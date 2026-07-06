Austin Palao asegura que Flavia Laos lo buscó tras terminar su relación: “Ella me ha escrito”

La dinámica del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ ha puesto en el centro de la conversación a Austin Palao y Flavia Laos. Durante una charla con uno de sus compañeros de programa, el modelo sorprendió al revelar que, una vez terminada la relación sentimental, fue la propia cantante quien buscó la forma de contactarlo de nuevo. Según sus palabras, “ella me ha escrito y ha tratado la forma de volver”, un dato que añade una nueva perspectiva al vínculo entre ambos.

A lo largo de la conversación, Austin Palao explicó que, pese a estos intentos de acercamiento, no considera habitual regresar sobre relaciones pasadas. “Yo no soy un tipo que tienda a mirar atrás”, sostuvo, aunque poco después reconoció que la vida puede deparar situaciones inesperadas. “Si algo he aprendido de la vida es que no hay que escupir al cielo”, admitió, dejando abierta la posibilidad de que sus convicciones puedan cambiar.

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El modelo confesó que desde hace tres años no mantiene comunicación con Flavia Laos, a pesar de los mensajes que, según él, la artista habría enviado. Al recordar momentos recientes, Palao relató una ocasión en la que ambos compartieron una larga conversación.

El modelo sorprendió en el reality ‘¿Volverías con tu ex? 2’ donde contó que la cantante fue quien intentó retomar el romance con él | TikTok

“Lo que me pasó ayer fue que comenzamos a hablar y nos hemos cag*** de risa toda la noche”, relató. Este encuentro generó especulaciones sobre el tipo de relación actual entre ambos.

Durante su relación, según describió el modelo, nunca se sintieron aburridos el uno del otro. “Quizá hemos tenido formas diferentes de ver la vida, pero nunca fue motivo de que estuviéramos aburridos. Nos gustaba hacer bastantes cosas juntos, viajar; entonces eso es chévere, encontrar alguien así y que la pases bien en el camino. No sé, crear momentos memorables que te sacan una sonrisa”, expresó. Estas declaraciones muestran que, pese a la ruptura, existe un recuerdo positivo de la etapa compartida.

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Flavia Laos revela la razón de su separación de Austin Palao

Por primera vez, Flavia Laos compartió su versión sobre el motivo que, según ella, terminó por provocar la separación de Austin Palao. Durante una conversación directa con el modelo en el reality chileno, la cantante y actriz reconoció que el final de la relación se relacionó con una decisión profesional que no comunicó con sinceridad en su momento.

“Creo que fue mi error en ese momento no decírtelo y esperar o prolongar un poco las cosas”, admitió Laos, al recordar que recibió una propuesta para un reality internacional y, aunque sabía que era para ella, le dijo a Austin que era para su hermana. Esta revelación arrojó luz sobre una situación que había permanecido en reserva y que, según la artista, influyó notablemente en el desenlace de la relación.

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Flavia Laos confiesa por primera vez el motivo del fin de su relación con Austin Palao: “Fue mi error”

La actriz también mencionó que el vínculo ya mostraba señales de desgaste debido a diferencias en la personalidad y a discusiones frecuentes. “Siento que nuestras personalidades eran muy distintas. Había muchas peleas de por medio. Yo lo sentí como que tóxico”, explicó, al referirse a la etapa final de la pareja. En la actualidad, Laos señaló que busca una relación con menos discusiones y otro tipo de dinámica.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando la cantante detalló por qué decidió ocultar la propuesta laboral. Según su testimonio, temía la reacción de Austin Palao. “Dije que era para mi hermana, obviamente, porque tenía miedo cómo ibas a reaccionar. Porque cuando algo no va con tus valores, obviamente, no reaccionas muy bien”, relató. El modelo, por su parte, respondió que ya conocía la verdad y que solo esperaba que ella se lo dijera directamente.

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Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

“Yo ya lo sabía. Simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme qué es lo que estaba pasando”, respondió Palao. En el mismo diálogo, insistió en que una relación implica trabajo conjunto, mientras que Laos concluyó que, a pesar de los intentos, sentía que no iba a funcionar.

Este intercambio ha dejado expuesta la complejidad del pasado en común de Austin Palao y Flavia Laos, mostrando cómo los temas personales y profesionales influyeron en el rumbo de su relación.