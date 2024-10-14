Receta de arroz con pollo

Arroz con pollo es un plato que se sirve en muchas celebraciones familiares y es común en reuniones grandes, ya que su preparación es rendidora y accesible.

Para comenzar, licúa el culantro con un poco de agua hasta obtener una pasta suave, que será la clave para darle el color verde al arroz. Luego, se cortan en cubos pequeños una cebolla y la zanahoria. El pollo se dora en una olla para sellarlo y que conserve su jugosidad. A continuación, se cocina la cebolla en la misma olla para aprovechar los jugos del pollo, se agrega el ajo, ají amarillo y un cubo de sabor, lo que refuerza el umami en el plato. Se incorpora la pasta de culantro, y tras unos minutos, regresas las presas de pollo junto con el agua. El arroz se agrega cuando el pollo esté a medio cocer, permitiendo que absorba los sabores del aderezo y las verduras.

Tiempo de preparación

Este plato demora aproximadamente 80 minutos en total. El tiempo se distribuye así:

Sellar el pollo : 10 minutos.

Preparación del aderezo : 15 minutos.

Cocción del pollo : 15 minutos.

Cocción del arroz : 20-25 minutos.

Descanso y mezcla final: 10 minutos.

Ingredientes

4 piernas de pollo.

2 tazas de arroz blanco.

3 tazas de agua.

3 cebollas rojas.

1 taza de culantro deshojado.

1 zanahoria.

½ taza de arvejas.

½ taza de choclo desgranado.

1 cucharadita de ajo molido.

4 cucharadas de ají amarillo molido.

4 cucharadas de aceite vegetal.

1 pizca de sal.

2 limones.

1 tomate.

Hojas de culantro adicionales para decorar.

Cómo hacer arroz con pollo, paso a paso

Licuar el culantro con un poco de agua hasta formar una pasta. Reservar.

Cortar una cebolla y la zanahoria en cubos pequeños.

En una olla grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo por ambos lados. Retirar y reservar.

En la misma olla, freír la cebolla durante 5 minutos, aprovechando los sabores del pollo. Añadir el ajo y el ají amarillo. Cocinar 5 minutos más.

Agregar la pasta de culantro licuada y cocinar por 2 minutos adicionales.

Regresar las presas de pollo a la olla, añadir las 3 tazas de agua y cocinar por 15 minutos a fuego medio.

Retirar las presas de pollo y añadir el arroz previamente lavado, junto con las arvejas, zanahoria y choclo. Cocinar a fuego medio por 10 minutos.

Regresar las presas de pollo y terminar de cocinar a fuego bajo por 5 minutos más, hasta que el arroz esté cocido.

Para la zarza criolla, cortar las cebollas restantes en juliana, el tomate en gajos y mezclar con el jugo de los limones, sal y culantro picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes mencionados, esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 610.3 kcal

Carbohidratos: 98.8 g

Grasas: 16.8 g

Proteínas: 16.3 g

Fibra: 6.5 g

Sodio: 782.6 mg

Azúcares: 6.2 g

Grasas saturadas: 2.1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre cubierto o en un recipiente hermético para evitar que absorba otros olores del refrigerador.