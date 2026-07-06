Postula a la Marina de Guerra del Perú 2027: requisitos, examen de admisión, sueldo y fecha límite

La Escuela Naval del Perú abrió la convocatoria para el proceso de admisión 2027, dirigida a jóvenes entre 15 y 21 años que aspiran a convertirse en oficiales de la Marina de Guerra del Perú. La postulación estará abierta hasta el 14 de agosto y apunta a formar profesionales con vocación de servicio bajo el legado del Gran Almirante Miguel Grau.
La formación está enfocado en seis ejes fundamentales: excelencia académica, formación naval, preparación física, desarrollo sociocultural, deportes náuticos y valores éticos. El capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica, señaló a Andina que el objetivo es que los futuros oficiales cuenten con competencias intelectuales, disciplina física, conocimiento técnico y un fuerte sentido ético.
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De acuerdo con el citado medio, cada año postulan entre 1.000 y 1.500 jóvenes para alrededor de 100 vacantes, lo que evidencia la alta exigencia del proceso. La participación femenina crece de manera constante: actualmente, cerca del 30 % de quienes logran ingresar son mujeres.
¿Cuáles son los requisitos para postular a
Para ingresar a la Marina de Guerra del Perú, los postulantes deben cumplir requisitos estrictos:
- Nacionalidad peruana o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruano, con inscripción registral durante la minoría de edad.
- Edad mínima de 15 años y máxima de 21 años, 11 meses y 29 días cumplidos hasta el 31 de diciembre anterior al proceso.
- Salud física y mental compatible con la exigencia militar.
- No haber sido separado ni expulsado de colegios, instituciones de formación militar o policial, ni del Servicio Militar por sanciones disciplinarias o incapacidad psicofísica.
- No estar en estado de gestación durante el proceso de admisión.
- Haber terminado la secundaria o estar cursando el último año.
- Talla mínima de 1,58 metros para mujeres y 1,68 metros para varones.
- Estado civil soltero y sin hijos ni dependientes.
- No pertenecer a partidos políticos.
- Documento Nacional de Identidad electrónico y certificado vigente.
Modalidades de ingreso
La Escuela Naval brinda cuatro caminos de acceso:
- Tercio Superior: para quienes hayan alcanzado ese mérito académico en 4° o 5° de secundaria, con nota igual o mayor a 16.
- Bachillerato Internacional: dirigido a estudiantes y egresados con el diploma de este programa.
- Procedencia Universitaria: para quienes hayan completado al menos el primer año universitario en una institución licenciada y tengan promedio de 14 o más.
- Libre: para quienes cumplan con todos los requisitos generales y aprueben las evaluaciones del concurso de admisión.
¿Cuáles son los beneficios?
La formación incluye asignación mensual de propinas y viáticos para viajes de instrucción, acceso a becas en academias extranjeras y cursos de inglés por convenio. Los cadetes participan en competencias deportivas nacionales e internacionales, reciben atención médica y realizan prácticas preprofesionales a bordo de unidades navales y en el litoral peruano.
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Al egresar, obtienen el grado de Bachiller en Ciencias Marítimas Navales y el rango militar de Alférez de Fragata, lo que les permite acceder a una plaza laboral estable en la institución.
El plazo para postular cierra el 14 de agosto. El proceso incluye una serie de exámenes académicos, físicos, médicos y psicológicos, así como entrevistas personales.
Sueldo o remuneración
Oficiales
- Alférez de Fragata: S/3.225
- Teniente segundo: S/3.316
- Teniente Primero: S/3.838
- Capitán de Corbeta: S/4.785
- Capitán de Fragata: S/6.612
- Capitán de Navío: S/8.098
- Contraalmirante: S/9.763
- Vicealmirante: S/10.016
Suboficiales
- Oficial de Mar Tercero: S/2.854
- Oficial de Mar Segundo: S/2.959
- Oficial de Mar Primero: S/3.064
- Técnico Tercero: S/3.163
- Técnico Segundo: S/3.257
- Técnico Primero: S/3.655
- Técnico Superior Segundo: S/3.877
- Técnico Superior Primero: S/4.112
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