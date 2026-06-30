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MEF no asegura pago de gratificación a los trabajadores CAS en julio y estos se movilizan

Los Trabajadores CAS podrían quedarse sin gratificación de julio, según las recientes declaraciones del MEF. Estos es lo que piden los estatales

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Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas
El pago de los CAS no está asegurado. Si no define el Congreso no habría pago, señala el MEF, el encargado de administrar las finanzas del país. - Crédito MEF

Según declaró a la prensa a las afueras de la anterior sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, ha señalado que el pago de las gratificaciones no está asegurado para los trabajadores CAS.

“Si no se corrige o aprueba bajo mecanismos de progresividad, lo peor que puede pasar es que no cobren nada porque la ley anterior fue derogada. Están ‘perdiendo soga y cabra’, y esto no debería ocurrir, sobre todo si estamos hablando de trabajadores del Estado”, afirmó el titular del MEF ante consulta del medio RPP.

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Como se recuerda, la medida de ‘gradualidad’ del pago de la gratificación CAS fue eliminada del dictamen del nuevo crédito suplementario que propuso el Ejecutivo. El pago quedaría en el 100% del sueldo que reciben estos trabajadores, pero ahora el MEF señala que esto no estaría asegurado tampoco. Frente esto, los empleados CAS se movilizarán para que se habiliten las partidas del pago.

El mandatario afirmaba hace unos meses sobre la puesta en marcha de estos beneficios y que no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes. Esto sigue sin realizarse. - Crédito Exitosa

Gratificación CAS en el limbo

Como se recuerda, la Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso le dio la espalda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y retiró la disposición que limitaba el pago de las gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, que aprobó el mismo Congreso con la Ley 32563 hace unos meses.

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¿Qué pasó? La misma comisión encontró “preocupación legítima” en el pedido de diversos congresistas y ahora el pago de la gratificación de los CAS este año (el primer pago vendría en julio) queda al 100% de la remuneración de cada trabajador, como estaba en la ley original.

O eso tendría que pasar. Pero el MEF ha dejado abierta la posibilidad de que la Ley no se aplique aún, al menos hasta que la comisión aprueba una nueva y ya anunciada propuesta para asegurar esta pago, pero igual considerando la sostenibilidad fiscal.

Ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Auña Namihas
El MEF no logró mantener la gradualidad para las gratificaciones CAS en el crédito suplementario. - Crédito Congreso

Cabe resalta que antes ya había llegado una propuesta del congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, que plantea dar el 50% del monto de la ‘grati’ a los CAS este julio de 2026. Sin embargo, el tiempo se va agotando para este Congreso unicameral y la medida queda en el limbo.

Trabajadores CAS se movilizan

Ante esto, la falta de definición y dado que no hay montos asegurados para el pago del 100% de la gratificación, los trabajadores CAS se movilizarán este 30 de junio para pedir que se cumpla la Ley, así como otros temas relevantes para los estatales.

​El Frente Nacional de Organizaciones Sindicales CAS ha convoca a la gran movilización nacional para este martes, dado que es cuando sesionará la Comisión de Presupuesto, y donde se podría definir dar un monto para as gratificaciones CAS.

trabajadores CAS en marcha
Los CAS se movilizarán nuevamente si la gratificación vuelve a ser recortada. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Esto es lo que piden los trabajadores:

  • Alto a los despidos masivos: buscan la eliminación del límite de edad (70 años) en la administración pública
  • Una estabilidad laboral real: rechazan el límite de cinco años para contratos CAS
  • Una negociación colectiva libre: piden eliminar el artículo que restringe la negociación descentralizada que se encuentra en el proyecto de negociación colectiva
  • Habilitacion de partidas para el pago del 100% de la Gratificación y CTS: piden que el Estado asegure su pago de julio con presupuesto faltante para las entidades que no lo tienen.

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