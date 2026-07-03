Gratificación de julio para los CAS: Sindicatos instan a ministerios a cumplir con el 100% del pago

Al menos tres ministerio no se pronuncian aún sobre el pago de las gratificaciones a los trabajadores CAS en julio y ya vienen siendo consultados por sindicatos para que se informe y se cumpla con el pago de este derecho labora, ya aprobado y vigente por la Ley 32563.
Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso otorgar gradualidad a la Ley, que haría que este 2026 se pagara solo el 10% de la gratificación, con un mínimo de S/300, para recién pagar el 100% hacia el 2030. Pero el Congreso retiró esta propuesta, que estaba incluida en el proyecto del crédito suplementario, que ya se aprobó.
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Así, si bien el Congreso y el Ejecutivo han señalado que buscarán otra propuesta para aplicar la Ley 32563 sin afectar la sostenibilidad fiscal, mientas no lo hagan, los sindicatos consideran que dado que la Ley está vigente, los ministerios deben informar cómo se hará el pago del 100%, que es el que queda vigente. Al menos, tres de estos han sido instados a que se viabilice el beneficio: una UGEL el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente.
Presionan por gratificación
Por un lado, el sindicato Sitracas UGEL03 ha solicitado a esta entidad, bajo el Ministerio de Educación, a que tome las acciones respectivas para el pago de la gratificación de los trabajadores CAS este mes de julio. Así, bajo carta notarial le ha dado 10 días hábiles para que se de una respuesta sobre el cumplimiento de esta Ley. Como se recuerda, el pago debe equivaler al 100% de la remuneración que reciben el trabajador.
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Lo que piden estos trabajadores es:
- Que cumplan con ejecutar el mandato contenido en la Ley N.° 32563 respecto del personal CAS
- Que dispongan la emisión de los actos administrativos necesarios para el reconocimiento y pago de la Gratificación del 100% y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para todo el personal CAS
- Que informen por escrito a esta organización sindical las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a la referida ley.
Asimismo, el Sutcas del Ministerio del Ambiente ha requerido formalmente a esta entidad a que cumpla esta Ley y señalan que han sido remitidos varios documentos para solicitar la información sobre estos pagos.
El Sitma (sindicato de trabajadores del Midagri) también ha instado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a aplicar la Ley, y si no lo hacen amenazan con una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial.
Se cayó la gradualidad en el Congreso
Cabe recordar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso le dio la espalda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la gradualidad de la Ley.
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El presidente de este grupo de trabajo Alejandro Soto Reyes informó que a pedido de varios congresistas retiró la disposición que limitaba el pago de las gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, que aprobó el mismo Congreso con la Ley 32563.
Esto, dado que la comisión encontró “preocupación legítima” en este pedido y ahora el pago de la gratificación de los CAS este año (el primer pago vendría en julio) queda al 100% de la remuneración de cada trabajador, como estaba en la ley original.
Está pendiente, sin embargo, la propuesta para asegurar el pago de la gratificación que elaboraría la comisión, pero igual considerando la sostenibilidad fiscal. Como se recuerda, una propuesta del congresista Diego Bazán, de Renovación Popular había sido presentada a esta comisión y daría el 50% del monto de la ‘grati’ a los CAS. Sin embargo, el tiempo se agota para este Congreso unicameral y la medida queda en el limbo.
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