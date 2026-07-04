Perú

Gratificación 2026: 7 de cada 10 trabajadores privados considera que monto es insuficiente

Hay un 20 % de trabajadores que no recibirá gratificación, y para buena parte del resto no consideran que el pago es suficiente

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manos contando billetes de soles y calculadora
El plazo para el primer pago de la gratificación del año vence el miércoles 15 de julio. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Faltan casi solo 10 días para que llegue la fecha límite del pago de la gratificación, el beneficio laboral que las empresas y empleadores están obligadas a dar a sus trabajadores en julio y diciembre.

El monto equivale a, básicamente, un sueldo entero. Sin embargo, para algunos trabajadores que están en ‘media planilla’, en Mypes (medianas y pequeñas empresas) podrían recibir un monto menor.

En general, ¿sabías que el el 68 % de las personas trabajadoras en Perú indicaron que consideran que el monto de gratificación que reciben no es suficiente? Según el estudio Gratificación de Bumeran, solo el 32 %, 3 de cada 10, está conforme con el monto que se les pagará en julio.

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Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Lo que ganan los peruanos

Asimismo, el estudio de Bumeran también revela los montos que los encuestados que reciben por el pago de la gratificación, uno que puede extrapolarse al país. Así contestaron:

  • El primer dato a considerar es que el 20% de personas trabajadoras indicó que no recibe gratificación.
  • El 10 % indicó que recibe menos de S/500
  • El 10 % señaló que recibe entre S/500 y S/1.000
  • El 10 % dijo que recibe entre S/1.000 y S/1.500
  • El 9 % dijo que recibe entre S/1.500 y S/2.000
  • El 8 % dijo que recibe entre S/2.000 y S/2.500
  • El 6 % dijo que recibe entre S/2.500 y S/3.000
  • El 3 % dijo que entre S/3.000 y S/3.500
  • El 6 % entre S/3.500 y S/4.000
  • El 5 % entre S/4.500 y S/5.000
  • El 13 % apuntó que recibirá más de S/5.000.

Así, si bien es un dato revelador que 7 de cada 10 peruanos no estén conformes con el monto de su gratificación, también el hecho de que el 20% de los encuestados señalara que no recibe este monto.

Conoce las diferencias entre gratificación y aguinaldo diciembre 2024. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)
Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

¿Cómo se calcula?

Como se sabe, la fórmula de cálculo de la gratificación considera no solo la remuneración en el sueldo bruto, sino también otros pagos, como bonos, comisiones, horas, extras, etc.

Una forma sencilla de calcularla es la siguiente:

  • Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9 % de EsSalud o 6,75 % de EPS + Asignación familiar equivalente a S/113 (en caso se perciba).
trabajador con billetes de soles en dinero
Recibe tu gratificación hasta el 15 de julio. Si estas en el sector privado, podrías recibirla inclusive antes. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Pero dentro del sueldo se debe considerar también qué otros montos se deben incluir en esta operación matemática. A esta remuneración básica se le sumará el promedio de todos los conceptos que adicionalmente haya percibido, en dinero o en especie, como contraprestación a sus labores, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición; siempre que estos últimos le hubieran sido abonados un mínimo tres veces dentro del semestre computable (enero a junio y julio a diciembre, respectivamente).

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Así, incluidos en el cálculo de la ‘grati’ se incluyen conceptos remunerativos como los siguientes:

  • Sueldos y salarios básicos
  • Comisiones o destajo
  • Horas extras
  • Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
  • Remuneración vacacional
  • Premio por ventas.
  • Alimentación en dinero
  • Prestaciones alimentarias: suministro directo
  • Incremento 10,23 % AFP
  • Incremento 3,00 % AFP
  • Remuneración en especie
  • Incremento 3,3 % SNP
  • Remuneración por la hora de permiso por lactancia.

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