de San Miguel estudiantes han elaborado planes de marketing para pequeños negocios y han participado en iniciativas que mejoraron la vigilancia en las calles.

En San Miguel, estudiantes de la PUCP elaboraron planes de marketing para pequeños negocios y participaron en iniciativas de seguridad con cámaras.

Soluciones pequeñas que se transforman en grandes cambios

El modelo propone partir de los problemas más urgentes y sencillos: cómo tener mejores pistas, cómo hacer que los colegios funcionen mejor o cómo apoyar a los emprendedores del barrio.

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Cada proyecto suma y, al ver resultados rápidos, la comunidad se motiva a seguir organizándose. En Huyro, por ejemplo, la colaboración con universidades permitió que los microempresarios produzcan un café trazable y que las familias reduzcan sus costos de energía usando fuentes renovables.

Ísmodes plantea que cualquier distrito puede sumarse a esta iniciativa, sin importar su tamaño ni presupuesto. Para esto, la Red Peruana de Sistemas de Innovación Local ha creado un manual sencillo, que ayuda a organizarse y replicar experiencias exitosas en otros lugares.

La idea es que los alcaldes, vecinos y universidades se animen a trabajar juntos, aprovechando lo que ya existe y compartiendo lo que aprenden en una red nacional. Así, los logros de un barrio pueden inspirar a otros y multiplicar el impacto.

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La Red Peruana de Sistemas de Innovación Local elaboró un manual para replicar experiencias exitosas y presionar a los gobiernos locales a actuar.

El sueño: que todos los distritos sean innovadores

Uno de los puntos centrales que propone Ísmodes es que las universidades también presionen a los gobiernos locales para que den prioridad a las necesidades del distrito.

Si los estudiantes y los expertos presentan proyectos con soluciones claras, las autoridades tienen más razones para actuar. Así, la universidad deja de ser solo un lugar de clases y se convierte en un actor clave para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en la comunidad.

Hoy existen experiencias piloto en lugares como San Miguel, Huyro, Chongoyape, Tarma y San Jerónimo, pero la meta es que los casi 1.900 distritos del Perú puedan sumarse.

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Resolver un problema común, como mejorar una pista o aumentar la seguridad, puede tener un gran impacto cuando se hace con la energía de estudiantes, vecinos y autoridades locales. Según Ísmodes, solo hace falta voluntad y ganas de organizarse para que la innovación llegue a cada barrio del país.