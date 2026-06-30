Perú

Gratificación ya se puede pagar desde mañana 1 de julio: Esta es la fecha límite

Sector privado. El pago más esperado del año para los trabajadores formales llega en julio, ¿pero sabías que algunos no tendrán que esperar hasta la quincena?

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manos agarrando billetes de 100 soles
La gratificación se paga en julio, pero este desembolso podría darse incluso desde el primer día del mes. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya empieza julio y con esto inicia el plazo para que las empresas y empleadores paguen la gratificación a sus trabajadores.

En el régimen laboral general de la actividad privada, los trabajadores tienen derecho a percibir dos gratificaciones ordinarias en durante el año: una con motivo de Fiestas Patrias y la otra con ocasión de la Navidad, sea cual fuere la modalidad del contrato de trabajo y el tiempo de prestación de servicios del trabajador.

Asimismo, la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) revela que este pago sí puede abonarse antes: “Durante la primera quincena de julio, los trabajadores contratados bajo el régimen laboral general de la actividad privada, percibirán este beneficio en razón de una remuneración mensual adicional, cuando el trabajador haya laborado el semestre completo (enero-junio), este monto se reducirá proporcionalmente si el periodo laborado ha sido menor”.

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Todo lo que debes saber de la gratificación laboral 2025 | Ministerio de Trabajo / YouTube

Gratificación se paga en julio

El derecho del pago de la gratificación se genera desde el 1 de julio y el 1 de diciembre, y se extiende hasta la quincena de cada mes.

Como se recuerda, el monto de cada una de las gratificaciones ordinarias es equivalente a una remuneración íntegra si el/la trabajador/a ha laborado durante todo el semestre, y se reduce proporcionalmente en su monto cuando el tiempo de servicios es menor”, según resalta el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en una guía oficial anterior sobre este pago.

Así, este pago no está normado para pagarse un día exacto. Es decir, a pesar que versiones señalen que el primer pago se hace el miércoles 15 de julio de este 2026, en realidad las empresas tienen toda la primera quincena de julio para hacerlo. Inclusive se podría pagar desde este miércoles 1 de julio.

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manos contando billetes de soles y calculadora
Prepárate que el pago de julio viene pronto. Esto es todo lo que debes saber de la gratificación. - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez

Cálculo de la ‘grati’

Como se sabe, la fórmula de cálculo de la gratificación considera no solo la remuneración en el sueldo bruto, sino también otros pagos, como bonos, comisiones, horas, extras, etc.

Pero, en básico, la fórmula sencilla es la siguiente:

  • Gratificación = Sueldo bruto obtenido en los últimos 6 meses / 6 x los meses trabajados + 9 % de EsSalud o 6,75 % de EPS + Asignación familiar equivalente a S/113 (en caso se perciba).
Conoce las diferencias entre gratificación y aguinaldo diciembre 2024. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)
Las empresas pueden afrontar multas de 1,57 hasta a 26,12 UIT por no pagar la gratificación. - Composición Infobae/Andina

¿Qué conceptos incluye?

Para calcular la gratificación con la fórmula anterior, se debe tener en cuenta qué otros montos se deben incluir en esta operación matemática.

Así, a esta remuneración básica se le sumará el promedio de todos los conceptos que adicionalmente haya percibido, en dinero o en especie, como contraprestación a sus labores, cualquiera sea su origen o la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición; siempre que estos últimos le hubieran sido abonados un mínimo tres veces dentro del semestre computable (enero a junio y julio a diciembre, respectivamente).

Dentro del cálculo de la ‘grati’ se incluyen conceptos remunerativos como los siguientes:

  • Sueldos y salarios básicos
  • Comisiones o destajo
  • Horas extras
  • Compensación por trabajo en días de descanso y en feriados
  • Remuneración vacacional
  • Premio por ventas.
  • Alimentación en dinero
  • Prestaciones alimentarias: suministro directo
  • Incremento 10,23 % AFP
  • Incremento 3,00 % AFP
  • Remuneración en especie
  • Incremento 3,3 % SNP
  • Remuneración por la hora de permiso por lactancia.

Además, se añaden las asignaciones (como la asignación familiar y otras asignaciones otorgadas regularmente), bonificaciones (como las que son por tiempo de servicios, por riesgo de caja, por producción, altura, turno, entre otras). También el cálculo puede incluir bonificaciones regulares, otras gratificaciones otorgadas de forma ordinaria, pago de licencias con goce de haber y tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador.

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