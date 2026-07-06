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Postula a la Marina de Guerra del Perú 2027: requisitos, examen de admisión, sueldo y fecha límite

La Escuela Naval abrió su proceso de admisión para jóvenes, quienes podrán acceder a formación académica, prácticas internacionales y estabilidad profesional

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Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: 2025: requisitos, carreras y fecha para la postulación
Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: 2025: requisitos, carreras y fecha para la postulación| Andina

La Escuela Naval del Perú abrió la convocatoria para el proceso de admisión 2027, dirigida a jóvenes entre 15 y 21 años que aspiran a convertirse en oficiales de la Marina de Guerra del Perú. La postulación estará abierta hasta el 14 de agosto y apunta a formar profesionales con vocación de servicio bajo el legado del Gran Almirante Miguel Grau.

La formación está enfocado en seis ejes fundamentales: excelencia académica, formación naval, preparación física, desarrollo sociocultural, deportes náuticos y valores éticos. El capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica, señaló a Andina que el objetivo es que los futuros oficiales cuenten con competencias intelectuales, disciplina física, conocimiento técnico y un fuerte sentido ético.

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De acuerdo con el citado medio, cada año postulan entre 1.000 y 1.500 jóvenes para alrededor de 100 vacantes, lo que evidencia la alta exigencia del proceso. La participación femenina crece de manera constante: actualmente, cerca del 30 % de quienes logran ingresar son mujeres.

Oficiales y tripulación del buque escuela B.A.P. Unión en cubierta, un oficial de uniforme blanco, marineros con chalecos salvavidas saludan, botes naranjas, mástiles
Miembros de la tripulación del buque escuela B.A.P. Unión de la Marina de Guerra del Perú saludan a su llegada a Nueva York para el evento náutico internacional Sail 250. (Marina de Guerra del Perú)

¿Cuáles son los requisitos para postular a

Para ingresar a la Marina de Guerra del Perú, los postulantes deben cumplir requisitos estrictos:

  • Nacionalidad peruana o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruano, con inscripción registral durante la minoría de edad.
  • Edad mínima de 15 años y máxima de 21 años, 11 meses y 29 días cumplidos hasta el 31 de diciembre anterior al proceso.
  • Salud física y mental compatible con la exigencia militar.
  • No haber sido separado ni expulsado de colegios, instituciones de formación militar o policial, ni del Servicio Militar por sanciones disciplinarias o incapacidad psicofísica.
  • No estar en estado de gestación durante el proceso de admisión.
  • Haber terminado la secundaria o estar cursando el último año.
  • Talla mínima de 1,58 metros para mujeres y 1,68 metros para varones.
  • Estado civil soltero y sin hijos ni dependientes.
  • No pertenecer a partidos políticos.
  • Documento Nacional de Identidad electrónico y certificado vigente.
Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: requisitos, demanda de profesiones y hasta cuándo se postula|
Asimilación a la Marina de Guerra del Perú: requisitos, demanda de profesiones y hasta cuándo se postula| Andina

Modalidades de ingreso

La Escuela Naval brinda cuatro caminos de acceso:

  • Tercio Superior: para quienes hayan alcanzado ese mérito académico en 4° o 5° de secundaria, con nota igual o mayor a 16.
  • Bachillerato Internacional: dirigido a estudiantes y egresados con el diploma de este programa.
  • Procedencia Universitaria: para quienes hayan completado al menos el primer año universitario en una institución licenciada y tengan promedio de 14 o más.
  • Libre: para quienes cumplan con todos los requisitos generales y aprueben las evaluaciones del concurso de admisión.

¿Cuáles son los beneficios?

La formación incluye asignación mensual de propinas y viáticos para viajes de instrucción, acceso a becas en academias extranjeras y cursos de inglés por convenio. Los cadetes participan en competencias deportivas nacionales e internacionales, reciben atención médica y realizan prácticas preprofesionales a bordo de unidades navales y en el litoral peruano.

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Al egresar, obtienen el grado de Bachiller en Ciencias Marítimas Navales y el rango militar de Alférez de Fragata, lo que les permite acceder a una plaza laboral estable en la institución.

El plazo para postular cierra el 14 de agosto. El proceso incluye una serie de exámenes académicos, físicos, médicos y psicológicos, así como entrevistas personales.

Sueldo o remuneración

Oficiales

  • Alférez de Fragata: S/3.225
  • Teniente segundo: S/3.316
  • Teniente Primero: S/3.838
  • Capitán de Corbeta: S/4.785
  • Capitán de Fragata: S/6.612
  • Capitán de Navío: S/8.098
  • Contraalmirante: S/9.763
  • Vicealmirante: S/10.016

Suboficiales

  • Oficial de Mar Tercero: S/2.854
  • Oficial de Mar Segundo: S/2.959
  • Oficial de Mar Primero: S/3.064
  • Técnico Tercero: S/3.163
  • Técnico Segundo: S/3.257
  • Técnico Primero: S/3.655
  • Técnico Superior Segundo: S/3.877
  • Técnico Superior Primero: S/4.112

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