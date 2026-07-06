Perú

“No vamos a aceptar, miserable”: excandidata a la vicepresidencia niega reconocer a Keiko Fujimori como ganadora de las elecciones

Brigida Curo se dirigió de manera ofensiva hacia una periodista, mientras que el excandidato a la presidencia, Roberto Sánchez, no expresó su rechazo ni se disculpó por las palabras de su compañera de campaña

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Una mujer con sombrero y chal de colores está en primer plano, con un círculo superpuesto que muestra a un hombre de lentes y camisa blanca
Brígida Curo, vestida con traje típico peruano, aparece junto a un recuadro que muestra a Rafael López Aliaga en una composición gráfica sobre el país andino. (Infobae)

Durante una conferencia de prensa convocada por el excandidato presidencial Roberto Sánchez, la excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo Bustincio no solo se negó a reconocer la derrota de Juntos por el Perú en las elecciones presidenciales frente a Keiko Fujimori, sino que además insultó a la periodista que realizó la consulta en el encuentro con medios de comunicación.

Durante la conferencia de prensa, la periodista Jahaira Pacheco de Exitosa consultó al excandidato presidencial si reconocerían su derrota en la segunda vuelta. La excandidata Curo, que se encontraba al lado de Sánchez, intervino por su cuenta dirigiéndose a la comunicadora e indicó que “no vamos a aceptar, miserable”.

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Pese a la respuesta de Curo, Roberto Sánchez no ofreció disculpas ni expresó su rechazo a las palabras de su excompañera de lista. En su lugar, el líder de Juntos por el Perú continuó con su respuesta a la consulta y reiteró que el “cambio de reglas” durante el proceso electoral perjudicó sus opciones en el balotaje y cuestionó a quienes “respaldan” lo que calificó como “irregularidad”.

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“En una sana democracia, sin cambios de normas, antojadizas, sin cosas irregulares y más bien transparentes, otro sería el veredicto de ese sistema de justicia electoral. Que esa legalidad, que nosotros impugnamos, siga siendo su camino, y si Exitosa quiere reconocer eso, también siga su camino”, indicó el excandidato.

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Curo sostuvo que “el pueblo no va aceptar” dialogar con el Gobierno que encabezará Fujimori desde el 28 de julio, incluso ante un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo, condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de cárcel por su intento de golpe de Estado.

El excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien ha sostenido denuncias de un presunto fraude electoral sin presentar pruebas que las respalden, descartó el último viernes la posibilidad de dialogar con la presidenta electa Keiko Fujimori y condicionó cualquier acercamiento al cumplimiento de tres medidas que, según afirmó, responden a demandas de amplios sectores del país.

Consultado sobre la convocatoria al diálogo formulada por la presidenta electa, Sánchez afirmó a RPP que solo estaría dispuesto a reunirse si previamente se cumplen tres condiciones.

Primer plano de un hombre con sombrero, anteojos y micrófono haciendo un gesto, una mujer con blazer celeste y collar, y un hombre en un recuadro circular
Libertad de Pedro Castillo es condición propuesta por Roberto Sánchez para tener un diálogo con Keiko Fujimori. (Infobae)

La primera es la creación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas sociales en el sur del país. Ocurrido durante el gobierno de transición de Dina Boluarte luego del fracasado golpe de estado de Pedro Castillo.

La segunda condición consiste en derogar las normas que calificó como “leyes procrimen”. Cabe recordar que, en su condición de congresista, Roberto Sánchez fue coautor de una de las iniciativas más cuestionadas que diversos sectores han incluido dentro de ese paquete legislativo. Se trata de la Ley 31989.

Finalmente, pidió la libertad del expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando decretó el cierre inconstitucional del Congreso.

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