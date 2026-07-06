Postula a la Marina de Guerra del Perú 2027: requisitos, examen de admisión, sueldo y fecha límite

Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: 2025: requisitos, carreras y fecha para la postulación| Andina

La Escuela Naval del Perú abrió la convocatoria para el proceso de admisión 2027, dirigida a jóvenes entre 15 y 21 años que aspiran a convertirse en oficiales de la Marina de Guerra del Perú. La postulación estará abierta hasta el 14 de agosto y apunta a formar profesionales con vocación de servicio bajo el legado del Gran Almirante Miguel Grau.

La formación está enfocado en seis ejes fundamentales: excelencia académica, formación naval, preparación física, desarrollo sociocultural, deportes náuticos y valores éticos. El capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica, señaló a Andina que el objetivo es que los futuros oficiales cuenten con competencias intelectuales, disciplina física, conocimiento técnico y un fuerte sentido ético.

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De acuerdo con el citado medio, cada año postulan entre 1.000 y 1.500 jóvenes para alrededor de 100 vacantes, lo que evidencia la alta exigencia del proceso. La participación femenina crece de manera constante: actualmente, cerca del 30 % de quienes logran ingresar son mujeres.

Miembros de la tripulación del buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú saludan a su llegada a Nueva York para el evento náutico internacional Sail 250. (Marina de Guerra del Perú)

¿Cuáles son los requisitos para postular a

Para ingresar a la Marina de Guerra del Perú, los postulantes deben cumplir requisitos estrictos:

Nacionalidad peruana o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruano, con inscripción registral durante la minoría de edad.

Edad mínima de 15 años y máxima de 21 años, 11 meses y 29 días cumplidos hasta el 31 de diciembre anterior al proceso.

Salud física y mental compatible con la exigencia militar.

No haber sido separado ni expulsado de colegios, instituciones de formación militar o policial, ni del Servicio Militar por sanciones disciplinarias o incapacidad psicofísica.

No estar en estado de gestación durante el proceso de admisión.

Haber terminado la secundaria o estar cursando el último año.

Talla mínima de 1,58 metros para mujeres y 1,68 metros para varones.

Estado civil soltero y sin hijos ni dependientes.

No pertenecer a partidos políticos.

Documento Nacional de Identidad electrónico y certificado vigente.

Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: requisitos, demanda de profesiones y hasta cuándo se postula| Andina

Modalidades de ingreso

La Escuela Naval brinda cuatro caminos de acceso:

Tercio Superior : para quienes hayan alcanzado ese mérito académico en 4° o 5° de secundaria, con nota igual o mayor a 16.

Bachillerato Internacional : dirigido a estudiantes y egresados con el diploma de este programa.

Procedencia Universitaria : para quienes hayan completado al menos el primer año universitario en una institución licenciada y tengan promedio de 14 o más.

Libre: para quienes cumplan con todos los requisitos generales y aprueben las evaluaciones del concurso de admisión.

¿Cuáles son los beneficios?

La formación incluye asignación mensual de propinas y viáticos para viajes de instrucción, acceso a becas en academias extranjeras y cursos de inglés por convenio. Los cadetes participan en competencias deportivas nacionales e internacionales, reciben atención médica y realizan prácticas preprofesionales a bordo de unidades navales y en el litoral peruano.

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Al egresar, obtienen el grado de Bachiller en Ciencias Marítimas Navales y el rango militar de Alférez de Fragata, lo que les permite acceder a una plaza laboral estable en la institución.

El plazo para postular cierra el 14 de agosto. El proceso incluye una serie de exámenes académicos, físicos, médicos y psicológicos, así como entrevistas personales.

Sueldo o remuneración

Oficiales

Alférez de Fragata: S/3.225

Teniente segundo: S/3.316

Teniente Primero: S/3.838

Capitán de Corbeta: S/4.785

Capitán de Fragata: S/6.612

Capitán de Navío: S/8.098

Contraalmirante: S/9.763

Vicealmirante: S/10.016

Suboficiales

Oficial de Mar Tercero: S/2.854

Oficial de Mar Segundo: S/2.959

Oficial de Mar Primero: S/3.064

Técnico Tercero: S/3.163

Técnico Segundo: S/3.257

Técnico Primero: S/3.655

Técnico Superior Segundo: S/3.877

Técnico Superior Primero: S/4.112