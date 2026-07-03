Encuesta BCRP: Mercado peruano espera alza del dólar durante el gobierno de Keiko Fujimori

El dólar no da aún señales fuertes de bajar este años. El tipo de cambio se ha estado manteniendo alrededor del S/ 3,40, justo tras la segunda vuelta electoral que dio como ganadora a Keiko Fujimori Higuchi, hija del dictador Alberto Fujimori. Fujimori, en la última década, ha participado de la política peruana, teniendo uno de los partidos más presentes en el Congreso como es Fuerza Popular.
Actualmente el dólar está en S/ 3,4020, según el último cierre del Banco Central de Reserva del Perú, pero según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, al pasado 30 de junio, tanto analistas, como el sistema financiero y empresas concuerdan en que el dólar no bajaría tanto este año. Es más, en promedio, el valor subiría más hacia el 2027 y 2028.
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- Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,36 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,43 en abril y S/ 3,50 en mayo).
- Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,46 en mayo).
- Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,44 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,46 en mayo).
Esperan dólar alrededor de S/ 3,40
Al pasado 30 de junio, cuando se realizó la consulta del BCRP, el tipo de cambio estaba en S/ 3,4090. Así, en promedio las respuestas de la encuesta, dan un dólar de S/ 3,40 para fin de este 2026.
“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 pasó a ubicarse en un rango de S/ 3,36 a S/ 3,44 por dólar. Para fines de 2027 y 2028 estas expectativas se sitúan entre S/ 3,39 y S/ 3,50 por dólar”, señala el BCRP.
A pesar de esta depreciación del sol peruano, “en junio de 2026, todos los indicadores de expectativas macroeconómicas aumentaron y se encuentran en el tramo optimista, mientras que la mayoría de los indicadores de situación actual aumentaron. Dieciséis indicadores de un total de 18 se ubicaron en el tramo optimista”.
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¿Y en 2027 y 2028?
¿El dólar subiría para los siguientes años del gobierno de Keiko Fujimori? Así lo espera el mismo mercado peruano, según la última encuesta del BCRP (al 30 de junio).
Para 2027, se espera que se acabe el año con un tipo de cambio promedio de S/ 3,43. Si bien es un alza menor, igual es un valor mayor a los últimos meses, y la caída de fines del 2025.
- Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,39 a fines del 2027 (la proyección fue de S/ 3,45 en abril y S/ 3,50 en mayo).
- Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2027 (la proyección fue de S/ 3,42 en abril y S/ 3,46 en mayo).
- Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,50 a fines del 2027 (la proyección fue de S/ 3,50 en abril y S/ 3,50 en mayo).
Hacia el 2028, en promedio se espera que el dólar suba a S/ 3,44.
- Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,41 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,53 en abril y S/ 3,50 en mayo).
- Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,41 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,47 en abril y S/ 3,48 en mayo).
- Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,50 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,55 en abril y S/ 3,53 en mayo).
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