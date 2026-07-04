La sufrida reacción del ‘Checho’ Ibarra tras ajustada clasificación de Argentina frente Cabo Verde por el Mundial 2026

La sufrida reacción del ‘Checho’ Ibarra tras ajustada clasificación de Argentina.

La clasificación de la selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 llegó tras un encuentro agotador ante Cabo Verde, en el que el equipo de Lionel Scaloni necesitó de 120 minutos para imponerse por 3-2 en el Estadio Miami.

El trámite se resolvió con sufrimiento hasta el final, en parte por la resistencia inesperada de un rival debutante, que estuvo a punto de forzar la definición desde el punto penal. El resultado consagra a la Albiceleste como uno de los clasificados en una Copa del Mundo que no da respiro a los favoritos.

Todos los argentinos vivieron con angustia el duelo, y el ‘Checho’ Ibarra también lo tomó con intensidad. El exjugador estaba tan nervioso que se metió abajo de su mueble para terminar de ver el choque, eso se pudo ver en un video que se volvió viral.

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El goleador histórico de la Liga 1 no pudo más y con gran angustia esperó el pitazo final: “Menos mal que terminó, ya puedo salir”, dijo con voz entrecortada mientras su familia se reía. Esta reacción generó muchos comentarios.

El exjugador vivió al máximo el duelo de la 'albiceleste' que se jugó hasta la prórroga. (Latina TV)

Así fue el sufrido triunfo de Argentina sobre Cabo Verde por el Mundial 2026

Durante la primera parte, Argentina tomó la iniciativa y controló el balón, pero le costó traducir esa superioridad en situaciones claras de peligro. Cabo Verde, por su parte, eligió esperar en su campo y apostó por un contragolpe que no logró concretar en los primeros minutos.

El primer golpe de efecto llegó tras la pausa de hidratación. Lionel Messi rompió la paridad al recibir un pase preciso de Lisandro Martínez desde la mitad de la cancha y definir ante el arquero Vozinha. El capitán volvió a ser determinante en el área rival, destacándose por su capacidad para aparecer en los momentos clave.

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A pesar de que los delanteros argentinos no lograron marcar diferencias, fueron los defensores quienes sellaron el triunfo. Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero aportaron los goles decisivos que aseguraron la victoria, mostrando la versatilidad del plantel y su capacidad para resolver en contextos adversos.

Para quienes buscan entender cómo se resolvió el pase de Argentina, el partido ante Cabo Verde fue un duelo de 120 minutos en el que los sudamericanos vencieron 3-2, con Messi anotando el primer gol y el resto de los tantos a cargo de los defensores, en un encuentro que estuvo a punto de definirse por penales tras la resistencia del equipo africano.

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La actuación de Cabo Verde, pese a la derrota, dejó una impresión fuerte entre los espectadores y especialistas. El equipo africano debutó en la máxima cita mundialista y estuvo cerca de eliminar al vigente campeón, poniendo en aprietos a una de las selecciones más experimentadas del torneo.

Argentina avanza a la siguiente ronda, pero el partido dejó claro que el camino en el Mundial no será sencillo, y que cada encuentro puede convertirse en una prueba exigente, incluso frente a rivales con menos experiencia internacional. El desafío continúa para el elenco de Scaloni, que buscará ajustar detalles antes de los próximos compromisos eliminatorios.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Lionel Messi applauds fans with teammates after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro