Perú

Receta de arroz con pollo

El arroz con pollo tiene influencias de la cocina española, y su evolución en el Perú ha dado como resultado una versión única, donde el uso de culantro y ají amarillo le otorga ese característico color verde y sabor intenso. Es un plato que se sirve en muchas celebraciones familiares y es común en reuniones grandes, ya que su preparación es rendidora y accesible.

Guardar
Arroz con pollo es un
Arroz con pollo es un plato que se sirve en muchas celebraciones familiares y es común en reuniones grandes, ya que su preparación es rendidora y accesible.

Para comenzar, licúa el culantro con un poco de agua hasta obtener una pasta suave, que será la clave para darle el color verde al arroz. Luego, se cortan en cubos pequeños una cebolla y la zanahoria. El pollo se dora en una olla para sellarlo y que conserve su jugosidad. A continuación, se cocina la cebolla en la misma olla para aprovechar los jugos del pollo, se agrega el ajo, ají amarillo y un cubo de sabor, lo que refuerza el umami en el plato. Se incorpora la pasta de culantro, y tras unos minutos, regresas las presas de pollo junto con el agua. El arroz se agrega cuando el pollo esté a medio cocer, permitiendo que absorba los sabores del aderezo y las verduras.

Tiempo de preparación

Este plato demora aproximadamente 80 minutos en total. El tiempo se distribuye así:

  • Sellar el pollo: 10 minutos.
  • Preparación del aderezo: 15 minutos.
  • Cocción del pollo: 15 minutos.
  • Cocción del arroz: 20-25 minutos.
  • Descanso y mezcla final: 10 minutos.

Ingredientes

  • 4 piernas de pollo.
  • 2 tazas de arroz blanco.
  • 3 tazas de agua.
  • 3 cebollas rojas.
  • 1 taza de culantro deshojado.
  • 1 zanahoria.
  • ½ taza de arvejas.
  • ½ taza de choclo desgranado.
  • 1 cucharadita de ajo molido.
  • 4 cucharadas de ají amarillo molido.
  • 4 cucharadas de aceite vegetal.
  • 1 pizca de sal.
  • 2 limones.
  • 1 tomate.
  • Hojas de culantro adicionales para decorar.

Cómo hacer arroz con pollo, paso a paso

  • Licuar el culantro con un poco de agua hasta formar una pasta. Reservar.
  • Cortar una cebolla y la zanahoria en cubos pequeños.
  • En una olla grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo por ambos lados. Retirar y reservar.
  • En la misma olla, freír la cebolla durante 5 minutos, aprovechando los sabores del pollo. Añadir el ajo y el ají amarillo. Cocinar 5 minutos más.
  • Agregar la pasta de culantro licuada y cocinar por 2 minutos adicionales.
  • Regresar las presas de pollo a la olla, añadir las 3 tazas de agua y cocinar por 15 minutos a fuego medio.
  • Retirar las presas de pollo y añadir el arroz previamente lavado, junto con las arvejas, zanahoria y choclo. Cocinar a fuego medio por 10 minutos.
  • Regresar las presas de pollo y terminar de cocinar a fuego bajo por 5 minutos más, hasta que el arroz esté cocido.
  • Para la zarza criolla, cortar las cebollas restantes en juliana, el tomate en gajos y mezclar con el jugo de los limones, sal y culantro picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes mencionados, esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 610.3 kcal
  • Carbohidratos: 98.8 g
  • Grasas: 16.8 g
  • Proteínas: 16.3 g
  • Fibra: 6.5 g
  • Sodio: 782.6 mg
  • Azúcares: 6.2 g
  • Grasas saturadas: 2.1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre cubierto o en un recipiente hermético para evitar que absorba otros olores del refrigerador.

Temas Relacionados

peru-recetasperu-gastronomia

Más Noticias

Sector público 2026: Los bonos y beneficios económicos que los trabajadores recibirán solo en enero

Aumento, bono de S/ 100 y pago por escolaridad llegan este mes para los estatales, según el régimen en el que laboran

Sector público 2026: Los bonos

A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El partido, de alta intensidad por el precedente de la fase pasada, abrirá el telón de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador

A que hora juega Géminis

Corte de luz hasta el 14 de enero: Seal anuncia apagones por mantenimiento en varias zonas de Arequipa

La empresa recomendó a los usuarios tomar precauciones ante la interrupción del suministro eléctrico por trabajos en subestaciones y redes de media tensión

Corte de luz hasta el

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

El entrenador Pablo Guede tiene previsto emplear su nuevo sistema y echar mano de cada uno de los puntuales que forman parte de la pretemporada. Sergio Peña, de ahora en adelante, llevará la ‘10′

Dónde ver Alianza Lima vs

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Militante del partido del golpista expresidente pide que se rechace la candidatura de toda la lista. Denuncia que se excedió el límite de candidatos invitados y que estos no presentaron la autorización de las agrupaciones donde están afiliados

Presentan tacha contra la lista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra la lista

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Pancho de Piérola asume la

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

DEPORTES

A que hora juega Géminis

A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo