Perú

¿Los trabajadores MYPE también reciben gratificación? Estas son las condiciones

Conocer la inscripción de la empresa en el REMYPE, el régimen laboral aplicable y la fecha de contratación es fundamental para determinar si corresponde el pago de este beneficio y cuál es el monto que debe percibir el trabajador

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Las micro y pequeñas empresas se rigen por un régimen laboral especial que establece condiciones distintas a las previstas en el régimen laboral general.
Las micro y pequeñas empresas se rigen por un régimen laboral especial que establece condiciones distintas a las previstas en el régimen laboral general. Foto: Rímac Seguros

El pago de gratificaciones en las micro y pequeñas empresas (MYPE) no se aplica de la misma manera para todos los trabajadores. Aunque existe la idea de que quienes laboran en este tipo de negocios no acceden a este beneficio, la normativa peruana establece diferencias que dependen del régimen laboral aplicable y de la situación en la que se encuentre la empresa frente al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

En ese sentido, para determinar si un trabajador recibirá gratificación por Fiestas Patrias o Navidad, es necesario revisar diversos aspectos, como la clasificación de la empresa, su inscripción en el REMYPE y las condiciones bajo las cuales fue contratado el trabajador. Estos factores pueden hacer que dos personas que laboran en empresas consideradas MYPE tengan derechos laborales distintos.

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El régimen de la empresa define el derecho a la gratificación

Las micro y pequeñas empresas cuentan con un régimen laboral especial que contempla reglas diferentes a las del régimen laboral general. Sin embargo, ello no significa que todos los trabajadores de las MYPE tengan exactamente los mismos beneficios, ya que la legislación establece condiciones específicas para cada categoría empresarial.

En el caso de las microempresas debidamente inscritas en el REMYPE, los trabajadores contratados bajo el régimen especial no tienen derecho al pago de gratificaciones en julio ni en diciembre. Esta medida forma parte del esquema diseñado para reducir los costos laborales de las empresas de menor tamaño y promover su formalización.

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¿Qué beneficios mantienen los trabajadores de las microempresas?

Aunque los trabajadores de las microempresas acogidas al régimen especial no perciben gratificaciones, ello no implica la pérdida de todos sus derechos laborales. La normativa mantiene una serie de garantías que continúan siendo obligatorias para el empleador.

Un hombre con traje presenta un segmento informativo sobre las gratificaciones laborales. Se abordan temas de pagos no realizados y los períodos específicos, como el semestre de enero a junio. Una imagen de un mazo de juez refuerza el contexto legal y los derechos para ex empleados. El material es un tutorial que explica los pasos a seguir ante el impago de estos beneficios.

Entre ellas se encuentran el pago de la Remuneración Mínima Vital cuando corresponda, el descanso vacacional, la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal obligatorio, la afiliación al sistema de salud y la protección frente al despido arbitrario. No obstante, además de no recibir gratificaciones, estos trabajadores tampoco acceden a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) ni a la distribución de utilidades.

La pequeña empresa sí reconoce este beneficio

La situación cambia cuando el trabajador presta servicios para una pequeña empresa inscrita en el REMYPE. En estos casos, la legislación sí reconoce el derecho al pago de gratificaciones, aunque con un monto inferior al establecido para quienes pertenecen al régimen laboral general.

Si el trabajador laboró durante todo el semestre correspondiente, recibirá una gratificación equivalente al 50% de su remuneración mensual en julio y otro 50% en diciembre. Cuando no se haya completado el semestre, el beneficio se calcula de manera proporcional, considerando los meses completos efectivamente trabajados.

No toda empresa MYPE aplica el régimen laboral especial

Otro aspecto importante es que una empresa puede formar parte del Régimen MYPE Tributario para efectos fiscales sin que ello signifique automáticamente que sus trabajadores estén sujetos al régimen laboral especial. La condición tributaria y el régimen laboral no siempre coinciden.

Si la empresa no está inscrita en el REMYPE o no reúne las condiciones exigidas para acogerse al régimen especial, los trabajadores pueden conservar los derechos previstos en el régimen laboral general. En ese supuesto, corresponde el pago de una gratificación equivalente a una remuneración completa en julio y otra en diciembre, además de la bonificación extraordinaria vinculada a EsSalud o a una EPS, según corresponda.

Pertenecer al Régimen MYPE Tributario no implica que los trabajadores estén automáticamente sujetos al régimen laboral especial, ya que ambos regímenes pueden ser distintos.
Pertenecer al Régimen MYPE Tributario no implica que los trabajadores estén automáticamente sujetos al régimen laboral especial, ya que ambos regímenes pueden ser distintos. Foto: Eco Touch Perú

La fecha de contratación también influye

La legislación peruana contempla disposiciones de transición destinadas a preservar los derechos adquiridos por los trabajadores. Por ello, la fecha en que una persona fue contratada puede tener un impacto directo sobre los beneficios que le corresponden.

Así, quienes ingresaron a laborar antes de que la empresa se acogiera al régimen especial o antes de determinados cambios normativos pueden continuar sujetos a las condiciones laborales vigentes al momento de su contratación. Como consecuencia, dentro de una misma empresa es posible que existan trabajadores con beneficios diferentes pese a desempeñar funciones similares.

Incumplir con el pago puede generar sanciones

Cuando un empleador está legalmente obligado a pagar gratificaciones y no cumple con esa obligación, puede enfrentar consecuencias administrativas impuestas por la autoridad laboral. Además del pago pendiente, deberá asumir los intereses legales que correspondan.

El monto de las sanciones dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la cantidad de trabajadores afectados por el incumplimiento. Por ello, antes de concluir si corresponde o no este beneficio, resulta fundamental verificar el régimen laboral aplicable, confirmar la inscripción de la empresa en el REMYPE y revisar las condiciones específicas del contrato de trabajo, ya que son estos elementos los que determinan si el trabajador no recibe gratificación, accede a media remuneración por campaña o percibe el beneficio completo previsto en el régimen general.

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