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Aumento salarial para el sector público en 2027 no aplica a todos: Este es el sueldo máximo para percibirlo

El MEF ya confirmó los aumentos salariales para los trabajadores públicos que se aplicarán desde enero de 2027, pero no todos los trabajadores lo recibirán

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mano entregando billetes de soles
Si eres trabajador público tendrás aumento en 2027, pero según ciertas condiciones podrías no percibirlo. - Crédito Andina

La negociación colectiva centralizada ha terminado, y el Poder Ejecutivo y las confederaciones han quedado de acuerdo y han firmado el convenio colectivo centralizado 2026-2027 que incluye nuevos aumentos para los trabajadores públicos a partir del 1 de enero de 2027.

Los aumentos van desde los S/60 hasta los S/220, priorizando mayores montos para los empleados estatales que ganan menos. En general, en su mayoría, el aumento se contempla de S/125.

Sin embargo, no todos percibirán esta alza en las remuneraciones, dado que el convenio incluye un apartado en todas las cláusulas para cada régimen par el que se aprobó un aumento. Así, este señala que luego de aplicado el aumento el ingreso mensual total de cada servidor que sea beneficiado no podrá superar el monto de S/15.600.

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manos agarrando varios billetes de soles
¿Te tocará aumento? Revisa los regímenes y las condiciones. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

El límite de sueldo para el aumento

“El ingreso mensual total de cada servidor beneficiario no debe superar el monto de S/15.600, conforme a la normatividad vigente”. Es decir, que este será el requisito para recibir el monto del aumento entero, sino se hará el incremento hasta llegar a ese monto.

Recuerda que estos son los aumentos asegurados para los siguientes regímenes, según se ha firmado en el convenio colectivo centralizado 2026-2027:

  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) del Gobierno nacional y gobiernos regionales: S/220 para profesionales, para técnicos y para auxiliares.
  • Decreto legislativo 276 (Administrativos) de gobiernos locales: S/125
  • D. Leg 728régimen privado: para Gobierno nacional y gobiernos regionales será de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026, y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023. Para los gobiernos locales será de S/150
  • D. Leg. 1057CAS: Para Gobierno nacional y gobiernos regionales, los que tengan ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153; los que tengan ingresos menores o igual a S/4.364,19 y mayores a S/2.364,19 aumentarán en S/125; y los que ganen más de S/4.364,19 reciben S/60. Para los de los gobiernos locales será S/125 de aumento.
Este año el aAumento de sueldo en el sector público fue de S/100. (Créditos: America Noticias)

Asimismo, otros trabajadores considerados son los siguientes:

  • Ley 31991, Guardaparques: Todos recibirán aumento de S/125
  • Ley 30057, Servicio civil: Todos recibirán S/60
  • Ley 29709, Servidores penitenciarios: Incremento de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700
  • Ley N°28091, el Servicio Diplomático, no recibirá aumentos por esta negociación.

Convenio sin bono

El nuevo convenio colectivo centralizado ya fue suscrito por el Gobierno y los sindicatos. Si bien no se logró el pedido inicial de aumento de S/700 para los salarios de todos los trabajadores públicos, que venía del sector de empleados estatales, sí se aplican una serie de aumentos diferenciados para cada régimen.

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Mano estrecha a otra mano
El convenio colectivo centralizado quedó firme. Ahora le toca al nivel descentralizado. - Crédito Andina

Pero dentro de todo el documento destaca la falta de implementación de un bono, como todos los años (anteriormente ha sido de S/100 y hasta S/200), dado que estos tenían el carácter de extraordinario. Ahora, la negociación colectiva acordó solo los aumentos.

Como se sabe, a inicios de este año se aplicó un aumento de S/100 y S/50, dependiendo de los regímenes (tras la negociación del 2025). Pero ahora los montos irán desde los S/60 y hasta los S/220.

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