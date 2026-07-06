Roberto Burneo revela que tuvo que “tomar medidas para proteger” a su familia por amenazas luego de la primera vuelta

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, reveló que debió adoptar acciones de seguridad para resguardar a su familia tras recibir amenazas directas posteriores a la primera vuelta electoral. Según la entrevista al dominical Punto Final, Burneo explicó que las intimidaciones incluyeron mensajes enviados a su teléfono personal y la difusión pública de su domicilio, hechos que motivaron su denuncia ante la policía desde el mes de mayo.
Amenazas tras la primera vuelta y medidas de protección
Burneo, máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, relató que, luego de las incidencias ocurridas el 12 de abril, comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de redes y de su línea privada.
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“Estuvieron personas que amenazaban, que fueron a mi casa, pero amenazaban ir constantemente. Tuve que tomar medidas para protección por mi familia, obviamente”, afirmó Burneo.
El titular del JNE señaló que las amenazas no sólo afectaron su entorno inmediato, sino que pusieron a prueba la fortaleza institucional del sistema electoral peruano. Subrayó la necesidad de que el respeto a la institucionalidad y a los jueces supere los intereses políticos.
“El respeto a la institucionalidad debe ir más allá de los intereses políticos. El respeto a los jueces y a los magistrados, no solamente del jurado, sino del poder judicial en todas sus instancias, debe ir más allá de intereses particulares, porque el estado de derecho depende de eso”, sostuvo.
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Proceso electoral de la primera vuelta
Burneo consideró fundamental fortalecer la transparencia y confianza entre las instituciones del sistema electoral. Además, admitió que el proceso dejó desafíos, especialmente por el contexto de crisis política que atravesó el país en los últimos años.
Enfatizó que, pese a los obstáculos, mantiene su confianza en la democracia y en la capacidad de las instituciones para superar adversidades.
“Me ha enseñado que sigo creyendo en mi país, sigo creyendo en la democracia, que es la mejor forma de gobierno y que hay que defenderla pese a todos los desafíos que podamos tener”, expresó Burneo en diálogo con Latina Noticias.
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Burneo reconoció que existieron dificultades y cierta distancia, producto de desafíos técnicos y de liderazgo. Manifestó que, desde su llegada al cargo, alertó sobre los retos vinculados al voto digital y al recuento de votos, así como intentos legislativos de debilitar la autonomía del JNE.
Respecto a la cooperación entre organismos, el titular del JNE remarcó que la ONPE cuenta con un equipo relevante, aunque las dificultades de liderazgo afectaron la coordinación.
“Es muy importante que los liderazgos en un sistema tan complejo se alineen y es importante también que se entienda que el ente rector del sistema es el jurado”, afirmó.
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Burneo califica como más complejas elecciones municipales
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, consideró que las próximas elecciones municipales presentan un nivel de complejidad superior al de los comicios generales previos.
Para el funcionario, el proceso será inédito tanto por la magnitud como por la cantidad de participantes, ya que se contabilizan más de diez mil listas y cerca de cien mil postulantes distribuidos en unas ochenta organizaciones políticas a nivel nacional.
Explicó que la complejidad se incrementa en cada región, pues el relevo de autoridades abarcará tanto los niveles regionales, distritales como provinciales, lo que representa un desafío logístico y operativo sin precedentes para el sistema electoral.
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